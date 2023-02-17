Новости Одессы и Одесской области

Если пенсионер умер за границей: как получить пособие на погребение?

Если пенсионер умер за границей: как получить пособие на погребение?

В случае смерти пенсионера его родные или другие лица, совершившие погребение, имеют право на получение пособия. Такое право не теряется, даже если пенсионер умер за пределами Украины.

Чтобы получить помощь на погребение, нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда на территории Украины и предоставить следующие документы:

  • паспорт заявителя;
  • заявление на выплату пособия;
  • свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с законодательством другой страны;
  • реквизиты банковского счета.

Помощь выплачивают в размере:

  • двухмесячной пенсии умершего;
  • трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (в настоящее время – 13420 гривен), если умерший получал военную пенсию.

Обратиться за получением пособия можно в любое время — срок не ограничен.

Читайте также:

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить