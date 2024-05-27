Согласно ст. 1232 ГК Украины, наследники обязаны возместить разумные расходы, произведенные одним из них или другим лицом на содержание, уход, лечение и захоронение наследодателя. Расходы на содержание, уход, лечение наследодателя могут быть взысканы не более чем за три года до его смерти.

Таким образом, правовым основанием для получения возмещения понесенных расходов является факт наследования.

Если Вы лечили близкое лицо, ухаживали за ним до момента смерти, обязательно предоставьте подтверждение расходов на лекарства, медицинские выводы больного и т.д.

Что такое захоронение?

Согласно ст.2 Закона Украины «О погребении и похоронном деле» (редакция от 04.01.2024), (далее – Закон), погребение умершего — комплекс мероприятий и обрядовых действий, осуществляемых с момента смерти человека до помещения гроба с телом или урны с прахом в могилу или колумбарную нишу, обустройство и содержание места захоронения в соответствии с обычаями и традициями, не противоречащими законодательству.

Согласно ст. 12 Закона, лицо, которое обязалось похоронить умершего, на основании свидетельства о смерти обращается согласно статье 8 настоящего Закона к сельскому голове или ритуальной службе по поводу заключения соответствующего договора-заказа на организацию и проведение захоронения. Это лицо имеет право выбирать исполнителей услуг среди субъектов хозяйственной деятельности, заключивших договоры с сельским головой или ритуальной службой о предоставлении этих услуг.

Ритуальные услуги предоставляются за плату согласно договору-заказу, кроме случаев, предусмотренных законом.

Как возместить расходы на погребение через суд

Итак, как подготовиться к суду, поскольку возмещение, если не происходит добровольно, возможно в судовом порядке.

Для начала, Вам нужно посчитать общую стоимость понесенных расходов на погребение, скажем, куда входят ритуальные услуги, а также необходимые ритуальные предметы (гроб, ритуальное покрывало, полотенца, косынки, носовые платки, гирлянды, одежда, крест, венки и траурные ленты на венки, услуги по копанию ямы, автомобили и т.п.).

На каждую услугу или покупку должен быть чек или накладная, где указана дата, тип услуги, все заверено подписями и печатями. Или общая стоимость услуг, если предоставляют их ритуальные агентства, все должно быть указано в договоре накладных, заверенных печатями, подписями должностных лиц.

Покупка ритуальных товаров и услуг в интернете

Если Вы приобретаете товар в Интернете, на что следует обратить внимание.

Как правило, на сайте ритуальных товаров Вам предлагают договор оферты, согласно которому Вы выбираете нужный Вам товар, складываете в «корзину», которая есть на сайте, оформляете заказ.

Факт оформления Вами заказ подтверждается нажатием на ссылку «Оформить заказ» или путем осуществления заказа через оператора Интернет-магазина). Вам важно иметь также подтверждая документы, договор, акт приема-передачи товара.

Если Вы заказывали таинство в церкви, важно также оформить накладную на свечи, таинство отпевания, ритуальную церковную атрибутику.

Меню поминального обеда

Если поминальная трапеза готовится на дому, составьте меню, согласно которому посчитайте стоимость необходимых продуктов:

Как правило, на одного человека на стандартный поминальный обед нужно (а Вы посчитаете, сколько у Вас будет людей на обеде):

Колево с изюмом — 30 г. Борщ украинский (или рассольник) – 200 г Пышки с чесноком (или пирожки соленые с капустой, или картофелем) – 2 штуки. Компот или сок – 200 г Ассорти из солений или свежие овощи – 100 г. Гастрономическое ассорти (сыр, колбаса копченая, балык, ветчина – по 30 г каждого вида). Селедка с луком или рыба копченая — 50 г. Тушеный картофель с мясом или картофельное пюре на молоке – 200 г. Хек под овощами по 1 кусочку на порцию или если жареная мойва – 100 г. Котлета жареная (куриная или говяжья) 1 котлета. Конфеты, печенье – по 200 г.

Покупая продукты, посчитайте их стоимость – возьмите чеки, накладные на рынке, если будете покупать товар там и в магазинах. Хорошо, если в счетах-фактурах будут указаны продукты для приготовления поминального обеда, для суда это важно.

Если поминовение производится в кафе, предоставьте калькуляцию и меню поминального обеда, счета официантов за приготовление пищи и обслуживание, желательно указать на какое количество человек было приготовлено.

Если в судебном порядке доказывать расходы на поминальный обед, уместнозато, что эти расходы являются обязательной ритуальной частью погребального обряда и традицией нашего народа, и это может быть обычным правом.

Также за Ваши собственные средства был установлен памятник, проведены монтажные и транспортные услуги, это обязательно нужно указать в исковом заявлении и предоставить соответствующие доказательства.

Документы для судебного иска

Какие документы вам нужны для подачи искового заявления в суд?

Копия Вашего паспорта;

документ, подтверждающий родственные связи;

свидетельство о смерти;

сведения по наследственному делу;

выписками из историй болезней;

накладные на приобретение и установку памятника, счета-фактуры на приобретение ритуальной атрибутики и вещей, квитанции на монтажные и транспортные услуги и т.д.

другие документы по Вашему усмотрению.

Подавая в суд исковое заявление, укажите Ответчиком того, с кого Вы хотите взыскать возмещение.

Если это несколько человек – несколько ответчиков.

Если у Вас есть неприязненные отношения между другими наследниками, об этом также важно указать и указать, почему Ответчик участия в погребении не принимал.

Если вы получали материальную помощь на погребение – это нужно в исковом заявлении обязательно указать.

Согласно ст. 22 ГК Украины лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на их возмещение.

Судебный сбор уплачивается за представление в суд искового заявления имущественного характера, поданное физическим лицом. Согласно информации с сайта Судебная власть, судебный сбор составляет – 1 процент цены иска, но не менее 0,4 размера прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо и не более 5 размеров прожиточного минимума на одно трудоспособное лицо.

На калькуляторе сайта суда можно вычислить сумму судебного сбора в соответствии с той суммой расходов, которые Вами заявлены.

В суд подавайте комплект документов, заверенный надписью «согласно оригиналу», ФИО, дата, подпись» и то количество одинаковых комплектов, сколько у Вас ответчиков. Суд будет непосредственно направлять ответчикам Ваши документы и исковое заявление.