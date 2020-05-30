Как сейчас оживает культурная жизнь Одессы: выставки, фестивали, музеи. Как работают и что говорят?

С 22 мая начался второй этап выхода страны из карантина. Кроме посещения парков, скверов и прибрежных зон, Кабмин разрешил возобновить работу музеев и библиотек. Однако, как оказалось, не многие культурные учреждения готовы к такому. Ведь Кабмин поставил ряд условий, при которых культурные организации могут снова быть доступными посетителям.

Как возвращается к культурной жизни Одесса и какие международные фестивали поменяли свои планы, узнавала «Одесская жизнь».

Что с театрами и кинотеатрами?

С ослаблением карантина, постепенно начали выходить из режима самоизоляции не только люди, но и культура. Открываются музеи, библиотеки, парки и зоопарки. Но вот театры, кинозалы, концертные площадки и цирки все еще остаются недоступными. Как сообщает Одесская ОГА, в таких местах разрешены репетиции, тренировки и другие мероприятия без зрителей, при условии пребывания людей в защитных масках.

Однако, когда именно они откроются все еще не ясно. Из слов министра культуры и информационной политики Светланы Фоменко известно, что в настоящее время нет возможности открыть для посещения ни кинотеатры, ни концертные организации, ни театры. Cкорее всего, это произойдет только в конце карантина.

Когда пойдем в музей?

Многие музеи Одессы уже встречают своих первых после карантина посетителей. Согласно разрешению ОГА, они начали свою работу 25 мая. Однако посетителям доступны только помещения с постоянными экспозициями. Выставки, лекции и массовые экскурсии отложены на неопределенный срок. Сократилось и время работы учреждений.

Музейщики также предупреждают, что даже после окончания карантина не стоит рассчитывать на большую посещаемость культурных событий, ведь восстановление займет немало времени. Стоит отметить, что многие сотрудники музея — это люди пожилого возраста. А как известно, они больше всех подвергаются опасности во время пандемии коронавируса. Поэтому многие музеи, галереи и выставочные залы еще не готовы к полноценной работе.

Как правильно посещать музей?

– Посещайте музеи индивидуально.

– Соблюдайте социальную дистанцию.

– Не забывайте о правилах гигиены — используйте защитные средства (в некоторых музеях при входе будут измерять температуру).

– Заказывайте экскурсии предварительно.

– Покупайте билеты онлайн.

– Не сдавайте верхнюю одежду в гардероб.

По такому же принципу будут работать арт-галереи и выставочные залы. При необходимости посетитель сможет на месте приобрести защитную маску и продезинфицировать руки.

Что будет с фестивалями?

Из-за пандемии коронавируса в Одессе пришлось отменить или перенести самые ожидаемые события. Так, главное кинособытие года — Одесский международный кинофестиваль решили провести осенью — с 25 сентября по 3 октября. Часть мероприятия пройдет в онлайн-формате. Помимо онлайн-части, запланированы традиционные киносеансы под открытым небом.

С изменениями столкнулся и культурный фестиваль «Французская весна 2020». Его планировали провести с 20 марта по 30 апреля в разных городах Украины, в том числе и в Одессе. Пока что время проведения назначили на 25-28 июня, после чего фестиваль продлится еще и осенью.

Международная книжная выставка «Зеленая волна», как и было запланировано ранее, пройдет в Одессе с 6 по 9 августа. В планах — традиционная книжная ярмарка, большая программа мероприятий, а также Корнейчуковский фестиваль детской литературы. Центральным местом событий станет — Горсад и парк Шевченко.

Вынуждены поменять свои правила и организаторы V Международного литературного фестиваля. В этом году фестиваль запланировали на осень, а точнее с 23 по 27 сентября. Скорее всего, мероприятие пройдет в трех вариантах: первый — онлайн, второй — частично онлайн, третий — в традиционном режиме с чтениями, концертами, встречами и детской секцией. Не смогут принять участие в празднике и некоторые иностранные гости.

Что касается программы популярного фестиваля Odessa Classics, — она также изменилась. Фестиваль переносится на 10-23 августа.

«Исходя из планов Кабинета министров Украины и МОЗ по выходу из карантина и восстановлению авиасообщения, мы считаем, что оптимальное время для проведения фестиваля Odessa Classics в этом году — август… Проведение фестиваля будет происходить в четком соответствии с указаниями, чтобы здоровью наших зрителей и артистов ничего не угрожало», – сообщил президент фестиваля Алексей Ботвинов.

А вот новая дата проведения концерта опен-эйр на Потемкинской лестнице — 22 августа.

О том, как будут организованы музыкальные фестивали Odessa Jazz Fest и Koktebel Jazz Festival, корыте обычно проходят в сентябре, пока не известно.

Где в Одессе открыли кинотеатр под открытым небом?

Недавно в Одессе открыли первый автокинотеатр Kinolife Cinema. Показы проходят ежедневно на паркинге отеля «ОК Одесса» (Гагаринское плато, 5). Здесь можно увидеть самые разнообразные фильмы — от украинского кинематографа до мировой классики. Звук будут транслировать через FM-волну. Для этого достаточно настроить радиоприемник в автомобиле. Приобрести билеты можно только на сайте кинотеатра cinema.kinolifedistribution.com.

Цена — 140 грн. с машины.

За дальнейшим расписанием культурной жизни Одессы следите в афише «Хорошей телепрограмме».

Что говорят о жизни на карантине музейщики и театралы?

Пресс-служба Одесской музкомедии:

Мы грустим, что вас нет с нами, потому что театр не существует без зрителей. Мы не знаем, как сложится карантинная ситуация дальше, зрительный зал театра — это более тысячи мест. Его опасно полностью заполнить даже при ослаблении карантина, никто и не позволит это сделать. Поэтому 18 мая мы ушли в ежегодный отпуск, с середины июня, если эпидемическая ситуация позволит, начнем репетиции, и будем играть на открытых площадках — в Горсаду, Зеленом театре. И очень надеемся, что ситуация уже потом сложится так, что мы сможем порадовать зрителей и нашими восстановленными спектаклями, и, конечно же, премьерами.

Юлия Пивоварова, директор Украинского театра:

Карантин застав театр в момент напруженої роботи. І раптом зупинка. Спочатку думали, що призупиняємось ненадовго, що ще трошечки й почнемо роботу. Але виявилось, що закрили сезон. Весь час були з акторами на телефоні. Вони пропонували різні форми роботи, але всі форми потребували зустрічі. А це було неможливо. Щоб не втратити все напрацьоване, вирішили проводити репетиції онлайн. Звісно, це не повноцінний репетиційний процес, але робота в форматі радіо вистави була цікавою та ефективною. Актори отримали досвід роботи саме голосом. Думаю, результат буде цікавий.

Зараз, після полегшення умов карантину, повернулися до репетицій. Поки що працюємо над нашими старими виставами. Це щастя- спілкуватися один з одним, можливість грати, хоча й без глядача.

Враховуючи сьогоденні економічні умови та суспільні виклики, на мою думку, театр має стати культурним центром, в якому основною роботою є показ репертуару та створення нових вистав. Але тут мають відбуватися круглі столи, обговорення, презентації, зустрічі з культурними діячами. Ми запровадили в цьому сезоні таку роботу. Це й зустріч з Маряною Савкою, відомим одеським поетом Борисом Херсонським, Ірмою Вітовською, виставка авторської ляльки Оксани Цюпи, презентація книги Валері Пузика. Зараз головне – почати грати вистави, за якими скучили наші глядачі й ми. Випустити прем’єри. А в нас їх на початок сезону заплановано дві: «Вечеря в Санлісі» за Жаном Ануєм в постановці Врини Зільберман та «Собаче серце» за Михайлом Булгаковим в постановку Макса Голенка.

Екатерина Михейцева, заместитель директора по маркетингу и развитию Одесского музея западного и восточного искусства:

Более двух месяцев мы были лишены возможности принимать наших зрителей. А значит, лишены мотивации восторженных глаз, приятных отзывов и удовольствия, которые получают гости нашего музея. К сожалению, ни одна онлайн-экскурсия и ни один 3D-тур не могут заменить той атмосферы, которую передает музей. Однако эти два месяца мы не стояли на месте и вплотную были погружены в научно-исследовательскую работу и онлайн-контакты с нашими подписчиками в социальных сетях, со студентами и специалистами в области истории и культурологии. Также мы провели большую работу по расширению экспозиций и сделали перестановки. Поэтому гостей ждут приятные сюрпризы. В том числе у нас были записаны и ролики онлайн-экскурсий по музею. Все это время не переставала работать наша реставрационная мастерская.

В планах у нас открытие выставки к 500-летию со дня смерти титана эпохи Возрождения Рафаэля Санти и масштабной выставки работ из фондов музея, посвященной старым мастерам западноевропейского искусства XVI-XIX веков. Из самого ближайшего, мы надеемся, что 30 мая откроем выставку Леси Вербы «Понаехали». Мы с радостью ждем своих ценителей искусства.

Как попасть в библиотеку и лекторий?

Одесские библиотеки все еще остаются в режиме самоизоляции. По словам работников, приблизительная дата начала работы — 10 июня. Но все же последнее слово остается за Кабмином. В данный момент сотрудники библиотек активно готовятся к долгожданному открытию.

На удаленке также продолжают работать одесские лектории. Некоторые из них вовсе закрылись. Например, один из крупнейших – «Терминал 42», спустя 5 лет работы, объявил о своем закрытии. Осталось без работы и культурное пространство 4City. На карантине заведение прекратило свою деятельность, полностью погрузившись в благотворительность. Закрыт и Impact Hub Odessa. Но для посетителей открыли доступ к онлайн-лекциям и встречам. Не остался без дела и «Зеленый театр». На самоизоляции сотрудники провели онлайн-встречи с писателями и литературными критиками, а также запустили ряд детских викторин. А вот современный коференц-центр «ЦеХаб» не прекращал свою деятельность ни на минуту. Здесь регулярно проходят онлайн-ивенты, лекции и вебинары.

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