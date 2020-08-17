Новости Одессы и Одесской области

Одесские школьники смогут перейти на дистанционное обучение индивидуально: названо условие

Одесские школьники смогут перейти на дистанционное обучение индивидуально: названо условие

Одесситы смогут перевести своих детей на дистанционное обучение в индивидуальном порядке. Но есть несколько условий. 

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Об этом на своей странице в Фейсбук рассказал Директор департамента образования мэрии Одессы Елена Буйневич.

Она объяснила алгоритм перехода на дистанционное обучение:

  • напишите заявление об этом директору своей школы;
  •  мы посчитаем количество детей конкретной параллели в каждом районе и сформируем столько классов этой параллели, сколько потребуется;
  • в школах создадим эти классы, добавим ставки учителей или часы учителям за работу дистанционно; я не знаю сейчас, в какой конкретно школе будет такой класс, это зависит от количества заявлений. Возможно, школ будет несколько и Вас проинформируют, к какой именно предлагаем причислить. Возможно, класс будет один на город. Возможно, четыре в районе.
  • по заявлению отнесем Вашего ребенка к этому классу, место в Вашей школе сохранится.

Елена Буйневич отметила, что ребенок сможет  остаться на дистанционном обучении столько, сколько будет необходимо.

Крайний срок подачи заявлений – 21 августа.

Ранее в Минобразования разъяснили, где взять деньги на дистанционное обучение.

Также “Одесская жизнь” рассказывала, что думают одесситы о дистанционном образовании.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить