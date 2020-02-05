Как приготовить вкусное блюдо из осьминога в домашних условиях?

Если вы думаете, что редкое блюдо из мяса экзотического осьминога можно попробовать лишь в элитных ресторанах, вы ошибаетесь и просто недооцениваете собственные способности.
Каждая хозяйка и начинающий повар смогут вкусно приготовить моллюска доступным способом в собственной кухне. Главное, запастись терпением, подобрать для себя подходящий рецепт.
Как правильно выбрать сырого осьминога?
Чтобы морское существо было доставлено в магазин в идеальном состоянии, его мясо принято замораживать. Однако, сейчас можно купить свежие морепродукты, чтобы блюдо имело полный и нежный вкус. Продавец морского мяса может помочь в разделывании продукта, но также можно выбрать замороженную и полностью разделанную тушку и щупальца. Такой вариант оказывается удобнее, поскольку размороженное мясо готовится гораздо быстрее и получается ничуть не хуже, чем из свежего продукта.
Чтобы не ошибиться при покупке свежего или охлажденного морского зверя и не купить откровенно несвежий товар, можно ориентироваться на несколько важных факторов:
- коричневатый оттенок блестящей кожицы,
- прозрачность глаз,
- поверхность кожи остается целой, если на нее надавить,
- легкий аромат свежей морской рыбы.
Свежий морской продукт пахнет достаточно специфически, но приятно и не имеет неприятного амбре. Если вы покупаете свежую тушку, оцените ее внешний вид. Цвет мяса должен быть равномерным, с бордово-коричневатым оттенком, а поверхность – блестящей и неповрежденной.
Полезные советы по приготовлению моллюска
Начинающим хозяйкам рекомендуется придерживаться рекомендаций:
- Чтобы мясо стало мягче, а отбивать тушку не хочется, можно заморозить осьминога, а потом готовить.
- Мясо нужно опускать в кипяток постепенно: погрузив щупальца, нужно дождаться, когда они начнут скручиваться и изменят цвет, а потом опускать тушку полностью.
- Побыстрее снять кожу поможет погружение осьминога в холодную воду после термообработки.
- Варить мясо нужно на самом малом огне, чтобы не испортить вкус блюда.
- При варке запрещено добавлять в воду соль, чтобы не получить «резиновую» мякоть. Лучше использовать пахучую приправу.
- Почти каждый рецепт осьминога содержит рекомендации о добавке к блюду соевого или сливочного соуса, значительно улучшающего вкус.
- Мякоть станет более нежной, если при варке добавить натуральную пробку от винной бутылки.
- Блюдо подают с любым гарниром.
Приготовьте осьминога по лучшему рецепту и удивляйте гостей вкуснейшим оригинальным блюдом!
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