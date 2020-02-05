Одной ямой в Одессе стало меньше: проект «Арт-яма» — в действии (фото)

Проект «Арт-яма» одесского художника и активиста Кирилла Бондаренко — в действии: благодаря ему очередную опасную штуковину коммунальщики оперативно засыпали.

А история такова: возле Старобазарного сквера и училища железнодорожного транспорта красовалась очередная тротуарная яма. Причем, как рассказывали местные жители, образовалась она довольно давно.

Кирилл и на сей раз не поленился: устроил очередную инсталляцию и с этим большим неудобством. Инсталляция появилась рядом с елкой, которую кто-то воткнул в яму (подобный случай, кстати, не первый, как уже рассказывала «Одесская жизнь»).

И что же? Появилась очередная «красивость», а, точнее, своеобразный призыв «шото сделать» с очередной ямой, что сразу же привлекло к ней пристальное внимание.

Как убедился корреспондент «Одесской жизни», яма после инсталляции была оперативно засыпана. Бабуля, которая торгует неподалеку игрушками, рассказала, что «пришли коммунальщики и быстренько ликвидировали провал».

Ну что ж, одной ямой стало меньше, а на память о ней, равно как и об инсталляции, осталась лишь надпись на асфальте «яма». Проект «Арт-яма» — в действии!

Фото инсталляции — 7kanal.com.ua

Фото бывшей ямы — автора

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