Как снять зуд от укусов комаров?

Если вас искусали комары, постарайтесь не расчесывать припухлость, от этого комариная слюна попадает в кровь и зуд только усиливается. А чтобы убрать ощущение зуда и дискомфорта, используйте народные средства.

Подорожник – его листья облегчают боль от укусов многих насекомых – комаров, мошек, пчел, шершней и ос. Разомните в руках несколько листочков растения, чтобы появился сок, и приложите к укусу на 15 минут.

Лаванда – еще одно растение, которое обладает противовоспалительными и успокаивающими свойствами. От раздражения после укуса комара поможет эфирное масло лаванды узколистной. Нанесите одну-две капли масла на место укуса подушечками пальцев.

Столовый уксус – благодаря своим антисептическим свойствам используется для дезинфекции ссадин и заживления ранок уже очень давно. Если наложить компресс, смоченный в уксусе, на место укуса, то зуд прекратится. Обратите внимание: людям с чувствительной кожей уксус лучше разбавить водой.

В народе также рекомендуют использовать зеленый лук или кусочек очищенного банана.

Фото: Beauty HUB