Ценный опыт и минусы онлайн-образования: как одесская школа внедряет дистанционное обучение

Запасной план

Сейчас Одесса находится в «желтой» карантинной зоне, а потому дети с 1 сентября сели за парты. Однако не исключено, что город окажется в «красной» зоне. Тогда обучение снова должны будут перевести на удаленку. Онлайн-формат требует от преподавателей материальной и технической подготовки. При этом всегда должен быть план «Б» — на случай, если что-то пойдет не так.

Например, кто-то не сможет подключиться или пропадет звук.

— Администрациям школ следует заранее продумывать, как будет проходить учебный процесс. Уже сейчас учителя информатики должны сесть и объяснить детям, как подключиться к уроку, как пользоваться ресурсами, как просмотреть домашнее задание и прочее. Тогда на родителей будет меньшая нагрузка, — считает Виталий Ризнычук. — А младшую школу лучше разделить на две подгруппы: первые и вторые классы и третьи-четвертые. Но в случае с малышами — это всегда стресс для родителей. Как мы ни пытались все оптимизировать, все равно возникают разные конфузы с техникой. То свет пропадает, то интернет. До конца эту проблему в ближайшее время решить не получится.

Эксперимент с игровой платформой

С одной стороны, образование на дому воспитывает самоорганизацию у школьников, но при этом дети лишены живого общения и взаимодействия между учеником и учителем. Обратная связь происходит с помощью мессенджеров и образовательных платформ, активно используются программы Скайп и Зум. Но не все учителя технически могут на должном уровне проводить онлайн-уроки. В результате некоторые дети недополучают знаний, и родителям приходится оплачивать занятия с репетиторами. В Dream School придумали свой выход.

— Пока учителя в школах не знали, как начать процесс, у нас уже был опыт. Детей, которые занимались у нас очно, перевели на дистанционный формат. Мы рискнули перейти на детскую игровую платформу Discord. У наших воспитанников был восторг. Они очень быстро сориентировались. Уже на следующий день мы могли проводить занятия. Эта платформа позволяет контролировать процесс, проводить видеоуроки, создавать чаты, комнаты по классам, предметам, ограничивать доступ при необходимости и быстро связываться с учениками. Если нужно перейти в Зум, то можно оперативно всех оповестить об этом и не искать детей по Скайпу. Мы выбрали Discord, потому что образовательные платформы очень сырые, а вот те, которые считаются игровыми, уже проверены пользователями на способность выдерживать большие нагрузки. Не стоит гнаться за статусом, дабы угодить родителям. Иногда можно пойти и на такие шаги, если это удобно для самих детей и позитивно отражается на качестве обучения.

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Рост конкуренции

В Украине дистанционная форма обучения только зарождается. До карантина мало кто понимал, что это такое. И вдруг все узнали, что учиться можно и вне школы. По словам координатора Dream School Виталия Ризнычука, теперь все больше родителей и детей интересуются дистанционной формой. Это стимулирует конкуренцию — она очень выросла, как и требования к такой форме обучения. Уже сейчас подачу материала предлагают на более высоком уровне, чем даже полгода назад.

— Когда мы формировали наше дистанционное обучение, я увидел, что количество образовательного контента на украинском языке даже выше, чем на русском. Мы также снимаем с нашими учителями образовательные ролики по школьной программе. Тут, опять же, большой упор на монтаж и качество съемки. В 2020 году подростки даже не станут открывать монотонное видео с плохим качеством и паршивой подачей, — рассказывает Виталий.

На дистанционное обучение чаще всего переходят юные спортсмены, которые постоянно в разъездах, ребята, пострадавшие от буллинга, и дети с особенными потребностями.

— Я бы не сказал, что такое образование заменяет очную форму. Если этот вариант является наиболее оптимальным, особенно в условиях жесткого карантина, то это хорошая идея. Ведь образование должны получать все, — подвел итог Виталий Ризнычук.

Минусы дистанционки

Виталий Ризнычук:

— Самый большой минус в дистанционном образовании для учителей — необходимо постоянно готовить яркий материал, а во время урока следить за дисциплиной в чате и работой техники. Бывают случаи, когда на онлайн-занятиях преподаватели становятся свидетелями семейных конфликтов. Такие ситуации также нужно уметь решать.

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