Военным подняли пенсии: на сколько, кому и когда?

Какой минимум должны платить?

В Постановлении №713 всего три основных пункта.

Всем, кому пенсия назначена до 1 марта 2018 года, устанавливается ежемесячная доплата в 2000 гривен. Это же касается лиц, которым пенсия назначена после указанной даты, но с учетом денежного обеспечения, которое действовало по состоянию на 1 марта 2018 года.

Если пенсия назначена до 1 марта 2018 года, однако после перерасчета она выросла менее чем на 2000 гривен, то к ней тоже устанавливается доплата.

Общий размер пенсии военным теперь не может быть ниже 3584 гривен.

Повышается минимальная пенсия для участников боевых действий. Теперь размер такой пенсии будет составлять не менее 210% прожиточного минимума, то есть 3893,40 гривни (1854 грн. х 210%). Прирост составляет 834,30 гривни.

Что этому предшествовало?

Согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», размер пенсии силовиков зависит от размера денежного обеспечения. А все пенсии подлежат перерасчету в связи с повышением денежного обеспечения действующих военнослужащих. Но у нас в государстве это работает далеко не всегда. Данный закон работает только тогда, когда решение о повышении окладов военнослужащим принимается Кабинетом министров. Так было в 2018 году. И то перерасчет сделали с серьезным опозданием, и потом еще несколько лет бывшие работники силовых органов получали вместе с текущей пенсией сумму задолженности.

Теперь пенсию должны были выплачивать в чистом виде, уже без задолженности. И фактически такие пенсионеры должны были ощутить уменьшение уже привычных выплат. Постановление Кабмина от 14 июля отчасти принято для того, чтобы не вызывать соответствующего недовольства. И в принципе решение правительства о повышении пенсий с 1 июля было принято во многом под давлением военных пенсионеров, которые часто и активно митинговали по этому поводу.

Точечные изменения проблему не решат

Суть же вопроса заключается в том, что, несмотря на перерасчет военных пенсий в 2018 году, диспропорция при назначении старых и новых пенсий осталась. Те, кто уходит на пенсию сейчас, получают больше, чем те, кто ушел на пенсию в предыдущие годы. У «новых» пенсионеров оклады все равно выше, чем у «старых». Просто увеличение денежного обеспечения действующих военных производится не на основании решений Кабмина, а на основании решений других органов власти, например, Министерства обороны или Генерального штаба. А лица, вышедшие на пенсию давно, остаются за бортом, хотя у них может быть и выслуги больше, и звание выше.

Кроме того, пенсии военнослужащих уже давно не подлежат индексации, которую обещают возобновить со следующего года. Потому в правительстве и решили немного выровнять ситуацию, подтянув размеры давно назначенных пенсий. С одной стороны, добавить к пенсии сразу 2000 гривен — это беспрецедентное повышение. С другой стороны, несправедливость в расчетах все равно остается. Вместо комплексных и продуманных изменений в законодательстве мы снова получаем точечные временные изменения в ручном режиме.

Сергей КОРОБКИН, независимый консультант

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