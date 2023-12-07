Как Николай дарил «николайчики» детишкам из села Ясенево

По многочисленным преданиям, Угоднику, как мало кому из смертных, Господь дал возможность и после кончины невидимо находиться среди людей, чтобы продолжать делать добро, помогать и защищать в тяжелых жизненных обстоятельствах, бедах, болезнях.

Поэтому больше всего Чудотворец занимается детьми, родители которых всегда просят у святого защиты для своих чад, сколько бы лет им ни было, и обязательно угощает сладостями.

Ранее святого чествовали 19 декабря, но с переходом Православной церкви Украины на новоюлианский календарь день его памяти переместился на 6-е число.

В этом году именно 6 декабря, уже в девятый раз, перевоплотившись в Святого Николая, отправился из Одессы в праздничные путешествия уроженец села Ясеново Первое предприниматель Николай Пожар, чтобы устроить для своих маленьких земляков Ясеновского старостата Зеленогорской громады Подольского района — дошкольников, детишек с проблемами здоровья, учеников церковной воскресной школы и детей защитников Украины — настоящую Николаевскую сказку.

Сотня подарков для детворы

Каждый раз перед отъездом в родной край благотворитель Николай Пожар закупает не менее ста сладких подарков.

— В моей семье, кроме меня, есть еще два Николая — сын и внук, — поделился Николай Иванович. — Всего у меня двое детей и шестеро любящих внучат, которых никогда не обделяю подарками, особенно в этот праздничный день. Как-то пришла мысль поздравлять на Николая юных земляков, ведь сегодня в селе многим людям живется не очень богато. Поэтому девять лет назад, закупив сладкие вкусности, сначала отправился в Ясеновский детсад, где раньше воспитывалось не менее 60 детишек.

С тех пор меценат Николай Пожар традиционно загружает в багажник автомобиля сотню пакетов, ведь, кроме нуждающихся в заботе деток, в селе живут многие его родственники и друзья.

Ранее он посещал село 19 декабря, а теперь, как настоящий патриот своей Родины, празднует Николая шестого.

Благотворитель Пожар — выходец из простой колхозной семьи. Его отец Иван Дмитриевич Шумский со своей второй женой Февронией Сергеевной прижили в браке четырех детишек. Коля — самый младший потомок казацкого рода — 12-летним потерял отца.

Выйдя замуж, бывший колхозный водитель Николай Пожар с переездом в Одессу стал постепенно развивать собственный бизнес по автоперевозкам.

С тех пор помогает ясеновской детворе, значительные средства жертвовал на возрождение церкви, а с началом войны помогает нашим доблестным воинам, прежде всего землякам, громить оккупантов.

Всего за почти два года войны семья Пожаров выделила на поддержку ВСУ не менее 2 миллионов гривен!

Ой, кто Николая любит, ой, кто Николаю служит

Николай Пожар — неизменный представитель благотворительного фонда «Родной край», основанного выходцами из надкодымских сел, прежде всего из обоих Ясеновых и Любашевщины. Начиная с 2005 года, чтобы хоть немного утешить больных детей и сирот, помочь им материально, стартовал благотворительный Николаевский марафон. Праздничное действо всегда устраивалось под сводами церкви. Присутствующих приветствовали активные меценаты Юрий Шевченко, Сергей Паровик, Анатолий Артеменко, Николай Пожар, Валерий Устянский. Ведь каждый ребенок в предновогодние и новогодние дни ждет чуда, особенно дети с проблемами здоровья и сироты.

Не скупились благотворители на сладкие подарки и финансовую помощь детям с инвалидностью. «Николайчики» достались и воспитанникам воскресной школы, которые ангельскими голосами славили Николая Чудотворца.

В этом году традиционных николаевских торжеств в Ясеновом не было. Только 3 декабря, в день людей с инвалидностью, священник Роман провел божественную литургию, а представитель фонда вручил обездоленным детям подарки.

Наш герой Николай Пожар надеется, что свой юбилейный визит с «николайчиками» в родное село осуществит уже в мирной Украине, а праздник состоится в родной украинской церкви.