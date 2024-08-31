Новини Одеси та Одеської області

Які свята відзначатимемо у вересні: державні, професійні, релігійні

Які свята відзначатимемо у вересні: державні, професійні, релігійні

Вересень розпочнеться зі знайомого Дня знань і порадує нас багатьма професійними святами. Не забудьте привітати рідних та друзів.

Календар церковних свят

Нагадаємо, що з переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар деякі церковні свята тепер відзначаються на 13 днів раніше.

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (за новоюліанським календарем).
  • 11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі (за юліанським календарем).
  • 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (за новоюліанським календарем). Початок індикту — церковного новоліття (за юліанським календарем).
  • 17 вересня — День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (за новоюліанським календарем).
  • 21 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (за юліанським календарем).
  • 26 вересня — День пам’яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова (за новоюліанським календарем).
  • 27 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (за юліанським календарем).
  • 30 вересня — День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (за юліанським календарем).

Державні та професійні свята

  • 1 вересня — День знань. День підприємця
  • 2 вересня — День нотаріату
  • 4 вересня — День митного брокера
  • 6 вересня — День адміністратора центру надання адміністративних послуг
  • 7 вересня — День військової розвідки України
  • 8 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
  • 9 вересня — День тестувальника. День працівників сфери краси
  • 13 вересня — День перукаря
  • 14 вересня — День українського кіно.
    День фізкультури і спорту. День танкових військ
  • 15 вересня — День працівника лісу.
    День повітроплавання України
  • 17 вересня — День рятівника України
  • 20 вересня — День пам’яті українських журналістів
  • 21 вересня — День фармацевтичного працівника.
    День винахідника і раціоналізатора України.
    День хірурга
  • 22 вересня — День партизанської слави.
    День машинобудівника України
  • 23 вересня — Міжнародний день жестових мов
  • 27 вересня — День вихователя.
    Всесвітній день туризму
  • 29 вересня — День пам’яті трагедії Бабиного Яру
  • 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек.
    Міжнародний день перекладача
Avatar photo
Редакція ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Вбудовані Відгуки
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk