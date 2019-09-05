Как режиссер «отвоевал» Нину Ургант для «Белорусского вокзала»

4 сентября актрисе Нине Ургант исполнилось 90 лет. Главную роль своей жизни она сыграла в фильме «Белорусский вокзал», а без песни из этого фильма в ее исполнении не обходится ни один праздник Победы.

Ургант собирались уволить из театра

Мало кто знает, что Нина Николаевна наполовину эстонка — по отцу. Он был военным, и его перевели из города Луга Ленинградской области в латвийский город Даугавпилс. Когда началась война, отец ушел с отступавшими войсками, а семья осталась в городе. Нина, которой было 12 лет, видела все ужасы немецкой оккупации. Во время облав ее с другими детьми прятала соседка-дворничиха, чтобы их не угнали в Германию. Все соседи знали, что Урганты — семья советского офицера, но никто их не выдал.

После войны Нина Николаевна вернулась в школу и принимала участие во всех концертах, пела, танцевала, читала стихи, играла на гитаре. Она даже получила прозвище «Нинка-артистка». И одноклассники, и преподаватели были уверены, что ей одна дорога — в театральный вуз. Но Нина мечтала о карьере инженера, так как одноклассник, в которого она была влюблена, собирался поступать в политехнический институт.

Девушка отправилась за ним в Ленинград и подала документы сразу в несколько вузов, среди которых были политехнический, педагогический, театральный и даже слесарная школа. На поступление в творческий институт Нина не рассчитывала, но, по иронии судьбы, театральный стал единственным, куда ее приняли.

Получив диплом, она по распределению работала в Ярославле, а затем решила вернуться в Ленинград. Здесь она поступила в театр Ленком, где в то время главным режиссером был Георгий Товстоногов. Ему молодая актриса не нравилась, и он собирался ее уволить. Вызвав в свой кабинет, он прямо сказал ей, что, вероятнее всего, им придется расстаться. Наверное, так и случилось бы, если бы в дело не вмешался его величество случай.

Молодая актриса вызвала ревность у Касаткиной

Время было тяжелое, и кто-то из коллег привел Ургант на съемочную площадку фильма «Укротительница тигров», чтобы она подработала в массовке. Но режиссер Надежда Кошеверова заметила яркую девушку, и сразу же дала ей роль Оленьки. Ургант была так счастлива, что выкладывалась на площадке полностью. Она играла с каким-то азартом, словно в отместку всем, кто не увидел в ней актрису. Позже Ургант признавалась, что ее подстегивал страх подвести знаменитых коллег. Людмила Касаткина, которая уже была звездой советского кино, громко возмущалась операторской работой — она считала, что Ургант в кадре выглядит лучше, чем она.

Вскоре фильм прошел с огромным успехом по экранам страны. Товстоногов снова вызвал Ургант, и с порога сообщил ей, что повышает зарплату сразу на 100 рублей и дает несколько главных ролей. Актеры театра не могли поверить своим ушам и глазам — это был едва ли не единственный случай, когда Товстоногов изменил свое решение. Вскоре Нина Ургант стала ведущей актрисой театра.

Молилась за жизнь отца и брата

В 1970 году режиссер Андрей Смирнов позвонил Нине Николаевне и пригласил на пробы в «Белорусский вокзал». Ситуация вокруг фильма была сложной: на роль Раи худсовет и лично министр культуры Фурцева утвердили Инну Макарову, но режиссер отказался снимать любую другую актрису, кроме Ургант. Он даже специально ездил в Москву, чтобы добиться замены. Это стоило ему таких усилий, что после завершения работы Смирнов надолго ушел из режиссуры.

К тому времени, как разрешили снимать Ургант, фильм был готов практически полностью, кроме тех сцен, где участвовала актриса. Петь песню про «десятый наш десантный батальон» Ургант не могла — после первого же куплета начинала плакать. Она стала просить режиссера дать ей спеть что-то попроще, однако, как выяснилось, Окуджава писал песню специально для фильма, с учетом того, что петь ее будет именно Нина Ургант. И актрисе пришлось очень постараться, чтобы в кадре не были заметны слезы.

Фронтовики были уверены – так сыграть может только человек, прошедший войну, хотя к ее началу Нине Ургант не было и 12 лет. Воевали ее отец и старший брат. А она молилась, чтобы оба вернулись домой. Какая-то незнакомая женщина сказала: «Молись, детские молитвы обязательно будут услышаны». И они вернулись.

Высоцкий подарил свою гитару внуку актрисы

Замужем Нина Ургант была трижды. На втором курсе вышла замуж за однокурсника Льва Милиндера. На первое его предложение она ответила отказом, но молодой человек стал угрожать, что покончит с собой, и ей пришлось согласиться. Через полгода после рождения сына Андрея она застала мужа с другой. Собрав вещи, Ургант ушла обратно в общежитие. Не помогли даже обещания свекрови выгнать из дому непутевого сына.

Жили они вдвоем с сыном очень бедно. Не хватало денег на самое необходимое. Летом, когда все вывозили детей на дачи, Нина Николаевна снимала домик сторожа на территории ботанического сада. Получалась иллюзия загородного отдыха для малыша.

Вторым мужем актрисы стал актер Геннадий Воропаев. И хотя Ургант признавалась, что любила его сильнее всех своих мужей, с ним семьи тоже не получилось — очень уж он любил выпить. Третий брак Нина Ургант заключила с балетмейстером Кириллом Ласкари, сводным братом Андрея Миронова. С Ласкари она прожила много лет и признавалась, что этот брак был самым веселым. В доме собирались большие компании известных актеров, часто приходил Высоцкий с Мариной Влади. Иногда он пел, и тогда под окнами собиралась целая толпа поклонников.

Свою гитару Высоцкий подарил ее внуку Ивану, который учился на ней играть. Сейчас она хранится дома как раритет.

Дружит Нина Николаевна со своей соседкой по даче певицей Людмилой Сенчиной. Еще несколько лет назад Нина Ургант выезжала за город на собственной машине, а на заднем сиденье размещались все ее домашние звери — кошки, которых иногда было до десятка. Нина Николаевна не могла равнодушно смотреть на бездомных животных, всегда подбирала их, выхаживала и пристраивала. Теперь от этого пришлось отказаться — в одном из интервью актриса призналась, что страдает болезнью Паркинсона и надежды на выздоровление нет.

Роль чуть не поссорила с сыном

Фильм «Вступление», в котором Нина Ургант сыграла одну из главных ролей, был оценен очень высоко и даже номинирован на «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. Когда ее сын впервые увидел эту картину, ему было шесть лет. Мальчик так переживал за детей ее героини, которых она бросила, что не разговаривал с матерью два дня. А потом предложил забрать их к себе домой. Актрисе с большим трудом удалось объяснить сыну разницу между кино и реальной жизнью.

Фото: 24smi.org