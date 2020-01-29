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Новости Одессы и Одесской области

«Ямы Одессы»: в городе появился полезный ресурс

«Ямы Одессы»: в городе появился полезный ресурс

Одесский художник и неутомимый активист Кирилл Бондаренко продолжает свое непростое путешествие в мир ям и провалов на улицах Одессы.

На сей раз он не устроил празднование именин очередной одесской тротуарной ямы, как это сделал недавно, а просто создал страницу на Facebook, которую так и назвал: «Ямы Одессы».

Посчитав, что дни рождения всех ям на улицах не справишь, эти городские опасные неудобства теперь фотографируются, фиксируются и описываются — для того, чтобы одесситы знали, где и какие ямы встречаются на городских улицах.

«Эта страница о наболевшей проблеме в Одессе. Ямы заполонили город, их сотни…», — пишет Кирилл на странице «Ямы Одессы».

На новом ресурсе уже появились изображения и описание ямы на ул. Базарной («Одесская жизнь» недавно сообщала о ней), о «царь-ямище» в Старобазарном сквере и так далее.

Более того, Кирилл уделяет внимание и провалам на тротуарах, которые в скором будущем могут стать ямами.

Кирилл Бондаренко

Кстати, там же появились фотографии ям в переулке Нечипуренко, которые местные жители «закрыли» отжившими свое шинами. Так получился очередной «арт-объект».

Фото автора и со страницы «Ямы Одессы»

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Мария Котова
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