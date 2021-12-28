Как завязать галстук: узлы для праздника, похода в театр и на каждый день

Выбор узла для галстука зависит от многих нюансов. На это влияют материал галстука, ширина лацканов пиджака, тип воротника рубашки. В одной ситуации будут уместны формальные узлы, а в другой можно добавить больше свободы.

Давайте посмотрим, как выбрать узел в зависимости от ситуации.

Как завязать галстук для торжественного события или праздника?

Узел Принц Альберт

Это один из самых элегантных узлов. Он отлично подходит для торжественных мероприятий. Завязать его непросто, но он стоит потраченных усилий. Небольшой размер и слегка асимметричный вид делают его идеальным дополнением к рубашкам с узким воротником. Хотя нет никаких доказательств, что настоящий принц Альберт завязывал этот узел, вы сможете почувствовать себя членом королевской семьи.

Узел Кельвин

Это аккуратный симметричный узел, названный в честь британского ученого лорда Кельвина. Он получается гибким и немного угловатым. Подойдет для не очень высоких мужчин. Хорошо смотрится на рубашках с маленьким воротником.

Узел Виндзор

Назван в честь герцога Виндзорского. Этот узел очень комфортный, он не перетягивает воротник. Его можно ослаблять, не развязывая. Когда торжество перейдет в фазу неформального общения, можно элегантно ослабить узел — этот известный жест даст понять собеседнику, что вы готовы говорить по душам, без официоза. Узел отлично смотрится с широким воротником.

Как завязать галстук для официального мероприятия или похода в театр?

Узел Полувиндзор

Это младший брат Виндзорского узла. Он асимметричный и менее объемный. Подходит для разных галстуков, начиная от плотных шерстяных и заканчивая тонкими из шелка. Этот узел универсальный, но выглядит не менее величественно, чем узел Виндзор.

Узел Пратт

Этот узел пользуется популярностью у американских политиков, бизнесменов и телеведущих. Завязать его довольно легко, но нужно учитывать, что делают это швом наружу. Узел получается симметричным и аккуратным, хорошо смотрится с любыми костюмами. Его элегантная треугольная форма немного напоминает узел Полувиндзор, однако, он меньше и выглядит более сдержанно.

Как завязать галстук простым узлом, который подходит на каждый день?

Узел Четверка или Four-in-hand

Это самый простой узел. Он получил популярность в 17 веке при дворе короля Людовика XIII. Подходит ко всем типам рубашек. Если вы хотите освоить узел, который можно завязывать с закрытыми глазами в любой ситуации — Четверка это правильный выбор. Отлично сочетается с узким воротником, а также с широкими галстуками.

Узел Ориентал

Несмотря на свою простоту, этот узел редко носят на Западе — он пользуется популярностью в Китае. Узел не подойдет для шелковых галстуков, но для плотных моделей лучше не придумаешь. Если вы хотите, чтобы галстук не развязывался в течение дня, то узел Ориентал справится с этой задачей.

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