Відповідно до ст. 1232 ЦК України, спадкоємці зобов’язані відшкодувати розумні витрати, які були зроблені одним із них або іншою особою на утримання, догляд, лікування та поховання спадкодавця. Витрати на утримання, догляд, лікування спадкодавця можуть бути стягнені не більш як за три роки до його смерті.

Таким чином, правовою підставою для отримання відшкодування понесених витрат є факт спадкування.

Якщо Ви лікували близьку особу, доглядали її до смерті, обов’язково надайте підтвердження витрат на ліки, медичні висновки хворого тощо.

Що є похованням ?

Відповідно до ст.2 Закону України «Про поховання та похоронну справу» (редакція від 04.01.2024), (далі – Закон), поховання померлого – комплекс заходів та обрядових дій, які здійснюються з моменту смерті людини до поміщення труни з тілом або урни з прахом у могилу або колумбарну нішу, облаштування та утримання місця поховання відповідно до звичаїв та традицій, що не суперечать законодавству.

Відповідно до ст. 12 Закону, особа, яка зобов’язалася поховати померлого, на підставі свідоцтва про смерть звертається згідно із статтею 8 цього Закону до сільського голови або ритуальної служби з приводу укладення відповідного договору-замовлення на організацію та проведення поховання. Ця особа має право вибирати виконавців послуг серед суб’єктів господарської діяльності, які уклали договори із сільським головою або ритуальною службою про надання цих послуг.

Ритуальні послуги надаються за плату згідно з договором-замовленням, крім випадків, передбачених законом.

Як відшкодувати витрати на поховання через суд

Отже, як підготуватися до суду, оскільки відшкодування, якщо не відбувається добровільно, можливо в судовому порядку.

Для початку, Вам потрібно порахувати загальну вартість понесених витрат на поховання, скажімо, куди входять ритуальні послуги, а також необхідні ритуальні предмети (труна, покривало ритуальне, рушники, косинки, носовички, гірлянди, одяг, хрест, вінки та жалобні стрічки на вінки, послуги з копання ями, автомобілі тощо).

На кожну послугу або покупку повинен бути чек або накладна, в яких вказано дата, тип послуги, все завірено підписами та печатками. Або загальна вартість послуг, якщо надають їх ритуальні агентства, все повинно бути вказано в договорі накладних, які засвідчені печатками, підписами посадових осіб.

Купівля ритуальних товарів та послуг в інтернеті

Якщо Ви купуєте товар в Інтернеті, на що варто звернути увагу.

Як правило, на сайті ритуальних товарів Вам пропонують договір оферти, відповідно до якого, Ви обираєте потрібний Вам товар, складаєте у «кошик», який є на сайті, оформлюєте замовлення.

Факт оформлення Вами замовлення підтверджується натисканням на посилання «Оформити замовлення», або шляхом здійснення замовлення через оператора Інтернет – магазину). Вам важливо мати також підтверджуючи документи, договір, акт прийому-передавання товару.

Якщо Ви замовляли обряд в церкві, важливо також оформити накладну на свічки, обряд відспівування, ритуальну церковну атрибутику.

Меню помінального обіду

Якщо поминальна трапеза готується дома, складіть меню, відповідно до якого порахуйте вартість необхідних продуктів:

Як правило, на одну особу на стандартний поминальний обід потрібно (а Ви порахуєте, скільки у Вас буде людей на обіді):

Коливо з родзинками – 30 г. Борщ український (або розсольник) – 200 г Пампушки з часником (або пиріжки солоні з капустою, або картоплею) – 2 штуки. Компот або сік – 200 г Асорті із солінь або свіжі овочі – 100 г. Гастрономічне асорті (сир, ковбаса копчена, балик, шинка – по 30 г кожного виду). Оселедець з цибулею або риба копчена – 50 г. Тушкована картопля з м’ясом або картопляне пюре на молоці – 200 г. Хек під овочами по 1 шматочку на порцію або якщо смажена мойва – 100 г. Котлета смажена (куряча або яловича) 1 котлета. Цукерки, печиво – по 200 г.

Купуючи продукти, порахуйте їх вартість – візьміть чеки, накладні на ринку, якщо будете купувати товар там та в магазинах. Добре, якщо в рахунках-фактурах буде вказано «продукти для приготування поминального обіду», для суду це важливо.

Якщо поминання проводиться в кафе, надайте калькуляцію та меню поминального обіду, рахунки офіціантів за приготування їжі та обслуговування, бажано вказати на яку кількість осіб було приготовано.

Якщо в судовому порядку доводити витрати на поминальний обід, доречно вказати, що ці витрати є обов’язковою ритуальною частиною похоронного обряду та традицією нашого народу і це може бути звичаєвим правом.

Також за Ваші власні кошти було встановлено пам’ятник, проведено монтажні та транспортні послуги, це обов’язково також треба вказати в позовній заяві та надати відповідні докази.

Документи для судового позову

Які документи Вам потрібні для подання позовної заяви до суду?

Копія Вашого паспорта;

документ, який підтверджує родинні зв’язки;

свідоцтво про смерть;

відомості зі спадкової справи;

виписками з історій хвороб;

накладні на придбання і встановлення пам’ятника, рахунки-фактури на придбання ритуальної атрибутики та речей, квитанції на монтажні та транспортні послуги тощо.

інші документи на Ваш розсуд.

Подаючи до суду позовну заяву вкажіть Відповідачем того, з кого Ви бажаєте стягнути відшкодування.

Якщо це декілька осіб – декілька Відповідачів.

Якщо у Вас є неприязні стосунки між іншими спадкоємцями про це також важливо вказати і зазначити, чому Відповідач участі у похованні не приймав.

Якщо Ви отримували матеріальну допомогу на поховання – це потрібно в позовній заяві обов’язково вказати.

Відповідно до ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Судовий збір сплачується за подання до суду позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою. Відповідно до інформації з сайту Судова влада, судовий збір становить – 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму на одну працездатну особу та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму на одну працездатну особу.

На калькуляторі сайту суду можна вирахувати суму судового збору, відповідно до тієї суми витрат, які Вами заявлені.

До суду подавайте комплект документів, завірений надписом «згідно з оригіналом», ПІБ, дата, підпис» і ту кількість однакових комплектів, скільки у Вас відповідачів. Суд безпосередньо надсилатиме відповідачам Ваші документи та позовну заяву.