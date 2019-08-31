Когда и как в Украине будет работать рынок земли и сколько стоит земля в постсоветских странах?

Владимир Зеленский анонсировал отмену моратория на продажу и отчуждение земель сельхозназначения и создание открытого рынка земли. Причем уже к 2020 году. Готова ли страна к этому? Одни утверждают, что это приведет к массовой скупке за копейки или даже «силовому отжиму» земли у сельских жителей и фермеров. Другие уверены, что отмена моратория приведет к росту экономики и благосостояния граждан.

Практически во всех постсоветских странах реформа рынка земли состоялась. Правда, с переменным успехом. Мы решили выяснить, как обстоят дела в бывших братских республиках и следует ли Украине брать с кого-то пример.

Мораторий и его последствия

Частная собственность на землю в Украине была введена в 2001 году. Тогда же в стране был введен мораторий на продажу земли, который продлевался семь раз.

Все это время единственным способом передачи земли в пользование другим лицам оставалось заключение договора об аренде. Это привело к созданию и развитию огромного теневого рынка сельхозугодий. Аграрные компании принимали паи в аренду на 50 лет, а сельские жители получали мизерные выплаты – по 50 долларов за гектар в год. Это в пять раз меньше, чем стоимость аренды паев в Болгарии или Польше.

Более того, несмотря на запрет, землю в Украине все-таки умудряются продавать и покупать. Аналитики платформы «VoxUkraine» выяснили, что на продажу через интернет выставлено 52400 гектаров паев. Больше всего продают земли на востоке и юге страны, меньше всего – в западных областях. Средняя цена гектара – 37393 грн. Дороже всего гектар земли на Львовщине – 53824 грн., а самый дешевый – в Донецкой области – 22539 грн.

Сколько будет стоить украинская земля?

Точного механизма отмены моратория пока нет. Известно, что над этим вопросом бьются сразу несколько рабочих групп. Новую модель украинского рынка земли разрабатывают вместе со Всемирным банком в Офисе президента Зеленского.

Главный вопрос: за сколько смогут продать землю хозяева паев? Таковых в Украине насчитывается почти 7 миллионов. По прогнозам, стоимость земли после отмены моратория может вырасти в полтора-два раза.

– Предполагаем повышение стоимости сельхозземель до 2-4 тысяч долларов за один гектар в зависимости от ценности земельного актива, – отметил юрист практики земельного и аграрного права фирмы «Totum» Дмитрий Савчук.

А как у них?

АЗЕРБАЙДЖАН

ТИП РЫНКА: закрыт для иностранцев. Цена с/х-земли: $1 тыс. за гектар.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ? Иностранцы могут только арендовать землю. Ограничений для физических и юридических лиц нет. Цены на землю устанавливаются рынком и муниципалитетами.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ. Проведена достаточно эффективно и быстро. 3,5 млн. человек стали землевладельцами. Начался рост экономики страны. 20% земли в частной собственности.

ГРУЗИЯ

ТИП РЫНКА: открыт с ограничениями. Цена с/х-земли: $1,5 тыс. за гектар.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ? Иностранные физлица могут купить от 5 до 100 га, если имеют пятилетний опыт работы в агросекторе Грузии. Иностранные юрлица могут купить землю, если они зарегистрированы в Грузии и их учредители имеют пятилетний опыт в агросекторе или арендуют землю в Грузии в течение этого времени. Ограничений по площади и регуляции цен нет. Участки до 5 га освобождаются от налога.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ. С 2005 года землю начали продавать, в первую очередь арендаторам. Для этого были созданы кредитные программы. В результате 25% сельхозземель находится в частной собственности. Создано большое количество маленьких ферм.

КЫРГЫЗСТАН

ТИП РЫНКА: закрыт для иностранцев. Цена с/х-земли: $1,3 тыс. за гектар.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ? Иностранцам и юрлицам Кыргызстана запрещено покупать землю. Это могут делать только физлица – граждане страны. Стоимость часто занижается из-за высокого уровня коррупции.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ. 75% земель были разделены и приватизированы. 2,7 млн человек получили землю в собственность. Государство проводит политику объединения фермеров в кооперативы, из-за этого плата за аренду – мизерная. Часто – в натуральной форме.

МОЛДОВА

ТИП РЫНКА: закрыт для иностранцев. Средняя цена с/х земли: $1,7 тыс. за гектар.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ? Иностранцам покупать землю запрещено, но разрешено лицам с двойным гражданством. Ограничения по площади и количеству отсутствуют.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ. Большое количество ограничений со стороны государства негативно влияет на рынок. Тем не менее началось восстановление экономического роста. Сейчас 69% земель находятся в частной собственности.

РОССИЯ

ТИП РЫНКА: закрыт для иностранцев. Средняя цена с/х земли: $1,15 тыс. за гектар.

КАК РЕГУЛИРУЕТСЯ? Иностранцы, лица без гражданства и юрлица, в уставном капитале которых часть иностранных вложений более 50%, могут только арендовать землю. Земельный налог устанавливается органом муниципалитета.

РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМЫ. Более 85% земель находятся в госсобственности и непрозрачно передаются частным лицам. При этом существуют сделки, когда земля покупается по цене сельхозугодий, переводится в другую категорию и продается под индивидуальное строительство.

Фото: bluesunhotel.com.vn