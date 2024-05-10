Колюча краса по-одеськи: рослина-оберіг, яка відштовхує негатив

Серед океану свят є й Всесвітній день кактусів, що відзначається 10 травня. Святкувати його почали в Америці. Але свято знайшло відгук у серцях багатьох шанувальників цієї колючої краси в Європі. Справа не тільки в красі. Захід покликаний нагадати нам про ряд екологічних проблем: багатьом кактусам на їхній історичній батьківщині загрожує зникнення… Тож, з професійним святом, кактус!
Де милуватися кактусами?
А що в Одесі? Так, так, ми ж знаємо: час від часу люди, для яких кактус — не просто рослина, а майже щось магічне та «рідне», не пропускають той день, коли проводяться виставки кактусів та сукулентів.
Зазвичай в останні роки їх проводить відома компанія «Ваш сад» на Французькому бульварі (от тільки нещодавно — у квітні — проводилась така виставка).
Куди ще? Звісно, в Ботанічний сад! Інколи таки виставки проводять великі квіткові магазини.
А ось люди, які займаються кактусами-сукулентами майже професійно, навіть беруть участь у різних интернет-аукціонах, де можна придбати щось зовсім неймовірне. Хоча ж ми з вами знаємо, що кактус — це завжди щось неймовірне, навіть якщо він «звичайний»…
Шукаємо колючу красу у продажу
Де в Одесі продаються кактуси? Мій пробіг по місту дав відповідь: колюча краса є усюди. От тільки якщо в одному квітковому магазинчику ви почуєте щось на кшталт «товар перед вами», то в іншому (мені пощастило!) вам розкажуть про кактуси все. Ну чи майже все.
— В домі обов’язково треба тримати кактус! Навіть якщо ви не займаєтеся домашніми рослинами. Це вам не просто рослина. Це, в першу чергу, оберіг! — почула я від продавчині Віри в маленькому магазинчику у центрі міста.
Магазинчик маленький, а кактусів там — багато. Цей — майже не потребує води, цей — треба тримати на сонці, цей — навпаки… Цей — від сліз, цей — можна використовувати замість ялинки на Новий рік, навіть прикрашати маленькими іграшками. Рік буде щасливим!..
Кактуси продають на Привозі та інших ринках, на Староконці (звісно!) та її «філіалах». Це я про подорожні базарчики, де люди торгують «всім». До речі, на одному з таких риночків я почула, що не буває в домі спокою, якщо там немає кактуса.
Магічна рослина
Не рослина, а якась «біла магія»!
До речі, про спокій. На вулиці Новосельського є стінопис «Дівчинка і кактус». Кактус собі квітне. Дівчинка собі спить. Мабуть, таки про «кактусовий» спокій — не байка…
І хочеться, і колеться? Тобто, ви вже зрозуміли, що без кактуса — ніяк, а все ще розмірковуєте, чи впораєтесь ви з магічною рослиною?
А мені, будь ласка, свічку-кактус!
Вихід є! Обійшла я кілька магазинів та лотків: виявляється, сувеніри у вигляді кактусів теж є! А ще їх можна придбати у вигляді свічки та навіть причіпки (дармовіса)!
Ви ж люди уважні, чи не так? Зустрічались вам по дорозі магазини з назвою «Кактус», так?!..
Ні, це не квіткові магазини. Тут ви знайдете товари для декорування інтер’єру та сувенірно-подарункову продукцію. Але все не так просто. Виявляється, спочатку основним напрямком бізнесу був продаж живих квітів, звідси й назва торгової марки — «Кактус». Це вже потім ТМ «Кактус» перепрофілювався.
І все ж, придивіться, якщо завітаєте в один з магазинів «Кактус»: товари на полицях прикрашені штучними кактусами!
Чи все ж таки сукулентами?..
Під час подорожі в «країну одеських кактусів» я з’ясувала, що і тут все не так просто: виявляється, що кожен кактус — це сукулент, але не кожен сукулент — це кактус. Іншими словами, кактуси — це сукуленти з колючками. Сукуленти можуть набувати різних форм, форм, розмірів і кольорів.
А ви про це знали, чи Цікаві факти про кактуси
- На Землі існує понад 2,5 тисячі видів кактусів.
- Існує думка, що кактуси здатні поглинати електромагнітне випромінювання. Насправді це не доведено. Зате те, що кактусові колючки іонізують повітря — науковий факт.
- Раніше латиноамериканські медики використовували стерилізовані кактусові голки, щоб зашивати рани.
- Зараз з кактусів виробляють мило, шампунь, вітаміни, солодощі, спирт, лікер та інше. Відходи виробництва йдуть на корм великій рогатій худобі.
- У Монте-Карло є єдиний у світі кактусовий сад, у якому представлені сотні видів кактусів, що ростуть просто неба на березі Середземного моря.
Фото авторки