fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Від початку карантину в Одесі невдоволені пасажири пошкодили 5 одиниць транспорту

Від початку карантину в Одесі невдоволені пасажири пошкодили 5 одиниць транспорту

В Одесі за останні два дні карантину містяни 5 разів кидали каміння в муніципальний електротранспорт.

Про це повідомив заступник начальника КП «Одесміськелектротранс» Олександр Коваль, пише Пушкінська.

Водії викликали поліцію, двох порушників вдалося затримати.

За останні два дні одесити розбили скло у 3-х трамваях і 2-х тролейбусах. Постраждалих немає. У всіх випадках водії викликали поліцію, тільки двох порушників вдалося затримати.

Співробітники КП трамваї за ніч відновили і вже вранці вони вийшли на роботу. Тролейбуси отримали пошкодження серйозніше і на лінії, можливо, повернуться тільки через тиждень. Загальна сума збитку для міського транспорту – понад 90 тисяч гривень. Вартість заміни скла на одному тролейбусі з урахуванням роботи обійдеться міському бюджету в 40-42 тисячі гривень. Поки грошей на заробітну плату і електроенергію вистачає, з запчастинами складніше, але поки ресурси і на це є.

Як розповів Коваль, водії скаржаться на городян, які через карантин і обмежень в транспорті зриваються. Вони ображають і навіть застосовують фізичну силу, в зв’язку з чим водії працюють в стані сильно стресу. За два дні пасажири побили двох водіїв. Однак поки що жоден водій не звільнився, частина взяла відпустку за власний рахунок.

– Сьогодні у нас побили водія-жінку, яка працювала на 12-му маршруті. Була побита пенсіонеркою, яка відмовилася виходити на кінцевій зупинці. Водій отримала стрес, ми зареєстрували випадок в поліції, зараз водій перебуває вдома, – зазначив Коваль.

Тільки за сьогодні було близько 17 затримок на всіх маршрутах, так як городяни відмовлялися виходити з транспорту. У чотирьох випадках довелося викликати поліцію, інші владнали водії самостійно. Вчора ця цифра була значно вище – близько 90 випадків.

Що стосується фінансової підтримки, то ніяких премій або додаткових надбавок водії не отримають. Поки вони працюють в звичайному режимі.

– Ми зараз не говоримо про преміальні. Буде стабільна заробітна плата. Все що їм належить, вони отримають. Якихось додаткових преміальних заходів ми не передбачаємо, – сказав Коваль.

Фото: Одесміськелектротранс

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить