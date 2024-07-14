Кем были Затонский и Ойстрах: два названия тихой улочки на Котовского

Чиновник против Скрипача

Улица Давида Ойстраха расположена в Пересыпском районе Одессы на поселке Котовского. Параллельно ей, с разных сторон, проходят длинные и шумные Заболотного и Бочарова. А вот она сама камерная, узкая, уютная и вся утопающая в зелени.

Свое нынешнее название улица получила в 2015 году, хотя оно до сих пор не прижилось. Местные так и зовут ее – Затонского. И вовсе не из уважения к данной исторической персоне, и не только по привычке. Просто старое название проще произнести и запомнить. Хотя и с ним всегда были проблемы – улицу постоянно путали с соседней магистральной Заболотного.

Мы же в своем исследовании советских названий одесских улиц расскажем в этот раз о Владимире Затонском.

А кому интересно больше узнать о Давиде Ойстрахе, рекомендуем перейти по ссылке и прочитать эту нашу публикацию: Одесской филармонии присвоили имя выдающегося скрипача Давида Ойстраха.

Политика мешала учиться

Родился Затонский в 1888 году в селе Подольской губернии в семье волостного писаря. Учился в Каменец-Подольской гимназии, в 1905 году вступил в РСДРП, но был сторонником меньшевиков. Принимал участие в Первой русской революции, за что был исключен из гимназии, позже восстановился.

В 1912 году окончил физмат Киевского университета, дважды его исключали за участие в революционном движении. После окончания университета преподавал в Киевском политехе. После Февральской революции порвал с меньшевиками и перешел на сторону большевиков. В том же году стал председателем Киевского комитета РСДРП(б).

Руководил восстаниями, подавлял восстания

Затонский был одним из руководителей октябрьского вооруженного восстания в Киеве. В декабре 1917 года на 1-м Всеукраинском съезде Советов был избран в правительство Украинской Народной Республики Советов и возглавил Секретариат (Наркомат) просвещения. А затем все, как в завывающей песне из «Собачьего сердца»: «Суровые годы уходят в борьбе за свободу страны, за ними другие приходят, они будут тоже трудны».

В марте 1918 года на 2-м Всеукраинском съезде Советов был избран председателем Всеукраинского ЦентрИсполКома. С апреля по июль 1918 года руководил подпольными партийными организациями Украины. В июле 1918 во время подавления левоэсеровского восстания в Москве был комиссаром ударного отряда.

Летом-осенью 1918 – член Всеукраинского центрального военно-революционного комитета. С ноября 1918 по январь 1919 года входил в состав Временного рабоче-крестьянского правительства Украины. С июля по август 1920 года был председателем Галицийского ревкома, принимал участие в подавлении Кронштадтского восстания, за что был награжден орденом Красного Знамени.

Карьерный взлет и расстрел Затонского

Многие годы работал наркомом просвещения УССР. В 1924-1925 годах являлся членом Реввоенсовета войск Украины и Крыма, членом РВС и начальником политуправления Украинского военного округа. Избирался членом ЦК и членом Политбюро ЦК КП(б)У. В 1927-1934 годах – член Центральной контрольной комиссии ВКП(б).

В 1934 году делегат XVII съезда ВКП(б) с решающим голосом от Киевской парторганизации. Был кандидатом в члены ЦК ВКП(б). На XVII съезде ВКП(б) (1934) был председателем счетной комиссии. Был членом Президиума ЦИК СССР и Президиума Всеукраинского ЦИК. Короче, большой человек.

Когда-то в фильме «Черный принц» артист Калягин сказал об одном следователе: «Он сидит так высоко, что из окна его кабинета виден Магадан». Высоко сидел и Затонский – человек с меньшевистским прошлым. И это Затонскому припомнили.

Больно было падать ему свысока. Правда, в Магадан он не попал. В ноябре 1937 года он был арестован, 29 июля 1938 года приговорен к смертной казни и в тот же день расстрелян. В 1956 году – реабилитирован.

История названий

Показательно, что названия в честь Затонского стали появляться еще при его жизни. Так, с 1923 года в Каменце-Подольском Московская улица стала улицей Затонского. После объявления Затонского врагом народа улице вернули прежнее название. Также при жизни Затонского Виньковцы (ныне Хмельницкой области) были переименованы в Затонск, а Виньковецкий район был Затонским. В ноябре 1938 года им вернули прежние названия.

После реабилитации вновь стали появляться объекты, названные в его честь. В 1961 году в Каменце-Подольском его именем назвали новую улицу. Уже как пить дать переименовали. Улица Затонского в Виннице сейчас – Леся Курбаса. Короче, всему свое время…