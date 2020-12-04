Для диагностики COVID-19 многие одесситы без достаточных на то оснований отправляются на компьютерную томографию. Однако врачи предупреждают: эта процедура не настолько безобидна, как может показаться на первый взгляд. Частые или «самовольные» КТ-исследования могут принести больше вреда, чем пользы.
Когда КТ может навредить
С началом коронавирусной эпидемии компьютерная томография стала пользоваться большой популярностью. Некоторые думают, что эта процедура так же необходима, как и ПЦР-тест. Однако в большинстве случаев КТ совершенно не единственный метод диагностики коронавируса, и в некоторых случаях он может даже навредить здоровью.
Исследования показывают, что у тех, кто делает КТ слишком часто, нарушается работа иммунитета и процесс деления клеток, повреждается ДНК. Это не всегда проходит бесследно – возможны мутации, увеличивающие риск развития рака. Все зависит от того, насколько часто вы делаете КТ, на каком оборудовании, а также от органа, который нуждается в исследованиях.
Вместо томографии – УЗИ
При компьютерной томографии мы получаем дозу ионизирующего излучения. И если человеку приходится в течение жизни делать много КТ-процедур, то в сумме дозу радиации он получит довольно приличную.
С другой стороны, это вовсе не означает, что нужно впадать в крайность и не делать КТ вовсе – одно исследование не приведет к развитию онкологии. Просто нужно понимать, что для КТ нужны медицинские показания. А назначить такое обследование врач может только тогда, когда результат может оказать влияние на дальнейшее лечение. Если у пациента нет показаний к госпитализации и он переносит болезнь легко, компьютерная томография ему не требуется. Иногда лечащий врач вместо КТ может предложить сделать ультразвуковое исследование (УЗИ) легких.
КТ – только по назначению врача
Для первичной диагностики коронавируса КТ делать не нужно – только сдать ПЦР-тест. Как написала в Фейсбуке Ульяна Супрун, ни в одном протоколе лечения нет рекомендаций к КТ при подозрении на коронавирус.
Что касается диагностики, то любой врач и без результатов компьютерной томографии с большой долей вероятности может «опознать» COVID-19 по таким признакам, как уровень кислорода в крови или частота дыхания. При хорошем самочувствии и нормальном дыхании бежать на КТ не имеет никакого смысла.
Показания для компьютерной томографии:
- потребность в дополнительной информации в случае ухудшения состояния больного;
- когда пациент находится в группе риска из-за сопутствующих заболеваний;
- когда нужно отслеживать состояние пациента в стационаре, чтобы понять, помогает ли лечение.
Где сделать КТ легких в Одессе?
Университетская клиника №1
- Адрес: ул. Тенистая, 8.
- Время работы: с 8.00 до 20.00, суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 737-37-70.
Медицинский дом Odrex
- Адрес: ул. Раскидайловская, 69/71.
- Время работы: круглосуточно.
- Тел.: (048) 730-00-30.
«Ас Медикал»
- Адрес: ул. Пастера, 7.
- Время работы: с 9.00 до 17.00, суббота – с 10.00 до 14.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 723-78-22.
«Медкор Юг»
- Адрес: ул. Маршала Малиновского, 61а.
- Время работы: с 9.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 706-13-13.
Клиника Святой Екатерины
- Адрес: ул. Маршала Малиновского, 61г.
- Время работы: круглосуточно.
- Тел.: (048) 705-10-33, (050) 728-70-00, (093) 728-70-00.
Областная детская клиническая больница
- Адрес: ул. Академика Воробьева, 3.
- Время работы: ежедневно с 8.00 до 14.00.
- Тел.: (048) 740-52-07.
«Витамед-1»
- Адрес: ул. Академика Воробьева, 5. Территория 11-й ГКБ.
- Время работы: круглосуточно.
- Тел.: (048) 707-00-90.
Центр компьютерной томографии АРТ
- Адрес: ул. Леонтовича, 9/11.
- Время работы: с 8.00 до 17.00, суббота и воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 788-76-64.
«Джерело+»
- Адрес: ул. Маршала Малиновского, 61.
- Время работы: с 8.00 до 18.00, суббота – с 9.00 до 15.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 785-53-85.
Центр компьютерной томографии «ЮГ Медикал»
- Адрес: ул. Троицкая, 37.
- Время работы: по будням – круглосуточно, суббота – с 9.00 до 17.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 232-51-68.
Медицинский центр Into-Sana
- Адрес: ул. Варненская, 2.
- Время работы: круглосуточно.
- Тел.: (048) 230-75-00.
- Адрес: ул. Заболотного, 26.
- Время работы: с 8.00 до 17.00, суббота – с 9.00 до 13.00, воскресенье – выходной.
- Тел.: (048) 230-75-00.
Центр диагностики МАГНИ ТАЙМ
- Адрес: ул. Мариинская, 3.
- Время работы: понедельник – суббота с 7.00 до 22.00, воскресенье – с 8.00 до 20.00.
- Тел.: (050) 470-44-04.
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