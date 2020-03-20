Від початку карантину в Одесі невдоволені пасажири пошкодили 5 одиниць транспорту

В Одесі за останні два дні карантину містяни 5 разів кидали каміння в муніципальний електротранспорт.

Про це повідомив заступник начальника КП «Одесміськелектротранс» Олександр Коваль, пише Пушкінська.

Водії викликали поліцію, двох порушників вдалося затримати.

За останні два дні одесити розбили скло у 3-х трамваях і 2-х тролейбусах. Постраждалих немає. У всіх випадках водії викликали поліцію, тільки двох порушників вдалося затримати.

Співробітники КП трамваї за ніч відновили і вже вранці вони вийшли на роботу. Тролейбуси отримали пошкодження серйозніше і на лінії, можливо, повернуться тільки через тиждень. Загальна сума збитку для міського транспорту – понад 90 тисяч гривень. Вартість заміни скла на одному тролейбусі з урахуванням роботи обійдеться міському бюджету в 40-42 тисячі гривень. Поки грошей на заробітну плату і електроенергію вистачає, з запчастинами складніше, але поки ресурси і на це є.

Як розповів Коваль, водії скаржаться на городян, які через карантин і обмежень в транспорті зриваються. Вони ображають і навіть застосовують фізичну силу, в зв’язку з чим водії працюють в стані сильно стресу. За два дні пасажири побили двох водіїв. Однак поки що жоден водій не звільнився, частина взяла відпустку за власний рахунок.

– Сьогодні у нас побили водія-жінку, яка працювала на 12-му маршруті. Була побита пенсіонеркою, яка відмовилася виходити на кінцевій зупинці. Водій отримала стрес, ми зареєстрували випадок в поліції, зараз водій перебуває вдома, – зазначив Коваль.

Тільки за сьогодні було близько 17 затримок на всіх маршрутах, так як городяни відмовлялися виходити з транспорту. У чотирьох випадках довелося викликати поліцію, інші владнали водії самостійно. Вчора ця цифра була значно вище – близько 90 випадків.

Що стосується фінансової підтримки, то ніяких премій або додаткових надбавок водії не отримають. Поки вони працюють в звичайному режимі.

– Ми зараз не говоримо про преміальні. Буде стабільна заробітна плата. Все що їм належить, вони отримають. Якихось додаткових преміальних заходів ми не передбачаємо, – сказав Коваль.

Фото: Одесміськелектротранс

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