Як самостійно оновити дані про зареєстроване місце проживання?

На платформі «Дія» можна оновити інформацію про своє зареєстроване місце проживання. Послуга доступна по всій Україні, за винятком деяких громад із тимчасово окупованих територій та зони бойових дій.
Оновлення даних про місце проживання в «Дії» не прирівнюється до його зміни, інформацію можна виправити, якщо:
- у вашому або дитячому витягу вона застаріла;
- у цифровому паспорті в «Дії» не вказане місце проживання, хоча ви там зареєстровані;
- дата реєстрації в цифровому паспорті не відповідає дійсності.
- Що виправити дані без відвідування держустанов треба:
- відкрити платформу «Гід з державних послуг» — guide.diia.gov.ua та увійти у свій електронний кабінет;
- вказати у пошуку «Актуалізація даних у Реєстрі» та знайти розділ «Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади»;
- натиснути «Подати заяву» та вказати, щодо кого ви хочете актуалізувати дані;
- перевірити коректність даних із реєстру та зазначити, що саме треба оновити;
- підписати заяву електронним підписом та очікувати результат розгляду.