Если пенсионер умер за границей: как получить пособие на погребение?

В случае смерти пенсионера его родные или другие лица, совершившие погребение, имеют право на получение пособия. Такое право не теряется, даже если пенсионер умер за пределами Украины.

Чтобы получить помощь на погребение, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины и предоставить следующие документы:

паспорт заявителя;

заявление на выплату пособия;

свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством другой страны;

реквизиты банковского счета.

Помощь выплачивают в размере:

двухмесячной пенсии умершего;

трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время – 13420 гривен), если умерший получал военную пенсию.

Обратиться за получением пособия можно в любое время — срок не ограничен.

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