Карпаты: как сохранить уникальную природу Свидовецких гор

«Меняем елку на конфеты, а Карпаты на лысые горы». Эту ироничную фразу я услышал на одном из одесских пунктов сбора новогодних елок, где их принимают в обмен на конфеты. Произнес ее среднего роста мужчина лет тридцати. Затем он начал чихвостить «корыстолюбивых» чиновников Закарпатской облгосадминистрации, решивших укрепить экономику своего региона постройкой громадного горнолыжного курорта, который погубит природу одного из самых высоких хребтов украинских Карпат — Свидовца.

Выгода от курорта угрожает природе

Оказалось, что автором этой тирады является механик Николай Самойленко, который ходит в море на судах под иностранным флагом. И когда его отпуск приходится на зимние месяцы, то обязательно вырывается на недельку в Славское, на Драгобрат или в Буковель, чтобы покататься на лыжах. По всему видно, что получил он за свою жизнь хорошую экологическую выучку, потому что тут же заявляет о том, что правильно действуют специалисты одесского «Горзелентреста», которые уже седьмой год с первых дней января начинают превращать сначала нераспроданные на новогодних базарах, а затем и принесенные горожанами елки и сосны в мульчу.

— Эту мульчу зелентрестовцы вначале применяют для утепления цветов. А потом вместе с осенней листвой её складируют, она перегнивает и спустя несколько лет из нее получается прекрасное удобрение, — отмечал Николай. Его также радует, что уже 10 января горзелентрестовцы начали санитарную и омолаживающую обрезку деревьев на территории Артпарка, возле которого Николай живет в Одессе. «Такую процедуру надо проводить именно зимой, — добавляет Самойленко, — когда деревья находятся в состоянии покоя. А весной деревца, на которых сформирована пропускающая свет и хорошо проветриваемая крона, дают много новых молодых побегов».

Когда мы прощались, то мой новый знакомый заявил: «А Свидовец нам нельзя терять. Ведь там еще сохранилась первобытная природа альпийского типа со следами древнего оледенения. Свидовец — ценный природный объект не только для Украины, но и для всей Европы». Ясно, что после такой встречи я оформил командировку в Ужгород. И здесь узнал, что уже несколько лет в Закарпатье продолжается судебный конфликт, связанный с проектом постройки в регионе крупнейшего горнолыжного курорта Свидовец.

Активисты-общественники пытаются добиться запрета на строительство комплекса с 60 гостиницами, 120 ресторанами и даже собственным аэродромом. Он рассчитан на ежедневное пребывание 28 тысяч туристов. На гору их будут поднимать 23 подъемника, а спускаться они смогут 230 километрами лыжных трасс. Все это, конечно, создаст в регионе большое количество рабочих мест. Но, по мнению экологов, цена этих рабочих мест может оказаться неподъемной для природы, потому что данное строительство угрожает водному балансу Карпат.

Чем больше людей, отдаленных от науки, посетит массив, увидит собственными глазами эту пока девственную красоту — тем больше станет защитников Свидовецких гор». Тимур Бедерничек,

эколог, кандидат сельскохозяйственных наук

«Карпаты перестают удерживать воду»

— Из-за хищнической вырубки лесов Карпаты давно уже перестают удерживать не только воду, но и почву, — подчеркивает эколог Сергей Ткаченко. — Ведь в горах вода удерживается и поверхностью деревьев, и почвой. А почва на склонах крепится корнями деревьев, корневой системой других растений. Когда деревья вырубают, то вода в горах уже не задерживается, смывает почву и сплошным грязным потоком стремится вниз. Отсюда и постоянные наводнения в Карпатах, приносящие много бед людям. А поскольку водные осадки мгновенно теряются в местах, где вырублен лес, то люди начинают испытывать трудности с питьевой водой. Она исчезает в колодцах. И для многих селян уже стало привычным покупать в магазинах бутилированную воду.

— Основной бесценный ресурс Свидовецкого массива — это зона лесов и древних лесов, которые являются национальным природным наследием Украины, в соответствии с Законом Украины о сохранении лесов, — отмечает Богдан Проц, заведующий отделом ландшафтного и биотического разнообразия в Государственном природоведческом музее НАН Украины. — Проект горнолыжного курорта угрожает приполонинским пралесам Свидовецкого массива, пока еще не имеющим видимых признаков человеческого вмешательства. А часть подъемников и другая инфраструктура курорта запланированы буквально внутри этих массивов или фрагментируют их. Мы насчитали более 700 гектаров территорий, ценность которых будет гарантированно снижена или уничтожена хозяйственной деятельностью такого масштаба. Кроме того, предлагаемый курорт непосредственно примыкает к объекту всемирного наследия ЮНЕСКО «Свидовець», который расположен в Карпатском биосферном заповеднике.

Ранее украинские ученые предлагали разработчикам проекта переместить курорт в менее уязвимое место с точки зрения природной уникальности, но согласия не получили. Экологи выяснили, что проект нового горнолыжного курорта продвигает ООО «Скорзонера», являющееся владельцем курорта Буковель. В общем, выяснили связь новой стройки с весьма богатыми людьми Украины. И, конечно, экологи обратили внимание на то, что осуществление этого проекта увязывается с намерением президента Украины Владимира Зеленского разработать стратегический план на возможность проведения в Украине зимних Олимпийских игр.

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Растет число защитников Свидовецких гор

Ужгородцы, с которыми мне довелось побеседовать, заявляли, что Украине следовало бы воздержаться от участия в проведении зимней Олимпиады. И вспоминали Олимпиаду 2004 года в Греции, которая ослабила экономику этой страны и усугубила ее финансово-экономический кризис. Правительство Греции подсчитало, что потратило 11 миллиардов долларов на организацию игр. Однако эта сумма не учитывает расходы на новую систему метро и новый аэропорт в Афинах, а также расширение дорог. Рассчитывали, что зимняя Олимпиада в Корее в 2018 году будет стоить 7 миллиардов долларов, а понадобилось — 13 миллиардов. В общем, начиная с 1960-х годов хозяевам каждой Олимпиады приходилось тратить больше, чем планировали.

Негативными последствиями зимней Олимпиады в Украине озаботились 55 европейских, азиатских и американских экологических организаций, которые направили соответствующее обращение в Международный олимпийский комитет (МОК) и требуют отказаться от идеи возможного проведения зимних Олимпийских игр в Украине. Экологи опасаются негативного влияния подготовки к Играм на экосистему лесов Карпат — одного из последних регионов в Европе, где сохранена дикая природа. «Украинское правительство использует разговоры о потенциальном проведении зимних Олимпийских игр, чтобы оправдать связанные с олигархами чрезвычайно разрушительные проекты, которые несут значительные риски уничтожения природной среды и развития коррупции», — утверждают подписанты обращения в МОК.

Эколог кандидат сельскохозяйственных наук Тимур Бедерничек, активно участвующий в движении за защиту карпатского массива, довольно часто организует сам пешие прогулки и походы туристов на Свидовец. «Чем больше людей, отдаленных от науки, посетит массив, увидит собственными глазами эту пока девственную красоту — тем больше станет защитников Свидовецких гор», — говорит Тимур. Он убежден, что девственная природа и богатое разнообразие ландшафтов этих мест бесценны. И мы должны сохранить это богатство для будущих поколений соотечественников.

Владимир Крещук

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