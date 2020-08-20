Правительство решило упростить жизнь морякам: что поменяется

Одесский моряк спас судно после нападения пиратов: сам вел танкер двое суток Одесский моряк Михаил Миронюк получил награду Международной морской организации (IMO). Его наградили за решительность и лидерские качества при нападении пиратов на танкер Аnuket Amber у берегов Западной Африки. ПОДРОБНЕЕ

Как одесский моряк избежал смертной казни в Иране и почему теперь не может найти работу? Дело одесского моряка Андрея Новичкова, которого в Иране обвиняли в убийстве матроса, до сих пор открыто. Теперь одессит вынужден искать работу только на тех судах, которые не заходят в иранские воды. Иначе есть риск снова оказаться в местной тюрьме. ПОДРОБНЕЕ