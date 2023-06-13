Як здавати НМТ внутрішньопереміщеним особам: відбулася пряма телефонна лінія

З 5 червня в Україні стартувала основна сесія національного мультипредметного тесту (НМТ), який з 2022 року замінив зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО). Перед початком НМТ пройшла пряма телефонна лінія для внутрішньо переміщених осіб щодо проходження Національного Мультипредметного Тесту.

На запитання читачів відповідала директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

– Доброго дня, у мене питання з приводу вступу до вищих навчальних закладів. Як це можна зробити, перебуваючи у Херсоні (не маючи змоги виїхати за його межі)? Та чому, коли проводилась реєстрація на НМТ (2023), Херсон позначався як тимчасово окуповане місто?

– Херсон не позначався в програмі реєстрації як тимчасово окуповане місто. У цій програмі немає подібних позначень. Натомість у Херсоні тимчасові екзаменаційні центри не створювались тому, що там складна безпекова ситуація. Мешканцям міста потрібно для проходження цьогорічного НМТ виїхати до того населеного пункту, де створені відповідні умови для проходження тестування, наприклад до Миколаєва.

– Я мешкаю в Херсонській області (Лівий берег Херсонщини), в місті за 15 км сіра зона бойових дій. Моя донька закінчила в цьому році 11 клас Олешківської спеціалізованої гімназії з поглибленим вивченням іноземних мов.

Донька зареєструвалася на НМТ в місті Миколаєві, але через незалежні від нас обставини ми не можемо виїхати.

– Якщо ми говоримо про неможливість проходження оцінювання в межах основної сесії (Календар проведення основної та додаткової сесії), учасниця зможе пройти оцінювання пізніше, під час додаткової сесії НМТ. У межах додаткової сесії оцінювання пройдуть ті вступники, які з поважних причин не змогли пройти оцінювання під час основної сесії. У цієї учасниці безперечно поважна причина для цього.

26 травня вступниця отримала запрошення на основну сесію, в ньому вказана дата, коли дівчина має проходити тестування. Не пізніше як за 3 дні після цієї дати вона має подати заяву про участь у додатковій сесії до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти, тоді вона зможе пройти тестування в межах додаткової сесії. Зауважу, що в цій заяві вона має вказати, що перебувала в місті Олешки, не могла виїхати до Миколаєва і просить надати їй можливість взяти участь у додатковій сесії. Тоді Регламентна комісія при регіональному Центрі розгляне заяву і дозволить здавати НМТ в інші дати.

– Шановна Тетяно Сергіївно! Звертаюсь до Вас по допомогу у вирішенні мого питання.

Я мати студента СП (скороченої форми навчання), факультет судноводіння Херсонської Державної Морської Академії. Через місяць мій син закінчує навчання й отримає диплом бакалавра.

Ми мріяли здобути повну вищу освіту та, звичайно, у цьому році вступити до магістратури у ХДМА. Але наші плани зруйновано. Син буде працювати до кінця вересня у морі і не матиме можливості бути присутнім на іспиті з іноземної мови. Тому ми втрачаємо шанс на продовження навчання. Знаю та бачу рекламу багатьох вищих закладів, які пропонують зарахування без цього іспиту. Діти отримають можливість продовжити навчання, а ми не можемо. Ми – родина із Херсона, яка всю окупацію була у місті та зазнали багато страждань. Я – педагог, не пішла на співпрацю з окупантом! Але не маю можливості вивчити свою дитину в рідній Україні через ці правила. Не хочу шукати варіанти навчання в магістратурі за кордоном.

Минулого року всі хлопці з Херсону мали можливість вступити до магістратури, а цього року скасували.

Ще до початку війни мій син почав працювати за своєю спеціальністю та не зміг повернутися додому у Херсон через окупацію міста ( вимушений був працювати 11,5 місяця на судні). Наразі він перебуває на судні за межами країни та не може розірвати контракт з компанією, щоб в якійсь країні скласти іспит. Порадьте мені, як вирішити цю проблему і мати можливість продовжити навчання у 2023 році.

З повагою Лариса Дашевська.

– Мова йде про Єдиний вступний іспит (ЄВІ) в магістратуру. Реєстрація для проходження Єдиного вступного іспиту тривала до 31 травня (Календар проведення ЄВІ та ЄФВВ). Основна сесія має відбутися з 23 червня по 21 липня, додаткова – з 3 по 16 серпня. Учасники могли зареєструватись дистанційно. Якщо вступник з поважної причини пропустив основну сесію оцінювання, зможе подати документи для участі в додатковій сесії тестування. Пройти магістерські вступні випробування можна не тільки в Україні, але й за кордоном. Наприклад ЄВІ можна пройти в Австрії, Бельгії, Болгарії, Великій Британії, Німеччині, Польщі, Словаччині і Чехії. Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) – в Болгарії, Великій Британії, Іспанії, Німеччині, Польщі, Чехії. Перелік країн та міст є на сайті УЦОЯО.

– Чи будуть діяти результати цьогорічного НМТ для вступу наступного року?

– Умови використання результатів тестування за попередні роки затверджуються Міністерством освіти і науки України щорічно. У цьому році при вступі можна використовувати минулорічні результати НМТ, а також результати ЗНО 2021 та 2020 років. А про наступний рік стане відомо в наступному році, коли буде затверджено документ, яким буде визначено Порядок прийому для здобуття вищої освіти в 2024 році.

– Що робити, якщо під час переїзду на нове місце проживання з прифронтової зони був втрачений атестат, виданий позаминулого року? Куди можна звернутись ВПО за поновленням документу?

– Для реєстрації на НМТ ми не вимагаємо атестату, натомість можна було взяти виписку з відповідного реєстру. Питання поновлення документа про повну загальну середню освіту не належать до комптенції УЦОЯО.

– Чи діють якісь пільги для ВПО при проходженні тесту чи вступу цьогоріч?

– Всі учасники тестування, незалежно від місця проживання, мають рівні можливості для його проходження. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які не дозволили їм взяти участь в основній сесії, вони можуть звернутись із заявою про участь у додатковій сесії з 3 по 16 липня.

Адже причиною може бути не тільки проблема з логістикою, але й захворювання чи погіршення самопочуття під час тестування в період основної сесії.

Підставою для участі в додатковій сесії може також стати довготривала (більше півтори години) повітряна тривога. З повним переліком поважних причин та підтверджувальних документів можна ознайомитися на сайті УЦОЯО.

– Чому в тестах НМТ з предметів на вибір в хімії аж 30 завдань, а в фізиці лише 20?

– Фізика й хімія – абсолютно різні предмети, відповідно й підходи до створення тестів із цих предметів різні. У тесті з фізики є значна кількість розрахункових задач, розв’язання яких потребує більше часу, тож загальна кількість завдань у тесті є меншою.

– Як порахувати вагові коефіцієнти за вибірковий предмет?

– Їх не потрібно рахувати самостійно. В Порядку прийому на навчання є Додаток, у якому вже визначені всі коефіцієнти. Учаснику потрібно уважно ознайомитись з цим документом. Самостійно можна пройти демонстраційні тести на сайті УЦОЯО і за результатами отриманих балів з кожного предмету потренуватись застосовувати ці коефіцієнти.

– Які шанси набрати достатню кількість балів для проходження на технічну спеціальність, якщо обрав українську мову, математику та історію?

– Кожна технічна спеціальність має свої вагові коефіцієнти, що застосовуються до кожного з предметів НМТ. Потрібно знати чітко назву спеціальності, на яку Ви плануєте вступати, знайти цю спеціальність у таблиці в Додатку до Правил прийому на навчання. У такий спосіб можна розрахувати свої шанси на вступ.

– Як краще розділити час тесту на предмети, які Ви можете дати рекомендації?

– Усього на виконання завдань тестів відведено 3 години, розподілити час між різними предметами можна самостійно. Стратегії можуть бути різними. Комусь доцільніше виконати спершу завдання з більш легких для себе предметів, а зекономлений час приділити більш складним для себе завданням. Або навпаки. Можна спробувати обидва підходи під час вирішення завдань демонстраційних тестів і обрати спосіб виконання завдань, оптимальний для себе.

– Якщо під час тестування буде оголошено повітряну тривогу і вона буде більше наприклад трьох годин, чи буде продовжене тестування?

– Якщо буде оголошена повітряна тривога під час НМТ, тестування буде припинено і учасники разом із фахівцями тимчасового езкаменаційного центру перейдуть в укриття. Відповідальні особи, які працюють в пункті тестування, будуть приймати рішення про доцільність продовження тестування в залежності від тривалості тривоги та графіку наступної зміни. Якщо тривога буде нетривалою, учасники зможуть повернутись в аудиторії і продовжити з того часу виконання завдань, де зупинилися. Якщо тривога триватиме довго, доведеться йти на додаткову сесію.

– Який перелік “важливих” причин може бути для реєстрації на додаткову сесію і якими документами їх можна підтвердити? Якщо буде відмовлено в реєстрації на додаткову сесію, чи можна це оскаржити? Як?

– Повний перелік причин та документів, що можуть їх підтвердити, є на сайті УЦОЯО. Якщо учасник/учасниця подали заяву на участь в додатковій сесії, але Регламентна комісія при Регіональному центрі відмовила у реєстрації, можна звернутися до Апеляційної комісії в УЦОЯО.

– Що робити, якщо дитина зареєструвалися для проходження тесту в одному населеному пункті, а потім не змогла доїхати до нього – проблеми з транспортом або переїзд в інше місце проживання?

– Змінити місце проходження тестування неможливо. Але можливо зареєструватись на додаткову сесію і пройти тестування в інші дати. Важливо зауважити, що в додатковій сесії зможуть взяти участь лише ті вступники, які з поважних причин пропустили основну сесію.

– Чи буде аудіювання на іноземних мовах?

– Цьогоріч, ні.

– В інтернеті пишуть, що про кількість правильних відповідей у кожному блоку теста можна буде дізнатись одразу після завершення його виконання. Як це буде реалізовано фізично?

– Кількість набраних тестових балів з’явиться на екрані комп’ютера учасника / учасниці оцінювання.

При натисканні кнопки “Завершити тестування” програма спочатку запропонує повернутись до завдань, відповіді на які не були надані або не були збережені. Якщо вступник ще матиме час, можна буде повернутися до виконання цих завдань, а потім погодитися із завершенням оцінювання і отримати результат тестування на екрані. Результат можна буде записати собі в чернетку. Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені в шкалу 100–200 балів.

– Чи потрібно здавати НМТ тим випускникам, хто планує продовжити навчання у вишах за кордоном?

– НМТ – це тест для вступу в заклади вищої освіти України, водночас ми знаємо багато закордонних закладів вищої освіти, які також довіряють результатам НМТ.

– Як буде забезпечуватись “психологічний комфорт” під час складання тесту? Чи будуть на дільницях працювати психологи?

– Наявність психолога в пункті тестування не передбачена. Але буде медпрацівник. Він зможе допомогти учасникам у разі потреби або викликати швидку. З собою бажано мати прозору пляшку питної води. Варто також почитати в інтернеті про поширені практики самозаспокоєння, доречно також завчасно потренуватись виконувати завдання демонстраційного варіанту НМТ.

– Чи є роз’яснення щодо Квоти-2 при вступі у ВНЗ? Чи може нею скористатися людина, яка зареєстрована на окупованій території, але виїхала з неї до 1 лютого 2023 року?

– УЦОЯО не опікується питаннями вступу до закладів вищої освіти. Відповідно до інформації, оприлюдненої МОН, Квота-2 – це частина від максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій) або загального обсягу бюджетних місць (для фіксованих конкурсних пропозицій) у закладах вищої освіти, яка може бути використана для прийому вступників на основі повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року задекларовано (зареєстровано) на тимчасово окупованій території, території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року.

Квота-2 встановлюється в Правилах прийому в закладах вищої освіти в обсязі 10% (але не менше одного місця) або 40% у тимчасово переміщених закладах вищої освіти максимального (загального) обсягу державного замовлення за відкритими та фіксованими конкурсними пропозиціями (з округленням до цілого числа).

– Чи можете підказати які документи потрібні для оформлення при вступі по Квоті-2 і як її оформити чи вказати при вступі?

Коментар надав Віталій Носок, державний експерт експертної групи з питань вищої освіти та освіти дорослих Директорату фахової передвищої, вищої освіти МОН.

– По Квоті-2 до ЗВО вступає пільгова категорія громадян, які перебувають в районах проведення воєнних (бойових) дій або у тимчасовій окупації. Квота-2 працює навіть якщо ви виїхали з окупованої території, головне — щоб була реєстрація в населеному пункті, який належить до окупованої чи небезпечної території.

Для цього потрібно подати до ЗВО (до реєстрації особистого електронного кабінету вступника або до подання першої електронної заяви) фізично або електронною поштою документи, які підтверджують вашу реєстрацію на території активних або можливих бойових дій чи на тимчасово окупованій території до подання заяв:

паспорт та довідка про реєстрацію місця проживання,

свідоцтво про загальну середню освіту.

Після розгляду документів приймальна комісія повідомить вступника про факт внесення відповідної інформації до ЄДЕБО.

Якщо ви можете скласти НМТ, обов’язково складайте. Якщо перебуваєте на окупованій території та не можете скласти НМТ, складаєте усну співбесіду за програмою бажаного ЗВО.

На прямій лінії працювали: Сергій Чернявський, та Вікторія Ланецька.

Пряма лінія проведена за підтримки Інституту розвитку регіональної преси (ІРРП).

Читайте також, як допомогти дитині зі вступом до вишу.