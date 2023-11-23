Клиническая смерть, кома, учеба и спорт: история борьбы за жизнь юноши из Тарутино

Не берусь судить, почему так происходит и кто расчерчивает жизненный путь каждого из нас (и расчерчивает ли). Пусть каждый пофилософствует об этом сам. А я лишь поделюсь историей борьбы семьи Делик из поселка Тарутино Болградского района за жизнь единственного сына Дениса. Она выделяется из тысячи других и вселяет надежду.

Когда жизнь висит на волоске

Десять лет назад случилась страшная автомобильная авария. В машине было двое друзей. Водитель после нескольких дней комы скончался. Жизнь 21-летнего Дениса – пассажира — висела на волоске.

В Тарутинской районной больнице ему сделали трепанацию черепа.

— У него были повреждены практически все органы. Он пережил клиническую смерть и находился в коме. Врачи сказали, что у него нет шансов, но чудеса случаются, и с этими словами отказались его лечить, признавая, что в этом случае – бессильны, — вспоминает отец пострадавшего Петр Делик.

На 16-й день Дениса перевезли в Одессу. Он все так же находился в коме, а врачи буквально проводили над ним эксперименты, пытаясь вывести его из бессознательного состояния.

— На тот момент мы уже потратили все накопленные сбережения, и нам приходилось просить помощи у небезразличных людей, так как один день нахождения Дениса в реанимации обходился в 5-6 тысяч гривен. Одесские врачи настаивали на прекращении борьбы, так как не видели никаких перспектив. Но мы с супругой Ларисой не сдавались. Нам стали помогать люди: и финансово, и морально. Это нас поддерживало в нелегкой борьбе за жизнь единственного сына, — делится Петр Делик.

Вес – 29 килограмм и стопроцентное истощение

Спустя три месяца у Дениса заработали зрачки и он начал моргать, продолжая при этом находиться без сознания. Вес его на тот момент уже достиг критической отметки — 29 килограммов. Отчаявшийся отец стучался во все двери. Дошел и до кабинета начальника здравоохранения области: тогда в палате Дениса появились лучшие диетологи, которые, обнаружив 100-процентное истощение и обезвоживание организма, сомневались, доживет ли парень до конца дня. Продлить жизнь мог дорогостоящий препарат. Родители ринулись на его поиски и за очень короткое время нашли, подарив тем самым новый шанс Денису. После этого отцу снова пришлось увезти сына в родное Тарутино, так как областные врачи тоже развели руками.

Шесть лет лечения – в исписанных тетрадях

Случайно семья Делик узнает о прогрессивных методах лечения нейрохирурга из Николаева. Едут туда. Изучив историю болезни Дениса, нейрохирург высшей категории Игорь Романович Скоропад берется поставить его на ноги. Первые месяцы Денис находился в Николаеве под постоянным контролем доктора. Периодически его перевозили домой, где в Тарутинской больнице за ним неусыпно наблюдала врач-невропатолог Елена Григорьевна Миткова, под чутким руководством доктора из Николаева. И за шесть лет совместными усилиями удается не только вывести Дениса из состояния комы, но и вернуть его к нормальной жизни — он заново поступает и заканчивает высшее учебное заведение.

Все эти шесть лет скрупулезно записаны в многочисленных тетрадках, которые хранят родители. Они писали все – как к Денису возвращались эмоции, как он заново познавал чувство страха, радости, учился ходить, говорить.

В памяти возникли знания из ниоткуда

Три года у него отсутствовала память. На момент аварии Денис учился в Таможенной академии в Днепре. Но учебу по понятным причинам пришлось прекратить. Однако по настоятельным рекомендациям лечащего врача спустя несколько лет Денис снова туда поступил. Первое время рядом с ним была мама. Она помогала ему, водила по аудиториям. Но через три месяца Денис отказался от ее помощи и самостоятельно продолжил учебу. К нему вернулись утраченная память и уже накопленные умения. А также просто из ниоткуда появились новые знания. Он свободно заговорил на английском языке и сдал все экзамены на отлично, что позволило ему получить диплом бакалавра Днепровского университета таможенного дела и финансов.

Сегодня Денис удивляет всех своей жизнерадостностью и превосходной физической формой. Он ежедневно бегает по 20-30 километров, занимается в местном фитнес-центре, самостоятельно водит машину и ведет полноценный образ жизни. И это несмотря на группу по инвалидности.

Чудеса все-таки случаются

Денис и его родители – яркий пример того, как нужно бороться за жизнь и не опускать руки.

Юноша приглашает всех желающих бегать вместе с ним, устраивать марафоны в честь наших защитников, общаться и обмениваться опытом выхода из сложных ситуаций, поддерживать друг друга и вдохновляться хорошими результатами.

А родители Дениса, со своей стороны, благодарны жителям Тарутино и всем тем, кто в течение десяти лет поддерживал и помогал их семье преодолевать трудности.

— Очень важно не оставаться один на один с проблемой, а говорить о ней, просить о помощи, молиться и тянуться к свету. Как бы ни было тяжело, мы верили в добро и шли только вперед. А когда Денис осознал себя и реальность, к нашей вере добавилась и его сила воли. Так, общими усилиями, мы достигли таких результатов, которые всех врачей удивили! — с радостью говорит Петр Делик.

А мне хочется повторить избитую, но актуальную фразу — чудеса случаются и в них нужно верить!