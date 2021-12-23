Как вести себя перед камерой и выглядеть естественно на видео

Уверенный человек всегда выглядит намного привлекательнее в кадре. Но если вы не умеете держаться перед камерой, то это сразу же бросается в глаза. Ваше чувство неуверенности и страх передаются зрителям. Чтобы этого избежать, к съемкам необходимо готовиться.

Давайте разберемся, как вести себя перед камерой и научиться говорить с естественной интонацией.

Как убрать страх перед камерой?

Множество людей ежедневно сталкиваются с чувством тревоги, когда нужно говорить на камеру. Это и звонки по видеосвязи, и запись видео в сторис Instagram, и создание контента в YouTube, и просто видео с поздравлением для родственников или коллег. Испытывать волнение перед камерой — это нормально. Хорошая новость в том, что страх перед камерой можно преодолеть.

Специалисты рекомендуют в первую очередь разобраться с причиной волнения. Чаще всего, люди боятся сказать что-нибудь не то или неправильно себя повести. Многие сосредоточены не на том, о чем говорят — их беспокоит, как они будут смотреться, как будет звучать их голос в динамиках. Эти переживания отвлекают и мешают сконцентрироваться. Внимание становится рассеянным, человек начинает забывать слова, запинается. В результате, зрители не могут уследить за ходом мысли и теряют интерес.

Чтобы обрести уверенность, нужно разобраться в собственных чувствах. Что именно вас тревожит? Это страх публичного выступления или беспокойство о собственной внешности? Когда вы с этим разберетесь, то будет легче сосредоточиться. Если вам сложно найти ответ, попросите совета у близких — пусть они посмотрят запись видео, на котором вы говорите. Зрители точно чувствуют, что именно не так в поведении человека в кадре.

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Как говорить на камеру?

Следите за своей осанкой. Она должна быть ровной. Расслабьте плечи, откиньте их назад. Человек с ровной осанкой выглядит и говорит более уверенно. Не отворачивайтесь от камеры и не скрещивайте руки. Позвольте рукам естественно свисать вдоль тела.

Говорите с одним человеком. Когда вы думаете, что видео увидят сотни или тысячи людей, то это пугает. Решите для себя, кому адресованы ваши слова. Можно закрепить фотографию вашего знакомого рядом с камерой и представить, что у вас с ним беседа. Сейчас бумажные фотографии это редкость, поэтому можете взять изображение известной личности из журнала. Установите фото так, чтобы ваш взгляд смотрел на 5 см выше объектива камеры или смартфона. Для вашей аудитории это будет выглядеть так, как будто вы смотрите прямо в камеру.

Говорите медленнее. Заставляйте себя немного притормозить, делайте паузы а речи. Это вселяет уверенность в зрителя. Быстрая речь — это признак нервозности. Говоря более медленно, вы почувствуете себя спокойнее.

Как держаться перед камерой, чтобы выглядеть естественно?

Добавьте 20% дополнительной энергии. Увеличьте силу вашего голоса, сделайте жесты и движения более широкими. Всего на 20%. Когда вы посмотрите запись, то убедитесь, что выглядите более естественно. Находясь в кадре, профессионалы всегда немного преувеличивают свои чувства, такова специфика видео.

Выберите одежду в которой вам комфортно. Подумайте о своей аудитории — если вы записываете видео для подписчиков в Instagram, можно одеться более непринужденно, а если это видео по работе или поздравление с днем рождения, то оденьтесь так, как если бы вы выступали перед группой людей на мероприятии. От правильного выбора одежды зависит ваш правильный настрой.

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