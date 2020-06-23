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Карантин в Одессе: кого и за что будут штрафовать в общественном транспорте

Карантин в Одессе: кого и за что будут штрафовать в общественном транспорте

Патрульная полиция приступила к контролю за соблюдением карантина в общественном транспорте Одессы. В случае нарушения — штрафовать будут как водителей, так и пассажиров. За что именно — рассказал директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько.

«В случае, если в транспортном средстве будет пассажиров больше, чем предусмотрено сидячих мест, то штрафным санкциям будет подвергаться водитель. Кроме того, лица которые будут в общественном транспорте без масок, за нарушение масочного режима также могут быть оштрафованы органами патрульной полиции», – сказал Александр Илько.

При этом меньше машин на маршрутах общественного транспорта в Одессе не стало.

«Вся маршрутная сеть города, включая трамваи и троллейбусы, работают в штатном режиме», – заверил директор департамента.

Ранее сообщалось, что в Одессе ужесточили карантин, в том числе и в общественном транспорте.

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