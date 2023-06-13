Как сдавать НМТ внутренне перемещенным лицам: состоялась прямая телефонная линия

С 5 июня в Украине стартовала основная сессия национального мультипредметного теста (НМТ), с 2022 года заменившего внешнее независимое оценивание (ВНО). Перед началом НМТ прошла прямая телефонная линия для внутренне перемещенных лиц по прохождению Национального Мультипредметного Теста.

На вопросы читателей отвечала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

– Здравствуйте, у меня вопрос по поводу поступления в высшие учебные заведения. Как это можно сделать, находясь в Херсоне (не имея возможности уехать за его пределы)? Почему, когда проводилась регистрация на НМТ (2023), Херсон обозначался как временно оккупированный город?

– Херсон не значился в программе регистрации как временно оккупированный город. В этой программе нет подобных обозначений. В Херсоне временные экзаменационные центры не создавались потому, что там сложная ситуация с безопасностью. Жителям города нужно для прохождения НМТ этого года выехать в тот населенный пункт, где созданы соответствующие условия для прохождения тестирования, например в Николаев.

– Я живу в Херсонской области (Левый берег Херсонщины), в городе в 15 км серая зона боевых действий. Моя дочь окончила в этом году 11 класс Олешковской специализированной гимназии с углубленным изучением иностранных языков.

Дочь зарегистрировалась на НМТ в городе Николаеве, но по независимым от нас обстоятельствам мы не можем уехать.

– Если мы говорим о невозможности прохождения оценки в рамках основной сессии (Календарь проведения основной и дополнительной сессии), участник сможет пройти оценку позже, во время дополнительной сессии НМТ. В рамках дополнительной сессии оценивания пройдут те поступающие, которые по уважительным причинам не смогли пройти оценку во время основной сессии. У этой участницы бесспорно уважительная причина для этого.

26 мая поступительница получила приглашение на основную сессию, в нем указана дата, когда девушка должна проходить тестирование. Не позднее чем через 3 дня после этой даты она должна подать заявление об участии в дополнительной сессии в соответствующий региональный центр оценки качества образования, тогда она сможет пройти тестирование в рамках дополнительной сессии. Замечу, что в этом заявлении она должна указать, что находилась в городе Олешки, не могла выехать в Николаев и просит предоставить возможность принять участие в дополнительной сессии. Тогда Регламентная комиссия при региональном Центре рассмотрит заявление и позволит сдавать НМТ в другие даты.

– Уважаемая Татьяна Сергеевна! Обращаюсь к Вам за помощью в решении моего вопроса.

У меня есть студент СП (сокращенная форма обучения), факультет судоведения Херсонской Государственной Морской Академии. Через месяц мой сын заканчивает учебу и получит диплом бакалавра.

Мы мечтали получить полное высшее образование и, конечно, в этом году поступить в магистратуру в ХГМА. Но наши планы разрушены. Сын будет работать до конца сентября в море и не сможет присутствовать на экзамене по иностранному языку. Поэтому мы упускаем шанс на продолжение обучения. Знаю и вижу рекламу многих высших заведений, предлагающих зачисление без этого экзамена. Дети получат возможность продолжить обучение, а мы не можем. Мы — семья из Херсона, которая всю оккупацию была в городе и испытали много страданий. Я – педагог, не пошла на сотрудничество с оккупантом! Но у меня нет возможности изучить своего ребенка в родной Украине из-за этих правил. Не хочу искать варианты обучения в магистратуре за границей.

В прошлом году все ребята из Херсона имели возможность поступить в магистратуру, а в этом году отменили.

Еще до начала войны мой сын начал работать по своей специальности и не смог вернуться домой в Херсон из-за оккупации города (вынужден был работать 11,5 месяца на судне). Пока он находится на судне за пределами страны и не может расторгнуть контракт с компанией, чтобы в какой-то стране сдать экзамен. Посоветуйте мне, как решить эту проблему и иметь возможность продолжить обучение в 2023 году.

С уважением Лариса Дашевская.

– Речь идет о Едином вступительном экзамене (ЕВЭ) в магистратуру. Регистрация для прохождения Единого вступительного экзамена продлилась до 31 мая (Календарь проведения ЕВЭ и ЕПВЭ). Основная сессия должна состояться с 23 июня по 21 июля, дополнительная – с 3 по 16 августа. Участники могли зарегистрироваться дистанционно. Если поступающий по уважительной причине пропустил основную сессию оценивания, сможет подать документы для участия в дополнительной сессии тестирования. Пройти магистерские вступительные экзамены можно не только в Украине, но и за рубежом. Например, ЕВЭ можно пройти в Австрии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Польше, Словакии и Чехии. Единственное профессиональное вступительное испытание (ЕПВЭ) – в Болгарии, Великобритании, Испании, Германии, Польше, Чехии. Список стран и городов есть на сайте УЦОКО.

– Будут ли действовать результаты НМТ этого года для вступления в следующем году?

– Условия использования результатов тестирования за предыдущие годы утверждаются Министерством образования и науки Украины ежегодно. В этом году при поступлении можно использовать прошлогодние результаты НМТ, а также результаты ЗНО 2021 и 2020 годов. А о следующем году станет известно в следующем году, когда будет утвержден документ, которым будет определен порядок приема для получения высшего образования в 2024 году.

– Что делать, если при переезде на новое место жительства из прифронтовой зоны был потерян аттестат, выданный в позапрошлом году? Куда можно обратиться ВПЛ за обновлением документа?

– Для регистрации на НМТ мы не требуем аттестата, но можно было взять выписку из соответствующего реестра. Вопросы обновления документа о среднем образовании не относятся к комптенции УЦОКО.

– Действуют ли какие-либо льготы для ВПЛ при прохождении теста или поступления в этом году?

– Все участники тестирования, независимо от места жительства, имеют равные возможности для его прохождения. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, не позволивших им принять участие в основной сессии, они могут обратиться с заявлением об участии в дополнительной сессии с 3 по 16 июля.

Ведь причиной может быть не только проблема с логистикой, но и заболевание или ухудшение самочувствия при тестировании в период основной сессии.

Основанием для участия в дополнительной сессии может также стать продолжительная (более полутора часов) воздушная тревога. С полным перечнем уважительных причин и подтверждающих документов можно ознакомиться на сайте УЦОКО.

– Почему в тестах НМТ по предметам по выбору в химии 30 задач, а в физике только 20?

– Физика и химия – совершенно разные предметы, соответственно и подходы к созданию тестов по этим предметам разные. В тесте по физике есть значительное количество расчетных задач, решение которых требует больше времени, поэтому общее количество задач в тесте меньше.

– Как сосчитать весовые коэффициенты за выборочный предмет?

– Их не нужно считать самостоятельно. В Порядке приема на обучение есть Приложение, в котором уже определены все коэффициенты. Участнику нужно внимательно ознакомиться с этим документом. Самостоятельно можно пройти демонстрационные тесты на сайте УЦОКО и по результатам полученных баллов по каждому предмету потренироваться применять эти коэффициенты.

– Какие шансы набрать достаточное количество баллов для прохождения на техническую специальность, если выбрал украинский язык, математику и историю?

– Каждая техническая специальность имеет свои весовые коэффициенты, применяемые к каждому из предметов НМТ. Нужно знать четко название специальности, на которую Вы планируете поступать, найти эту специальность в таблице в Приложении к Правилам приема на обучение. Таким образом, можно рассчитать свои шансы на поступление.

– Как лучше разделить время теста на предметы, какие вы можете дать рекомендации?

– Всего на выполнение заданий тестов отведено 3 часа, распределить время между разными предметами можно самостоятельно. Стратегии могут быть разными. Кому-то целесообразнее выполнить сначала задачу по более легким для себя предметам, а сэкономленное время уделить более сложной для себя задаче. Или наоборот. Можно попробовать оба подхода при решении задач демонстрационных тестов и выбрать способ выполнения задач, оптимальный для себя.

– Если во время тестирования будет объявлена ​​воздушная тревога и она будет больше, например, трех часов, будет ли продолжено тестирование?

– Если будет объявлена ​​воздушная тревога во время НМТ, тестирование будет прекращено и участники вместе со специалистами временного эскаментационного центра перейдут в укрытие. Ответственные лица, работающие в пункте тестирования, будут принимать решение о целесообразности продолжения тестирования в зависимости от продолжительности тревоги и графика последующей смены. Если тревога будет непродолжительной, участники смогут вернуться в аудитории и продолжить с тех пор выполнение задач, где остановились. Если тревога продлится долго, придется идти на дополнительную сессию.

– Какой перечень “важных” причин может быть для регистрации на дополнительную сессию и какими документами их можно подтвердить? Если будет отказано в регистрации на дополнительную сессию, можно ли это обжаловать? Как?

– Полный перечень причин и документов, которые могут их подтвердить, есть на сайте УЦОКО. Если участник/участница подали заявление на участие в дополнительной сессии, но Регламентная комиссия при Региональном центре отказала в регистрации, можно обратиться в Апелляционную комиссию в УЦОКО.

— Что делать, если ребенок зарегистрировался для прохождения теста в одном населенном пункте, а потом не смог доехать до него — проблемы с транспортом или переезд в другое место жительства?

– Сменить место прохождения тестирования невозможно. Но можно зарегистрироваться на дополнительную сессию и пройти тестирование в другие даты. Важно отметить, что в дополнительной сессии смогут принять участие только те поступающие, которые по уважительной причине пропустили основную сессию.

– Будет ли аудирование на иностранных языках?

– В этом году нет.

– В интернете пишут, что количество правильных ответов в каждом блоке теста можно будет узнать сразу после завершения его выполнения. Как это будет реализовано физически?

– Количество набранных тестовых баллов появится на экране компьютера участника/участницы оценивания.

При нажатии кнопки «Завершить тестирование» программа сначала предложит вернуться к задачам, ответы на которые не были предоставлены или сохранены. Если поступающий еще будет иметь время, можно будет вернуться к выполнению этих задач, а затем согласиться с завершением оценивания и получить результат тестирования на экране. Результат можно будет записать себе в черновик. Для конкурсного отбора будут использоваться результаты выполнения каждого блока, переведенные в шкалу 100–200 баллов.

– Нужно ли сдавать НМТ тем выпускникам, кто планирует продолжить обучение в вузах за границей?

– НМТ – это тест для поступления в учреждения высшего образования Украины, в то же время мы знаем много зарубежных учреждений высшего образования, которые также доверяют результатам НМТ.

— Как будет обеспечиваться «психологический комфорт» при сдаче теста? Будут ли на участках работать психологи?

– Наличие психолога в пункте тестирования не предусмотрено. Но будет медработник. Он сможет помочь участникам в случае необходимости или вызвать «скорую». С собой желательно иметь прозрачную бутылку питьевой воды. Следует также почитать в интернете о распространенных практиках самоуспокоения, уместно также заранее потренироваться выполнять задачи демонстрационного варианта НМТ.

– Есть ли разъяснения по Квоте-2 при поступлении в вузы? Может ли им воспользоваться человек, зарегистрированный на оккупированной территории, но выехавший из него до 1 февраля 2023 года?

– УЦОКО не занимается вопросами поступления в заведения высшего образования. Согласно информации, обнародованной МОН, Квота-2 – это часть от максимального объема бюджетных мест (для открытых конкурсных предложений) или общего объема бюджетных мест (для фиксированных конкурсных предложений) в учреждениях высшего образования, которое может быть использовано для приема поступающих на основе полного общего среднего образования или степени младшего бакалавра, место жительства которых по состоянию на 24 февраля 2022 задекларировано (зарегистрировано) на временно оккупированной территории, территории населенных пунктов на линии столкновения и административной границе или переселившихся с нее после 01 января 2023 года.

Квота-2 устанавливается в Правилах приема в заведениях высшего образования в объеме 10% (но не менее одного места) или 40% во временно перемещенных заведениях высшего образования максимального (общего) объема государственного заказа по открытым и фиксированным конкурсным предложениям (со округлением до целого числа)

— Можете ли подсказать какие документы нужны для оформления при поступлении по Квоте-2 и как ее оформить или указать при поступлении?

Комментарий предоставил Виталий Носок, государственный эксперт экспертной группы по вопросам высшего образования и образования взрослых Директорату профессионального предвысшего, высшего образования МОН.

– По Квоте-2 в ЗВО вступает льготная категория граждан, которые находятся в районах проведения военных (боевых) действий или во временной оккупации. Квота-2 работает даже если вы выехали с оккупированной территории, главное, чтобы была регистрация в населенном пункте, который принадлежит к оккупированной или опасной территории.

Для этого нужно подать в ЗВО (до регистрации личного электронного кабинета поступающего или до подачи первого электронного заявления) физически или по электронной почте документы, подтверждающие вашу регистрацию на территории активных или возможных боевых действий или на временно оккупированной территории до подачи заявлений:

паспорт и справка о регистрации места жительства,

свидетельство о среднем образовании.

После рассмотрения документов приемная комиссия уведомит поступающего о факте внесения соответствующей информации в ЕГЭБО.

Если вы можете составить НМТ, обязательно составляйте. Если находитесь на оккупированной территории и не можете составить НМТ, составляете устное собеседование по программе желаемого ЗВО.

На прямой линии работали: Сергей Чернявский и Виктория Ланецкая.

Прямая линия проведена при поддержке Института развития региональной прессы (ИРРП).

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