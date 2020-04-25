Как создать ОСМД: руководство к действию

Согласно Закону Украины «О жилищно-коммунальных услугах», жители многоквартирных домов должны были до 1 мая заключить новые договоры с поставщиками коммунальных услуг. Правда, ситуация с коронавирусом внесла в жизнь свои коррективы: сроки заключения договоров перенесли. Сделать это нужно будет в течение пяти месяцев после карантина. Тем, кто еще не определился, специалисты советуют создать объединение совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) и заключить договор коллективного потребителя. В чем его преимущество? Каков механизм создания ОСМД? Сейчас есть время изучить эту тему от а до я. А мы вам в этом поможем.

Порядок создания, регистрации, деятельности и ликвидации ОСМД регулируется Законом Украины «Об объединении совладельцев многоквартирного дома». С чего надо начинать?

Шаг 1. Создание инициативной группы.

В нее должны войти не менее трех владельцев квартир или нежилых помещений в многоквартирном доме. Группа должна разработать план подготовительной работы для создания объединения и зарезервировать название ОСМД у регистратора в Едином государственном реестре.

Шаг 2. Формирование реестра владельцев квартир и получение информации о доме.

Пакет документов, необходимых для создания ОСМД, включает:

данные о владельцах жилых и нежилых помещений;

техпаспорт на дом;

информацию о придомовой территории;

сумму задолженности жильцов за жилищно-коммунальные услуги.

Получить информационную справку обо всех совладельцах жилых и нежилых помещений можно в Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Шаг 3. Подготовка устава ОСМД.

Согласно нормам Закона «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», устав объединения составляется в соответствии с типовым уставом, утвержденным Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Однако законодательством предусмотрена возможность включения в него иных положений, которые будут регулировать деятельность объединения и не будут нарушать закон.

Шаг 4. Оповещение о проведении учредительного собрания.

О проведении собрания инициативная группа обязана уведомить каждого совладельца не менее чем за 14 суток. Приглашение должно быть оформлено в письменном виде и содержать следующую информацию: день, время, место проведения собрания и повестку дня. Приглашение можно вручить лично в руки (под расписку) или отправить по почте заказным письмом.

Шаг 5. Проведение учредительного собрания.

Основными вопросами собрания являются: создание ОСМД, утверждение устава, избрание правления и председателя объединения. Решения принимаются путем голосования. Для принятия того или иного решения требуется поддержка владельцев 50+1% общей площади дома. Если для принятия решения не хватает голосов, в течение 15 дней проводится письменный опрос тех, кто отсутствовал на собрании совладельцев.

Шаг 6. Оформление решения.

Все сведения о проведении учредительного собрания вносятся в протокол. Его копия должна быть у председателя ОСМД, председателя собрания, органов местной власти. Затем в течение 10 дней правление ОСМД обязано оповестить всех совладельцев о решении, принятом на собрании. Это можно сделать, вручив жильцам рекомендательные письма или разместив объявление у каждого подъезда.

Шаг 7. Регистрация ОСМД.

Регистрация производится в соответствии с Законом «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований». Для оформления ОСМД как юридического лица уполномоченный учредительным собранием представитель объединения подает государственному регистратору следующие документы:

заявление о регистрации;

устав;

протокол учредительного собрания.

Затем следует изготовить печать, открыть счет в банке, получить статус неприбыльного предприятия в налоговой инспекции и уведомить органы местного самоуправления о создании ОСМД.

Шаг 8. Начало эффективного управления.

Председатель ОСМД должен заключить договора с поставщиками услуг:

на обслуживание внутридомовых систем водоснабжения и водоотведения;

электро- и теплоснабжение;

уборку придомовой территории;

вывоз твердых бытовых отходов.

Кроме того, необходимо инициировать накопление средств для текущего ремонта дома. Ведь за порядок в доме и устранение хозяйственно-бытовых проблем теперь ответственны все совладельцы дома.

В чем преимущество ОСМД?

Экономия на квартплате более 30% – в платежках не будут представлены абонплата, которая взимается независимо от того, пользовались вы услугой или нет, и стоимость обслуживания сетей. Самостоятельное формирование бюджета. Определение взноса на содержание дома. Заключение договоров с подрядчиками напрямую и получение качественных услуг. Самостоятельное управление домом и придомовой территорией. Привлечение дополнительных доходов. Полный контроль над провайдерами интернета и кабельного телевидения. Прозрачность доходов и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.

От редакции

На период карантина Школы собственников многоквартирных домов в Одессе отменила свои занятия. Когда они возобновятся, мы обязательно сообщим об этом.

Подготовлено по информации одесской Школы собственников многоквартирных домов

Фото: Вести

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