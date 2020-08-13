Новости Одессы и Одесской области

Как одесситам заключить договор и получать газ?

Чтобы на законных основаниях стать потребителем газа, специалисты предприятия «Одессагаз-Поставка» напоминают о необходимости заключать соответствующие договоры. Это надо делать, когда меняется владелец квартиры (дома) или когда потребитель впервые желает получать услугу газоснабжения.

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Новые бытовые потребители, которые будут присоединены к газораспределительной сети, и новые владельцы объектов, которые фактически подключены к газораспределительной сети, обязаны в указанном порядке сделать следующее.

  • Шаг 1. Заключить договор распределения природного газа с АО «Одессагаз» (г. Одесса, ул. Одария, 1; для потребителей Одесской области — в ближайших управлениях эксплуатации газового хозяйства АО «Одессагаз»).
  • Шаг 2. В АО «Одессагаз» переоформить лицевой счет на свое имя.
  • Шаг 3. Заключить договор поставки природного газа с ООО «Одессагаз-Поставка», подписав заявление-присоединение к договору. Сделать это можно по адресу: г. Одесса, Приморская, 47/1 или в районных абон­отделах; для потребителей Одесской области — по месту расположения районных участков ООО «Одессагаз-Поставка».

Для письменного оформления договоренностей необходимо предъявить следующие документы (оригиналы и копии):

  • документы, удостоверяющие физическое лицо или его представителя (для граждан Украины — паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (для лиц, недавно принявших гражданство Украины). Для иностранцев и лиц без гражданства — национальный паспорт или документ, его заменяющий);
  • документы о праве собственности на жилье или документы, которыми определено право пользования объектом (помещением);
  • идентификационный код (для физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказываются от принятия идентификационного кода и имеют отметку в паспорте, — серия и номер паспорта);
  • доверенность, надлежащим образом оформленную на представителя бытового потребителя, который уполномочен представлять его интересы во время процедуры заключения договора на поставку природного газа (при необходимости);
  • письменное согласие всех остальных совладельцев (если таковые есть) на заключение договора и переоформление лицевого счета на имя одного из совладельцев;
  • договор распределения или подписанное заявление-присоединение с типовым договором распределения.

Если потребитель не желает заключать договор с ООО «Одессагаз-Поставка» и не избрал другого поставщика газа, он не имеет права потреблять природный газ из газораспределительной системы и должен подать в АО «Одессагаз» письменное заявление о прекращении распределения природного газа на его объект.

Полезные телефоны

Контакт-центр ООО «Одессагаз-Поставка»:

0–800–20–10–04 (бесплатно со стационарных и мобильных телефонов);

(093) 170–36–66 (оплата по тарифам вашего оператора).

Ольга Новикова

Ранее сообщалось, что “Одессагаз-поставка” предупредила должников об отключении от газоснабжения.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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