Как вежливо отказаться от еды в гостях?

Люди прилагают много усилий, чтобы приготовить еду и порадовать своих гостей. Но что делать, если вы не можете это есть? Или просто не хотите. Как тактично отказаться, чтобы никого не обидеть?

Давайте посмотрим, какие есть способы вежливо отказаться от предложенного блюда.

Как отказаться от еды в гостях у родственников?

Отказаться от традиционных семейных блюд бывает довольно сложно. Родственники могут не понять, почему вы вдруг не хотите есть бабушкин холодец или тетушкины салаты. Тем более, если раньше эти блюда вам очень нравились.

Чтобы не обижать своих родных и не вдаваться в лишние подробности, почему вы перестали есть салаты с майонезом, можно немного схитрить. Не оставляйте свою тарелку пустой, иначе она обязательно привлечет внимание. Заполните ее закусками, нарезанными овощами, кусочками рыбы, чтобы не было свободного места.

Когда родственники настаивают, и кладут в тарелку традиционное семейное блюдо, то не стоит демонстративно отказываться. Можно сделать вид, что вы его едите — разрезаете ножом, накалываете на вилку. Сделайте глоток напитка и переходите к другому блюду, которое у вас на тарелке.

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Что делать, если друзья предлагают еду, которая вам не нравится?

В гостях у друзей все намного проще. Можно заранее сказать о своих гастрономических предпочтениях. Если вы разборчивы в еде, то предложите принести продукты или закуски к общему столу. Это позволит вам, не вдаваясь в подробности, чувствовать себя более свободно, и есть принесенную с собой еду.

Если вы ничего с собой не принесли, то приготовьтесь быть душой компании. Когда вы не едите блюдо, которое приготовил хозяин, вы не можете просто сидеть и смотреть на других гостей. Это будет выглядеть немного странно. Вместо этого заведите душевную беседу, развлекайте хозяев. Тогда никто не обратит внимание, что вы не притронулись к еде.

Как отказаться от еды в обществе малознакомых людей?

Хороший гость — это тот, кто делает хозяев счастливыми. Такого гостя будут приглашать снова и снова. Чтобы не обижать хозяев, вы можете использовать фразы, которые состоят из комплимента, причины и переноса внимания:

Комплимент:

Я слышал, что это блюдо очень вкусное, но…

Похоже, вы очень много над этим работали, но…

Выглядит очень аппетитно, но…

Причина:

…Я не ем этот ингредиент

…Я больше не могу съесть ни кусочка

…Вся еда такая вкусная, что я просто объелся

Перенос внимания:

Как вы хотите провести эти выходные?

Кстати, вы смотрели сериал «Игра в кальмара?»

Если еда не противоречит вашим медицинским, религиозным или диетическим ограничениям, можете попробовать небольшой кусочек. Это намного лучше, чем просто сказать «Нет, спасибо».

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