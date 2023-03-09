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Где в Одессе отремонтировать сумку

Где в Одессе отремонтировать сумку

Что делать, если любимая сумка требует ремонта? Приобретение новой сумки бьет по карману, а покупать дешевую и некачественную вещь совсем не хочется. Есть выход — обратиться в мастерскую к специалистам, которые смогут устранить все дефекты.

Сломанная фурнитура, потрескавшиеся ручки или порванная подкладка — это еще не повод выбрасывать сумку, чемодан или рюкзак, тем более если они очень удобны или просто относятся к разряду любимых вещей. 

Такие и похожие поломки без труда устранят в мастерской. Однако если ремонтом фурнитуру уже не спасти, мастер сможет заменить ее на равноценную. Если на сумке порвалась подкладка, дело еще проще: качественная строчка — и любимый аксессуар будет служить еще долгое время. 

Если у вас возникли какие-то проблемы с сумкой, чемоданом или рюкзаком, вы можете обратиться за помощью к специалистам. 

Адреса ремонтных мастерских в Одессе

Время работы ремонтных мастерских:  с 9.00 до 18.00, 

Выходной день: воскресенье. 

Стоимость ремонта мастер сможет назвать после того, как оценит «фронт работ».

  • Мастерская Boot Service. Улица Успенская, 75. Телефон (063) 351-31-73.
  • Мастерская по ремонту обуви. Улица Ольгиевская, 15. Телефон (095) 562-090-11.
  • Мастерская Zardi. Проспект Шевченко, 27. Телефон: (099) 635-96-80.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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