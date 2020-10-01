Одесским школьникам не хватает учебников: в чем причина и когда выдадут?

Одесские школьники приступили к занятиям без достаточного количества учебников. Дефицит книг возникал и в предыдущие годы, но на этот раз проблема стоит более остро в связи с переходом на государственный язык обучения. По каким предметам и в каких классах в Одессе учебников не хватает? Какие меры предпринимаются, чтобы решить эту проблему? Эти вопросы «Одесская жизнь» задала департаменту образования и науки Одесского горсовета, но пока ответы не получила. А от того, что чиновники молчат, проблема никуда не уходит.

Дефицит учебников

Закон «Об образовании» предусматривает переход на украинский язык обучения. Школьников переводили на госязык постепенно. В этом учебном году очередь дошла до пятиклассников. В связи с этим в школы должны были поступить книги на украинском языке, но пока их нет и когда учебниками обеспечат учеников в полном объеме, неизвестно. По данным департамента образования и науки Одесского горсовета, не хватает около 100 тысяч экземпляров школьных книг. В некоторых учебных заведениях дефицит составляет до 50%.

Тем временем недостающие книги родители покупают за свой счет. Также предлагается использовать электронные варианты учебников.

Елена Буйневич, директор департамента образования и науки Одесского горсовета:



Мы рекомендуем использовать электронные учебники. Даем все, что есть в наших библиотеках. Но проблема стоит достаточно остро. С каждым годом она будет еще больше усугубляться, так как количество детей увеличивается».

Официальный ответ

Между тем в Минобразовании говорят, что также не решен вопрос обеспечения учебниками шестых, восьмых и девятых классов. Правительство должно утвердить изменения в постановление Кабинета министров Украины №41 от 23 января 2020 года. После этого за счет государственного бюджета будут напечатаны учебники для шестиклассников по шести предметам общим тиражом почти 243 тысячи экземпляров.

Также появятся правовые основания для перераспределения учебников для восьмых и девятых классов между областями: оттуда, где имеется избыток книг, передать туда, где их не хватает.

В МОН отмечают, что в 2018-2019 годах учебники на украинском языке для пятых, десятых и одиннадцатых классов напечатали, в этом году это делают для семиклассников.

— Нет никаких гарантий, что учебники будут, поскольку их реально не хватает по стране. А по действующему законодательству мы можем получать учебники только централизованно, — считает Елена Буйневич.

Другое мнение

Однако не все видят проблему в нехватке учебников. Есть родители, которые считают, что электронные версии — более удобный вариант, так как у детей отпадает необходимость носить тяжелые книги. Кроме того, просмотреть необходимые страницы можно на любом гаджете.

— Я не вижу никакой проблемы в том, что каких-то учебников не хватает. Их можно заменять PDF-форматом без ущерба для учебного процесса. Это очень удобно, а главное — ребенку не нужно таскать тяжести, — поделилась мнением мама третьеклассника Алла Стогний.

— Электронные учебники — хороший вариант для современных учеников, — считает учитель информатики школы №65 Олег Пустовойт — номинант на звание лучшего учителя Украины.

— На дворе ХХІ век. Пора переходить на электронный формат. Купить один планшет на пять лет — это дешевле, чем печатать учебники. При их смене электронная версия в PDF будет появляться намного быстрее — сразу после верстки, а бумажные версии нужно ждать, когда отпечатают. Сейчас важна мобильность.