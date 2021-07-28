Военным подняли пенсии: на сколько, кому и когда?

Кабмин принял Постановление «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц» №713. Постановление касается перерасчета пенсий военнослужащим с 1 июля. Максимальный размер доплат составит 2000 гривен, но прибавку получат не все. Об этом расскажем подробнее.
Какой минимум должны платить?
В Постановлении №713 всего три основных пункта.
- Всем, кому пенсия назначена до 1 марта 2018 года, устанавливается ежемесячная доплата в 2000 гривен. Это же касается лиц, которым пенсия назначена после указанной даты, но с учетом денежного обеспечения, которое действовало по состоянию на 1 марта 2018 года.
- Если пенсия назначена до 1 марта 2018 года, однако после перерасчета она выросла менее чем на 2000 гривен, то к ней тоже устанавливается доплата.
- Общий размер пенсии военным теперь не может быть ниже 3584 гривен.
Повышается минимальная пенсия для участников боевых действий. Теперь размер такой пенсии будет составлять не менее 210% прожиточного минимума, то есть 3893,40 гривни (1854 грн. х 210%). Прирост составляет 834,30 гривни.
Что этому предшествовало?
Согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», размер пенсии силовиков зависит от размера денежного обеспечения. А все пенсии подлежат перерасчету в связи с повышением денежного обеспечения действующих военнослужащих. Но у нас в государстве это работает далеко не всегда. Данный закон работает только тогда, когда решение о повышении окладов военнослужащим принимается Кабинетом министров. Так было в 2018 году. И то перерасчет сделали с серьезным опозданием, и потом еще несколько лет бывшие работники силовых органов получали вместе с текущей пенсией сумму задолженности.
Теперь пенсию должны были выплачивать в чистом виде, уже без задолженности. И фактически такие пенсионеры должны были ощутить уменьшение уже привычных выплат. Постановление Кабмина от 14 июля отчасти принято для того, чтобы не вызывать соответствующего недовольства. И в принципе решение правительства о повышении пенсий с 1 июля было принято во многом под давлением военных пенсионеров, которые часто и активно митинговали по этому поводу.
Точечные изменения проблему не решат
Суть же вопроса заключается в том, что, несмотря на перерасчет военных пенсий в 2018 году, диспропорция при назначении старых и новых пенсий осталась. Те, кто уходит на пенсию сейчас, получают больше, чем те, кто ушел на пенсию в предыдущие годы. У «новых» пенсионеров оклады все равно выше, чем у «старых». Просто увеличение денежного обеспечения действующих военных производится не на основании решений Кабмина, а на основании решений других органов власти, например, Министерства обороны или Генерального штаба. А лица, вышедшие на пенсию давно, остаются за бортом, хотя у них может быть и выслуги больше, и звание выше.
Кроме того, пенсии военнослужащих уже давно не подлежат индексации, которую обещают возобновить со следующего года. Потому в правительстве и решили немного выровнять ситуацию, подтянув размеры давно назначенных пенсий. С одной стороны, добавить к пенсии сразу 2000 гривен — это беспрецедентное повышение. С другой стороны, несправедливость в расчетах все равно остается. Вместо комплексных и продуманных изменений в законодательстве мы снова получаем точечные временные изменения в ручном режиме.
Сергей КОРОБКИН, независимый консультант
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