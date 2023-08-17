Як встановити факт батьківства після смерті батька та на що може претендувати дитина

Бувають складні ситуації, коли чоловік і жінка перебувають у незареєстрованих шлюбних стосунках. Як захистити права дитини, якщо батько помер?

Як підтвердити факт батьківства через суд

Народжена дитина росте без батька, вимагає особливого соціального захисту та підтримки. І жінка шкодує, що не зареєструвала стосунки, і батьки чоловіка бажають підтримувати родинні стосунки з онуком.

У такому разі жінці слід звернутись до місцевого суду. Суд має право розглядати справи щодо встановлення споріднених відносин, коли цей факт безпосередньо породжує юридичні наслідки. Наприклад, якщо підтвердження такого факту є необхідним для отримання в органах, що вчиняють нотаріальні дії, свідоцтва про право на спадщину, для оформлення права на пенсію у зв’язку із втратою годувальника. У заяві до суду слід зазначити, що встановлення факту батьківства відповідатиме інтересам дитини та забезпечить її права.

Також у заяві слід написати про необхідність внесення змін до актового запису про народження дитини. Заява про встановлення факту батьківства приймається судом, якщо запис про батька дитини у Книзі реєстрації народжень здійснено відповідно до частини 1 статті 135 Сімейного кодексу України.

До заяви до суду необхідно надати такі документи (копії):

свідоцтво про народження дитини;

довідку з місця проживання чи Акт обстеження комісії міської ради;

свідоцтво про смерть батька дитини та інші.

Можна запросити свідків (сусідів, батьків чоловіка, друзів), які можуть підтвердити ваші стосунки, факти проживання та спільного господарства. Можна надати до суду спільні фотографії, відео. Якщо бабуся та дідусь (з боку померлого батька) продовжують дбати про онука, про це слід зазначити у заяві до суду.

На який спадок має право дитина

Після ухвалення рішення суду, орган державної реєстрації актів цивільного стану вносить відповідні зміни до актового запису про народження та видає нове свідоцтво про народження. Підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану є рішення суду:

про визнання батьківства (материнства), усиновлення (удочеріння);

про відміну раніше винесеного рішення суду про визнання батьківства, виключення відомостей про батька (матері) дитини з актового запису про народження;

про відміну чи визнання усиновлення (удочерення) недійсним;

про визнання шлюбу недійсним;

про встановлення помилок у актовому записі цивільного стану та інші.

Коли суд установить факт батьківства, дитина має право на спадкування. Відповідно до статті 1261 Цивільного Кодексу України насамперед право на спадкування за законом мають діти спадкодавця, той із подружжя, який його пережив, та батьки.

Одноразова грошова допомога для сімей військовослужбовців

Якщо батько дитини – військовослужбовець, її рідні мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги згідно з пунктом 1 статті 16-1 Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»:

батьки

один із подружжя, який не одружився вдруге

діти, які не досягли повноліття

утриманці загиблого (померлого).

Утриманцями вважаються члени сім’ї, які, згідно із Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», мають право на пенсію у разі втрати годувальника за загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов’язаного або резервіста (особа, звільнена з військової служби, смерть якого настала протягом року після звільнення).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 168 від 28 лютого 2022 р. «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім’ям під час дії воєнного стану», сім’ям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 цієї постанови, виплачується одноразова грошова допомога у розмірі 15 мільйонів гривень, що розподіляється рівними частками на всіх отримувачів. Важливо знати, що на цю допомогу не мають права громадяни Росії чи громадяни Білорусі, особи, які постійно проживають на територіях цих країн, та особи, засуджені за державну зраду, колабораційну діяльність, допомогу державі-агресору.

Що робити, якщо діти дорослі

Доросла людина також може встановити факт батьківства після смерті батька – за власною заявою. Це потрібно для оформлення спадкових справ після смерті батька.