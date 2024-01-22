Як виглядає українська Одеса у День Соборності (фоторепортаж)

Сьогодні, коли кожен метр української землі доводиться відстоювати ціною життя наших людей, ідея соборності є запорукою виживання та існування нації. Про це добре знають в Одесі, найкращі сини якої захищають єдність України на фронті.

В Одесі сьогодні не було особливих урочистих заходів – так відбувається останні два роки. За традицією у парку ім. Т. Г. Шевченка відбулося покладання квітів до пам’ятника поета.

Одесити прикрасили фасади будинків жовто-синіми прапорами, які цього похмурого січневого дня мають особливий сенс.

Кореспондентка видання «Одеське життя» пройшлася вулицями Одеси, щоб усе побачити на власні очі та показати читачам.

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