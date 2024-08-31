Які свята відзначатимемо у вересні: державні, професійні, релігійні

Вересень розпочнеться зі знайомого Дня знань і порадує нас багатьма професійними святами. Не забудьте привітати рідних та друзів.
Календар церковних свят
Нагадаємо, що з переходом Православної церкви України (ПЦУ) та Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на новоюліанський календар деякі церковні свята тепер відзначаються на 13 днів раніше.
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (за новоюліанським календарем).
- 11 вересня — Усікновення глави Іоанна Предтечі (за юліанським календарем).
- 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (за новоюліанським календарем). Початок індикту — церковного новоліття (за юліанським календарем).
- 17 вересня — День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (за новоюліанським календарем).
- 21 вересня — Різдво Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії (за юліанським календарем).
- 26 вересня — День пам’яті апостола і євангеліста Іоанна Богослова (за новоюліанським календарем).
- 27 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного Хреста Господнього (за юліанським календарем).
- 30 вересня — День пам’яті мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії (за юліанським календарем).
Державні та професійні свята
- 1 вересня — День знань. День підприємця
- 2 вересня — День нотаріату
- 4 вересня — День митного брокера
- 6 вересня — День адміністратора центру надання адміністративних послуг
- 7 вересня — День військової розвідки України
- 8 вересня — День працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості
- 9 вересня — День тестувальника. День працівників сфери краси
- 13 вересня — День перукаря
- 14 вересня — День українського кіно.
День фізкультури і спорту. День танкових військ
- 15 вересня — День працівника лісу.
День повітроплавання України
- 17 вересня — День рятівника України
- 20 вересня — День пам’яті українських журналістів
- 21 вересня — День фармацевтичного працівника.
День винахідника і раціоналізатора України.
День хірурга
- 22 вересня — День партизанської слави.
День машинобудівника України
- 23 вересня — Міжнародний день жестових мов
- 27 вересня — День вихователя.
Всесвітній день туризму
- 29 вересня — День пам’яті трагедії Бабиного Яру
- 30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек.
Міжнародний день перекладача