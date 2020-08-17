Одесские школьники смогут перейти на дистанционное обучение индивидуально: названо условие

Одесситы смогут перевести своих детей на дистанционное обучение в индивидуальном порядке. Но есть несколько условий.
Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Директор департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.
Она объяснила алгоритм перехода на дистанционное обучение:
- напишите заявление об этом директору своей школы;
- мы посчитаем количество детей конкретной параллели в каждом районе и сформируем столько классов этой параллели, сколько потребуется;
- в школах создадим эти классы, добавим ставки учителей или часы учителям за работу дистанционно; я не знаю сейчас, в какой конкретно школе будет такой класс, это зависит от количества заявлений. Возможно, школ будет несколько и Вас проинформируют, к какой именно предлагаем причислить. Возможно, класс будет один на город. Возможно, четыре в районе.
- по заявлению отнесем Вашего ребенка к этому классу, место в Вашей школе сохранится.
Елена Буйневич отметила, что ребенок сможет остаться на дистанционном обучении столько, сколько будет необходимо.
Крайний срок подачи заявлений – 21 августа.
Ранее в Минобразования разъяснили, где взять деньги на дистанционное обучение.
Также “Одесская жизнь” рассказывала, что думают одесситы о дистанционном образовании.