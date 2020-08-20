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Правительство решило упростить жизнь морякам: что поменяется

Правительство решило упростить жизнь морякам: что поменяется

Кабинет министров Украины упростил подготовку и дипломирование моряков. В частности, планируют ликвидировать соответствующую Инспекцию и передать ее функции Морской администрации. 

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Такое решение Кабмин принял на заседании 19 августа.

Новые функции Морской администрации:

  • ведение Государственного реестра документов моряков;
  • выдача послужных книг моряка;
  • выдача подтверждений признания дипломов;
  • аттестация инструкторов учебно-тренажерных заведений;
  • создание государственных квалификационных комиссий.

Также в Украине будет создан электронный кабинет моряка (sea.e-transport.gov.ua).

“Мы упрощаем систему подготовки и дипломирования моряков, чтобы исключить коррупцию, внедрить удобные цифровые сервисы и освободить моряка от посредников при прохождении этих процедур. Первым нашим шагом является уменьшение количества органов, вовлеченных в этот процесс. Мы передаем функции Морской администрации и ликвидируем инспекцию по вопросам подготовки и дипломирования моряков”, – отметил глава министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Ранее сообщалось, что моряки перейдут на электронную систему сдачи экзаменов.

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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