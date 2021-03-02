Одна из проблем, связанных с пенсионным обеспечением в Украине, – подтверждение страхового стажа, необходимого для назначения пенсии. Что надо знать пенсионеру, претендующему на пенсию на льготных условиях или за выслугу лет, а также переселенцам?

Кому изменили порядок подтверждения страхового стажа?

Пенсионный фонд Украины внес изменения в Порядок подтверждения периодов работы, которые засчитываются в страховой стаж для назначения пенсии на льготных условиях или за выслугу лет (Постановление правления ПФУ «О внесении изменений в постановление правления Пенсионного фонда Украины от 10 ноября 2006 года N 18-1» №21-1 от 12.11.2020 г.).

Новшества действуют с 26 января и распространяются на лиц, работавших:

на подземных работах, на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда по Спискам №1, 2;

на работах, дающих право на назначение пенсии по возрасту на льготных условиях;

на должностях, дающих право на назначение пенсии за выслугу лет;

в период до 1 января 2004 года на предприятиях, расположенных на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе, если в трудовой книжке есть записи с исправлением или

недостоверные или неточные записи о периодах работы.

Куда обращаться для подтверждения страхового стажа?

Подтверждением страхового стажа занимаются специальные комиссии, созданные при главных управлениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ). При этом заявитель (его законный представитель) может подать заявление в любое территориальное управление ПФУ.

К заявлению следует приложить:

документы (в том числе архивные) о ликвидации предприятия, если речь идет о периодах до 1 июля 2004 года, или об отсутствии предприятия в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей;

трудовую книжку;

документы, выданные архивными учреждениями (при наличии), в частности:

– справку о заработной плате;

– копии документов о проведении аттестации рабочих мест;

– копии документов о переводе на другую работу, на работу с неполным рабочим днем, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы.

Не запрещается дополнительно подавать и другие документы о стаже работы.

Мы также рассказывали о том, что будет со страховым стажем после отмены трудовых книжек.

Что делать переселенцам?

Для подтверждения периодов работы на предприятиях, расположенных на временно оккупированной территории, можно привлечь не менее двух свидетелей, которые знают заявителя по совместной работе на одном предприятии. Свидетели должны иметь документы

о своей работе за тот же период, за который они будут подтверждать работу заявителя.

Свидетель может помочь, даже если он проживает (находится) в другой области Украины или за ее пределами. Для каждого случая предусмотрен свой механизм подтверждения совместной работы заявителя и свидетеля, о чем подробно расскажут в Пенсионном фонде.