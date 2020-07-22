Как спасти технику от перепадов напряжения?

Перепады напряжения в сети чреваты серьёзными последствиями для нашей техники. При таких «качелях» значительно сокращается срок службы домашнего агрегата, а при особо сильных колебаниях он и вовсе может выйти из строя. Хорошо, если техника подлежит ремонту, а если – нет?

Покупка нового холодильника или стиральной машины – недешевое удовольствие. Спасти ситуацию помогут стабилизаторы напряжения (например, LogicPower https://220volt.com.ua/stabilizator/logicpower/), они защитят от скачков электричества и продлят срок службы домашних приборов.

Выбираем по принципу работы

Принцип работы стабилизаторов напряжения – принимать на входе опасную нестабильную электроэнергию и выдавать на выходе полностью безопасный сигнал.

Стабилизаторы напряжения бывают:

релейные;

сервоприводные;

симисторные.

Релейный – самый простой

Релейные – наиболее распространенные и популярные, прежде всего, из-за невысокой цены. Внутри такого стабилизатора встроено электромагнитное реле, с помощью которого переключаются витки интегрированного трансформатора. Во время работы он издает своеобразные щелчки. Конструкция релейного стабилизатора настолько проста, что его можно собственноручно разобрать и собрать, конечно, если вы дружите с техникой. Из минусов: недолгий срок службы (до 2- х лет). Хотя, чем чаще скачет напряжение, тем больше переключений делает стабилизатор, тем самым, сокращая срок службы.

Сервоприводный для сезонных перепадов

В основе сервоприводного стабилизатора напряжения – электромеханика, которая обеспечивает плавное переключение. Такой стабилизатор подходит и для домашнего, и для промышленного применения. Его диапазон охватывает от 150 до 250 Вольт. Размеры стабилизатора компактные, он не занимает много места. Если в вашей сети напряжение постоянно скачет, лучше отказаться от покупки сервоприводного стабилизатора. Он прекрасно справляется с сезонными перепадами напряжения (когда зимой заниженное напряжение, а летом завышенное).

Симисторный – бесшумный и надежный

В симисторном стабилизаторе собраны преимущества сервоприводных и релейных. Весь процесс контролируется с помощью электроники. Он быстро срабатывает, бесшумный, демонстрирует отменную точность, плавное переключение. Срок службы тоже радует. Единственный минус – цена. Но во время эксплуатации он точно окупится.

Если в вашем доме или квартире напряжение постоянно скачет, и вы до сих пор сомневаетесь нужен ли вам стабилизатор напряжения, наш совет – нужен. Этот небольшой агрегат защитит вашу технику от поломок, а кошелек – от лишних трат.