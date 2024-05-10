Колюча краса по-одеськи: рослина-оберіг, яка відштовхує негатив

Де милуватися кактусами?

А що в Одесі? Так, так, ми ж знаємо: час від часу люди, для яких кактус — не просто рослина, а майже щось магічне та «рідне», не пропускають той день, коли проводяться виставки кактусів та сукулентів.

Зазвичай в останні роки їх проводить відома компанія «Ваш сад» на Французькому бульварі (от тільки нещодавно — у квітні — проводилась така виставка).

Куди ще? Звісно, в Ботанічний сад! Інколи таки виставки проводять великі квіткові магазини.

А ось люди, які займаються кактусами-сукулентами майже професійно, навіть беруть участь у різних интернет-аукціонах, де можна придбати щось зовсім неймовірне. Хоча ж ми з вами знаємо, що кактус — це завжди щось неймовірне, навіть якщо він «звичайний»…

Шукаємо колючу красу у продажу

Де в Одесі продаються кактуси? Мій пробіг по місту дав відповідь: колюча краса є усюди. От тільки якщо в одному квітковому магазинчику ви почуєте щось на кшталт «товар перед вами», то в іншому (мені пощастило!) вам розкажуть про кактуси все. Ну чи майже все.

— В домі обов’язково треба тримати кактус! Навіть якщо ви не займаєтеся домашніми рослинами. Це вам не просто рослина. Це, в першу чергу, оберіг! — почула я від продавчині Віри в маленькому магазинчику у центрі міста.

Магазинчик маленький, а кактусів там — багато. Цей — майже не потребує води, цей — треба тримати на сонці, цей — навпаки… Цей — від сліз, цей — можна використовувати замість ялинки на Новий рік, навіть прикрашати маленькими іграшками. Рік буде щасливим!..

Кактуси продають на Привозі та інших ринках, на Староконці (звісно!) та її «філіалах». Це я про подорожні базарчики, де люди торгують «всім». До речі, на одному з таких риночків я почула, що не буває в домі спокою, якщо там немає кактуса.

Магічна рослина

Не рослина, а якась «біла магія»!

До речі, про спокій. На вулиці Новосельського є стінопис «Дівчинка і кактус». Кактус собі квітне. Дівчинка собі спить. Мабуть, таки про «кактусовий» спокій — не байка…

І хочеться, і колеться? Тобто, ви вже зрозуміли, що без кактуса — ніяк, а все ще розмірковуєте, чи впораєтесь ви з магічною рослиною?

А мені, будь ласка, свічку-кактус!

Вихід є! Обійшла я кілька магазинів та лотків: виявляється, сувеніри у вигляді кактусів теж є! А ще їх можна придбати у вигляді свічки та навіть причіпки (дармовіса)!

Ви ж люди уважні, чи не так? Зустрічались вам по дорозі магазини з назвою «Кактус», так?!..

Ні, це не квіткові магазини. Тут ви знайдете товари для декорування інтер’єру та сувенірно-подарункову продукцію. Але все не так просто. Виявляється, спочатку основним напрямком бізнесу був продаж живих квітів, звідси й назва торгової марки — «Кактус». Це вже потім ТМ «Кактус» перепрофілювався.

І все ж, придивіться, якщо завітаєте в один з магазинів «Кактус»: товари на полицях прикрашені штучними кактусами!

Чи все ж таки сукулентами?..

Під час подорожі в «країну одеських кактусів» я з’ясувала, що і тут все не так просто: виявляється, що кожен кактус — це сукулент, але не кожен сукулент — це кактус. Іншими словами, кактуси — це сукуленти з колючками. Сукуленти можуть набувати різних форм, форм, розмірів і кольорів.

А ви про це знали, чи Цікаві факти про кактуси

На Землі існує понад 2,5 тисячі видів кактусів.

Існує думка, що кактуси здатні поглинати електромагнітне випромінювання. Насправді це не доведено. Зате те, що кактусові колючки іонізують повітря — науковий факт.

Раніше латиноамериканські медики використовували стерилізовані кактусові голки, щоб зашивати рани.

Зараз з кактусів виробляють мило, шампунь, вітаміни, солодощі, спирт, лікер та інше. Відходи виробництва йдуть на корм великій рогатій худобі.

У Монте-Карло є єдиний у світі кактусовий сад, у якому представлені сотні видів кактусів, що ростуть просто неба на березі Середземного моря.

Фото авторки