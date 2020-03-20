Что делать, если есть подозрение на коронавирус: пошаговая инструкция

Нам бы очень хотелось, чтобы этот материал вам никогда не пригодился, но знания эти все-таки будут полезны. В период эпидемии коронавируса мы выяснили, как следует поступать, если у вас, ваших родственников или друзей появились симптомы заболевания. Читаем, запоминаем и делаем все, чтобы эта информация осталась только в теоретической плоскости.

Шаг первый. Самоизоляция

Если человек почувствовал себя плохо – нужно постараться максимально самоизолироваться. Причем быстро. Подумайте о родных и близких.

Далее почти все действия можно производить изолировано.

Важно! По данным ВОЗ, болезнь в легкой форме проходит у более чем 80% населения. Надо только вовремя диагностировать.

Шаг второй. Симптомы

И тут главное – не пропустить симптомы: температура, кашель, затрудненное дыхание, нехватка воздуха. Также могут присутствовать головная боль, слабость, боль в мышцах, озноб. Если эти признаки болезни есть, есть два варианта действий.

1. Если это просто недомогание, а человек – не в зоне риска – обращайтесь к семейному врачу – по телефону! Ваш лечащий врач должен будет решить, нужно ли к вам высылать карету скорой медицинской помощи.

2. Ну а если температура высокая и не сбивается, если человек приехал из страны, где есть короновирус или контактировал с такими людьми, нужно вызывать скорую. Причем все четко объяснить, подчеркнув, что есть подозрение на СOVID-19. На вызов приедет специальная бригада – в полном обмундировании. Пациента доставляют в изолированный приемный покой.

Важно! Потенциальный больной ни в коем случае не должен самостоятельно обращаться и ехать в медучреждение. Таким образом, он может заразить людей в транспорте, в самой больнице или поликлинике.

Шаг третий. Госпитализация и диагноз

В больнице пациенту должны поставить окончательный диагноз. Установить, что человек болен СOVID-19, можно с помощью специальных тестов. Их два вида: экспресс-тесты и ПЦР-исследования.

1. Экспресс-тест определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Для этого возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут будет готов результат.

Важно! Антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

2. Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования. Образцы анализа – мазок из горла или носа, отправляют в лабораторию, а результат будет на следующий день.

Однако в больнице, в первую очередь, могут сделать диагностику исключения – проверят на обычный грипп. Для этого возьмут мазок из носа. Если грипп не подтвердится, то проверят на другие вирусы, например, аденовирусы, риновирусы и другие. Если все негативно – прибегнут к тестам на СOVID-19.

Шаг четвертый. Лечение

Сразу подчеркнем, специального лекарства от коронавируса не существует. Как нет и вакцин. По словам медиков, если в инфекционном отделении диагноз подтвердится, то лечить будут симптоматически. То есть назначат препараты для снижения температуры, противокашлевые средства, препараты от насморка и, скорее всего, отправят на изоляцию домой, – если болезнь протекает в легкой форме.

Если же есть осложнения – пневмония, – то пациента госпитализируют. В областных больницах есть базовые реанимационные комплекты и оборудование для искусственной вентиляции легких. В критических случаях могут потребоваться аппараты для искусственного насыщения крови кислородом, но таких в Украине примерно восемь, почти все они в Киеве. Власти обещают, что при необходимости аппараты будут везти в регионы, или пациента – в столицу.

Тесты на коронавирус

В Украине, как и в других странах, тестов на СOVID-19 недостаточно.

18 марта Одесса получила первые 50 тестов – все они направлены в инфекционную больницу. Ожидается поставка еще 10 тысяч тест-систем.

Но они пока доступны только в больницах. ПЦР-диагностику в Одессе сейчас не проводят – все анализы передают в Киев.

В аптеках, в интернет-магазинах и у распространителей их нет и быть не может. Не попадитесь на удочку мошенников! В аптеках можно найти только тесты на вирусы гриппа, но не на СOVID-19.

Есть еще один вариант – сделать тест на наличие коронавируса в частных лабораториях. Некоторые уже предоставляют такую услугу. Разумеется, за деньги.

Ситуация в области

Людям из зоны риска поступать также, как и одесситам: в первую очередь обращаться к своим семейным врачам – по телефону! В случае необходимости госпитализации, такие пациенты будут доставлены:

из северных районов и центра области – в Одесскую городскую инфекционную больницу;

из 8 районов с юга, в том числе города Измаил – в Измаильскую центральную районную больницу;

из города Черноморска и всех моряков – в Черноморскую горбольницу;

еще одной опорной базой станет областная больница на ул. Заболотного.

Запиши телефоны

Консультации специалистов по короновирусу можно получить по номерам:

15-50 — бесплатно со стационарных телефонов;

0-800-50-15-50 — бесплатно с мобильных телефонов.

Фото: 24tv.ua

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