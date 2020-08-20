Правительство решило упростить жизнь морякам: что поменяется

Кабинет министров Украины упростил подготовку и дипломирование моряков. В частности, планируют ликвидировать соответствующую Инспекцию и передать ее функции Морской администрации.
Такое решение Кабмин принял на заседании 19 августа.
Новые функции Морской администрации:
- ведение Государственного реестра документов моряков;
- выдача послужных книг моряка;
- выдача подтверждений признания дипломов;
- аттестация инструкторов учебно-тренажерных заведений;
- создание государственных квалификационных комиссий.
Также в Украине будет создан электронный кабинет моряка (sea.e-transport.gov.ua).
“Мы упрощаем систему подготовки и дипломирования моряков, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при прохождении этих процедур. Первым нашим шагом является уменьшение количества органов, вовлеченных в этот процесс. Мы передаем функции Морской администрации и ликвидируем инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков”, – отметил глава министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Ранее сообщалось, что моряки перейдут на электронную систему сдачи экзаменов.