Как установить факт отцовства после смерти родителя и на что может претендовать ребенок

Бывают сложные ситуации, когда мужчина и женщина находятся в незарегистрированных брачных отношениях. Как защитить права ребенка, если отец умер?

Как подтвердить факт отцовства через суд

Родившийся ребенок растет без отца, требует особой социальной защиты и поддержки. И женщина сожалеет, что не зарегистрировала отношения, и родители мужчины желают поддерживать родственные отношения с внуком.

В таком случае женщине следует обратиться в местный суд. Суд вправе рассматривать дела по установлению родственных отношений, когда этот факт непосредственно порождает юридические последствия. Например, если подтверждение такого факта необходимо для получения в органах, совершающих нотариальные действия, свидетельства о праве на наследство, для оформления права на пенсию в связи с потерей кормильца. В заявлении в суд следует отметить, что установление факта отцовства будет отвечать интересам ребенка и обеспечит его права.

Также в заявлении следует написать о необходимости внесения изменений в актовую запись о рождении ребенка. Заявление об установлении факта отцовства принимается судом, если запись об отце ребенка в Книге регистрации рождений совершена в соответствии с частью 1 статьи 135 Семейного кодекса Украины.

К заявлению в суд необходимо предоставить следующие документы (копии):

свидетельство о рождении ребенка;

справку с места жительства или Акт обследования комиссии городского совета;

свидетельство о смерти отца ребенка и другие.

Можно пригласить свидетелей (соседей, родителей мужа, друзей), которые могут подтвердить ваши отношения, факты проживания и совместного хозяйства. Можно предоставить в суд совместные фото, видео. Если бабушка и дедушка (со стороны умершего отца) продолжают заботиться о внуке, об этом необходимо отметить в заявлении в суд.

На какое наследство имеет право ребенок

После принятия решения суда, орган государственной регистрации актов гражданского состояния вносит соответствующие изменения в актовой записи о рождении и выдает новое свидетельство о рождении. Основанием для внесения изменений в актовые записи гражданского состояния является решение суда:

о признании отцовства (материнства), усыновлении (удочерении);

об отмене ранее вынесенного решения суда о признании отцовства, исключении сведений об отце (матери) ребенка из актовой записи о рождении;

об отмене или признании усыновления (удочерения) недействительным;

о признании брака недействительным;

об установлении ошибок в актовой записи гражданского состояния и другие.

Когда суд установит факт отцовства, ребенок имеет право на наследование. В соответствии со статьей 1261 Гражданского Кодекса Украины, в первую очередь, право на наследование по закону имеют дети наследодателя, тот из супругов, который его пережил, и родители.

Единоразовая денежной помощи для семей военнослужащих

Если отец ребенка – военнослужащий, его родные имеют право на назначение и получение единоразовой денежной помощи согласно пункту 1 статьи 16-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей»:

родители

один из супругов, не женившийся во второй раз

дети, не достигшие совершеннолетия

иждивенцы погибшего (умершего).

Иждивенцами считаются члены семьи, которые, согласно Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», имеют право на пенсию в случае потери кормильца за погибшего (умершего) военнослужащего, военнообязанного или резервиста (лицо, уволенное с военной службы, смерть которого наступила в течение года после увольнения).

Согласно постановлению Кабинета Министров № 168 от 28 февраля 2022 г. «Вопрос некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения», семьям погибших лиц, указанных в пункте 1 этого постановления, выплачивается единоразовая денежная помощь в размере 15 миллионов гривен, которая распределяется равными долями на всех получателей. Важно знать, что на эту помощь не имеют права граждане россии или граждане Беларуси, лица, постоянно проживающие на территориях этих стран, и лица, осужденные за государственную измену, коллаборационную деятельность, пособничество государству-агрессору.

Что делать, если дети взрослые

Взрослый человек тоже может установить факт отцовства после смерти отца – по собственному заявлению. Это бывает нужно для оформления наследственных дел после смерти отца.