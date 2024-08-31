Новости Одессы и Одесской области

Какие праздники будем отмечать в сентябре: государственные, профессиональные, религиозные

Какие праздники будем отмечать в сентябре: государственные, профессиональные, религиозные

Сентябрь начнется со знакомого Дня знаний и порадует нас многими профессиональными праздниками. Не забудьте приветствовать родных и друзей.

Календарь церковных праздников

Напомним, что с переходом Православной церкви Украины (ВТО) и Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) на новоюлианский календарь некоторые церковные праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.

  • 8 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (по новому лианскому календарю).
  • 11 сентября — Усекновение главы Иоанна Предтечи (по юлианскому календарю).
  • 14 сентября— Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (по новоюлианскому календарю). Начало индикта — церковного новолетия (по юлианскому календарю).
  • 17 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (по новоюлианскому календарю).
  • 21 сентября — Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии (по юлианскому календарю).
  • 26 сентября — День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова (по новому лианскому календарю).
  • 27 сентября — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня (по юлианскому календарю).
  • 30 сентября — День памяти мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии (по юлианскому календарю).

Государственные и профессиональные праздники

  • 1 сентября — День знаний. День предпринимателя
  • 2 сентября — День нотариата
  • 4 сентября — День таможенного брокера
  • 6 сентября— День администратора центра предоставления административных услуг
  • 7 сентября — День военной разведки Украины
  • 8 сентября — День работников нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности
  • 9 сентября — День тестировщика. День работников сферы красоты
  • 13 сентября— День парикмахера
  • 14 сентября — День украинского кино.
    День физкультуры и спорта. День танковых войск
  • 15 сентября — День работника леса.
    День воздухоплавания Украины
  • 17 сентября — День спасателя Украины
  • 20 сентября — День памяти украинских журналистов
  • 21 сентября — День фармацевтического работника.
    День изобретателя и рационализатора Украины.
    День хирурга
  • 22 сентября — День партизанской славы.
    День машиностроителя Украины
  • 23 сентября — Международный день жестовых языков
  • 27 сентября — День воспитателя.
    Всемирный день туризма
  • 29 сентября— День памяти трагедии Бабьего Яра
  • 30 сентября — Всеукраинский день библиотек.
    Международный день переводчика
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