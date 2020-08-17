Одесские школьники смогут перейти на дистанционное обучение индивидуально: названо условие

Где взять деньги на дистанционное обучение: в Минобразования разъяснили В регионах есть достаточно остатков образовательной субвенции, которые могут использовать на организацию дистанционного обучения в школах. В Минобразования сообщили, что по состоянию на 1 июля в местных бюджетах сформировались остатки нынешней образовательной субвенции в размере 7,776 миллиарда гривен. ПОДРОБНЕЕ

Родители вместо учителей: что думают одесситы о дистанционном обучении школьников? С 1 сентября в школах начнется учебный процесс. Дети в зеленых зонах сядут за парты, а в желтых и оранжевых зонах обучение предполагается смешанным. То есть часть занятий будет проходить в классах, а часть — дистанционно. «Одесская жизнь» поинтересовалась, что думают родители об образовании в онлайн-формате. ПОДРОБНЕЕ

Как учиться онлайн без компьютера: средств на помощь малообеспеченным школьникам в Одессе нет Чтобы получать полноценное образование дистанционно, нужен компьютер, ноутбук или планшет. Далеко не все родители могут обеспечить своих детей такой техникой. С 1 сентября начнется учебный процесс, и часть занятий будет проходить в онлайн-формате. На вопрос «Одесской жизни», будет ли оказываться помощь в дистанционном обучении школьникам из малообеспеченных семей, в департаменте образования и науки Одесского горсовета ответили коротко: «Нет». ПОДРОБНЕЕ

Учебный год по-новому: в правительстве пишут специальные правила для школ Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки совместно разработают и представят правила, по которым начнется новый учебный год в школах Украины. Это связано с карантином. ПОДРОБНЕЕ