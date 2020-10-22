Коммунальщики ликвидируют «замаскированный» веткой провал в центре Одессы (фото)

«Замаскированный» веткой с листьями провал на проезжей части, где пересекаются улицы Пушкинская и Еврейская, вызвал и смех одесситов, и упреки, и нарекания. Провал простоял себе несколько дней, а сегодня корреспондент «Одесской жизни» стал свидетелем того, как его ликвидируют коммунальщики.

Конечно, никакой зеленой ветки мы уже не застали, а вот как трудятся над избавлением от очередного одесского провала, увидели своими глазами. Скоро от него не останется и следа. Брусчатка, кстати, тоже укладывается на свое место.

Тема одесских ям и провалов – из наболевших. Их «маскируют» (скорее, обращают на них внимание, предупреждая об опасности) ветками, палками, другими «знаками». Как мы сообщали, однажды это в Одессе сделали с помощью отслужившей свое новогодней елки.

А одесский художник и активист Кирилл Бондаренко даже устраивал что-то вроде перформанса по этому поводу, создавая «арт-объекты» вокруг ям или провалов, обращая таким образом внимание коммунальщиков на проблему. Однажды он даже устроил день рождения давней тротуарной ямы и создал в Facebook страницу «Ямы Одессы».

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