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Як виглядає українська Одеса у День Соборності (фоторепортаж)

Як виглядає українська Одеса у День Соборності (фоторепортаж)

Сьогодні, 22 січня, одесити разом із усіма українцями відзначають 105-ту річницю підписання Акту З’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки до єдиної незалежної держави.

Сьогодні, коли кожен метр української землі доводиться відстоювати ціною життя наших людей, ідея соборності є запорукою виживання та існування нації. Про це добре знають в Одесі, найкращі сини якої захищають єдність України на фронті.

В Одесі сьогодні не було особливих урочистих заходів – так відбувається останні два роки. За традицією у парку ім. Т. Г. Шевченка відбулося покладання квітів до пам’ятника поета.

Одесити прикрасили фасади будинків жовто-синіми прапорами, які цього похмурого січневого дня мають особливий сенс.

Кореспондентка видання «Одеське життя» пройшлася вулицями Одеси, щоб усе побачити на власні очі та показати читачам.

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