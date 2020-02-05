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Новости Одессы и Одесской области

Как приготовить вкусное блюдо из осьминога в домашних условиях?

Как приготовить вкусное блюдо из осьминога в домашних условиях?

Если вы думаете, что редкое блюдо из мяса экзотического осьминога можно попробовать лишь в элитных ресторанах, вы ошибаетесь и просто недооцениваете собственные способности.

Каждая хозяйка и начинающий повар смогут вкусно приготовить моллюска доступным способом в собственной кухне. Главное, запастись терпением, подобрать для себя подходящий рецепт.

Как правильно выбрать сырого осьминога?

Чтобы морское существо было доставлено в магазин в идеальном состоянии, его мясо принято замораживать. Однако, сейчас можно купить свежие морепродукты, чтобы блюдо имело полный и нежный вкус. Продавец морского мяса может помочь в разделывании продукта, но также можно выбрать замороженную и полностью разделанную тушку и щупальца. Такой вариант оказывается удобнее, поскольку размороженное мясо готовится гораздо быстрее и получается ничуть не хуже, чем из свежего продукта.

Чтобы не ошибиться при покупке свежего или охлажденного морского зверя и не купить откровенно несвежий товар, можно ориентироваться на несколько важных факторов:

  • коричневатый оттенок блестящей кожицы,
  • прозрачность глаз,
  • поверхность кожи остается целой, если на нее надавить,
  • легкий аромат свежей морской рыбы.

Свежий морской продукт пахнет достаточно специфически, но приятно и не имеет неприятного амбре. Если вы покупаете свежую тушку, оцените ее внешний вид. Цвет мяса должен быть равномерным, с бордово-коричневатым оттенком, а поверхность – блестящей и неповрежденной.

Полезные советы по приготовлению моллюска

Начинающим хозяйкам рекомендуется придерживаться рекомендаций:

  • Чтобы мясо стало мягче, а отбивать тушку не хочется, можно заморозить осьминога, а потом готовить.
  • Мясо нужно опускать в кипяток постепенно: погрузив щупальца, нужно дождаться, когда они начнут скручиваться и изменят цвет, а потом опускать тушку полностью.
  • Побыстрее снять кожу поможет погружение осьминога в холодную воду после термообработки.
  • Варить мясо нужно на самом малом огне, чтобы не испортить вкус блюда.
  • При варке запрещено добавлять в воду соль, чтобы не получить «резиновую» мякоть. Лучше использовать пахучую приправу.
  • Почти каждый рецепт осьминога содержит рекомендации о добавке к блюду соевого или сливочного соуса, значительно улучшающего вкус.
  • Мякоть станет более нежной, если при варке добавить натуральную пробку от винной бутылки.
  • Блюдо подают с любым гарниром.

Приготовьте осьминога по лучшему рецепту и удивляйте гостей вкуснейшим оригинальным блюдом!

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