Художница из Балты пишет картины ручкой, карандашом и маркером.

Выставка картин Наталии Меленишин, украсившей стены Балтского педагогического колледжа, явила Балтщине еще одну грань творчества автора. До сих пор ее знали как мастерицу пера, из-под которого рождаются философские стихи. А теперь – еще как художницу графики.

Картины Натальи Меленишин — это рисунки черной гелевой ручкой в сочетании с простым карандашом и черным маркером. Это иллюстрации к стихам современных поэтов, прославлению Украины, украинского дома и наших символов. Ее рисунки приняли участие в проекте «Твоя поэтическая открытка». Есть среди картин и «Тарасова Муза»: девушка, которая занимает аиста – олицетворение Украины.

— Черно-белые оттенки и яркие вкрапления красок – словно наша жизнь, имеющая светлые и темные полосы, — делится художница.

Овладевала азы изобразительного искусства Наталья в художественной школе под умелой направленностью Натальи Пинкиной. Именно тогда ее и пленила графика.

Все картины созданы с 2018 по 2022 год. С тех пор – ни одного рисунка.

— Каждая работа дорога мне. В них мои реалии и мечты, жизнь и надежда. К сожалению, война отняла у меня духовный ресурс для рисования. Я искренне благодарю Вооруженные силы Украины за то, что мы имеем возможность жить и устраивать такие события! — говорит Наталья Меленишин.

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