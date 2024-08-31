Какие праздники будем отмечать в сентябре: государственные, профессиональные, религиозные

Сентябрь начнется со знакомого Дня знаний и порадует нас многими профессиональными праздниками. Не забудьте приветствовать родных и друзей.
Календарь церковных праздников
Напомним, что с переходом Православной церкви Украины (ВТО) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь некоторые церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.
- 8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (по новому лианскому календарю).
- 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (по юлианскому календарю).
- 14 сентября— Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (по новоюлианскому календарю). Начало индикта — церковного новолетия (по юлианскому календарю).
- 17 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (по новоюлианскому календарю).
- 21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (по юлианскому календарю).
- 26 сентября — День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова (по новому лианскому календарю).
- 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (по юлианскому календарю).
- 30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (по юлианскому календарю).
Государственные и профессиональные праздники
- 1 сентября — День знаний. День предпринимателя
- 2 сентября — День нотариата
- 4 сентября — День таможенного брокера
- 6 сентября— День администратора центра предоставления административных услуг
- 7 сентября — День военной разведки Украины
- 8 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
- 9 сентября — День тестировщика. День работников сферы красоты
- 13 сентября— День парикмахера
- 14 сентября — День украинского кино.
День физкультуры и спорта. День танковых войск
- 15 сентября — День работника леса.
День воздухоплавания Украины
- 17 сентября — День спасателя Украины
- 20 сентября — День памяти украинских журналистов
- 21 сентября — День фармацевтического работника.
День изобретателя и рационализатора Украины.
День хирурга
- 22 сентября — День партизанской славы.
День машиностроителя Украины
- 23 сентября — Международный день жестовых языков
- 27 сентября — День воспитателя.
Всемирный день туризма
- 29 сентября— День памяти трагедии Бабьего Яра
- 30 сентября — Всеукраинский день библиотек.
Международный день переводчика