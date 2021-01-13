Городской голова Геннадий Труханов считает, что областные автобусы не должны проходить через центр Одессы. Они создают пробки на улицах города – особенно в районе автостанции возле Привоза и железнодорожного вокзала.

Это заявление вызвало многочисленные отклики как сторонников идеи «очистить Привоз от маршруток», так и противников нововведения. «Одесская жизнь» попыталась разобраться в мотивах мэрии, найти возможные варианты изменения транспортной логистики и, главное, узнать, как это отразится на людях, которые этим транспортом пользуются.

«Перекупщики понаехали»

Проблему пригородных и междугородних автобусов, создающих пробки в центре Одессы, подняли на днях в ходе аппаратного совещания в мэрии.

– Когда я поставил вопрос о функционировании автостанции в районе железнодорожного вокзала, то представители области сообщили, что ею пользуются многие сельхозпроизводители, которые торгуют на рынке «Привоз», и им будет неудобно пересаживаться. Но я уверен, что 99% из них на самом деле перекупщики, – заявил мэр. – Так почему мы должны им содействовать?

В результате «транспортно-коммунальному» вице-мэру Дмитрию Жеману было поручено разобраться с вопросом работы автостанций в районе Привоза и согласовать с руководством области маршруты пассажирского транспорта на территории города.

Автовокзал – на окраину?

Район железнодорожного вокзала – удобный транспортный пересадочный узел для пассажиров, прибывающих и отбывающих по самым разным направлениям. К тому же удобно, что приехать можно практически в самый центр города.

Работают здесь три автостанции. Так что это своего рода транспортный хаб, как сейчас принято говорить.

На автовокзале «Привоз» сосредоточена большая часть пригородных маршрутов: из Беляевки, Овидиополя, Затоки, Южного, Дачного, Нерубайского и еще многих населенных пунктов.

В помещении железнодорожного вокзала работает автостанция «Привокзальная», а на Старосенной площади – станция с одноименным названием. Здесь сосредоточены преимущественно более дальние маршруты. К тому же «Старосенная» – конечная остановка ряда городских автобусных маршрутов и пересадочный узел на трамвай.

С Итальянского бульвара отправляются автобусы сообщением «Одесса – Измаил». На Пантелеймоновской – автобусы на «7-й километр» и некоторые городские маршруты.

Вокруг вокзала и Привоза массово отстаиваются «левые» маршрутки.

А вот в большинстве крупных городов, как отметил Геннадий Труханов, автовокзалы и автостанции находятся на окраинах.

В центр оттуда пассажиры добираются общественным транспортом. И в Одессе полный вынос конечных остановок пригородных и междугородних автобусов из района железнодорожного вокзала и Привоза был бы удобен для жителей города.

Это серьезно разгрузило бы улицы Водопроводную, Большую и Малую Арнаутскую, Пантелеймоновскую, Старосенную площадь. В то же время – было бы крайне неудобно для пассажиров, делающих пересадку с автобусов на поезда.

Автостанции – сократить, движение – перенаправить

В департаменте транспорта дать информацию о путях решения этой проблемы пока что отказались – судя по всему, на сегодняшний день вариантов попросту нет.

А вот эксперты считают, что компромиссным решением в сложившейся ситуации стало бы сокращение числа автостанций в проблемном районе – например, закрытие автовокзала «Привоз». Его расположение создает неудобства для автомобилистов и для работы трамвайного депо №1.

Также можно закрыть и автостанцию «Привокзальная», работа которой блокирует одну-две полосы движения по периметру Старосенной площади. Большую часть отправляющихся

оттуда рейсов можно безболезненно для пассажиров перенести на автостанцию «Старосенная», разгрузив при этом участок Новощепного ряда, Екатерининской и начала Водопроводной.

А после завершения реконструкции Новощепного ряда и необходимой реконструкции улицы Пантелеймоновской может быть целесообразным перенаправление движения всех городских автобусных маршрутов, идущих по Пантелеймоновской, на Новощепной ряд. А пригородные – направить через Водопроводную, Высокий переулок и Мясоедовскую в сторону Овидиопольской дороги, Киевской трассы и Пересыпского моста.

Так можно разгрузить от транспорта и район Привоза, сохранив при этом удобную конечную около рынка и вокзала. В результате пробок станет значительно меньше – по Пантелеймоновской, Большой и Малой Арнаутской.

Надежда на инспекцию и «Север – Юг»

Прокомментировал наболевшую транспортную проблему и глава комиссии горсовета по транспорту Петр Обухов.

– В районе вокзала сосредоточены железная дорога, троллейбусы, маршрутки, трамваи и скоро пройдет трамвайный путь «Север – Юг». Поэтому удобно приехать в эту точку, из которой без проблем можно добраться в любой район города без пересадок, – считает депутат. – К тому же я не согласен с утверждением мэра о том, что на междугородних маршрутках приезжают одни перекупщики. Кто бы там ни приезжал, эти люди оставляют деньги в экономике города, и это хорошо для нас.

Глава комиссии убежден, что в этом районе некоторые маршрутки хаотично занимают крайние полосы под конечные остановки.

– Так быть не должно. Все остановки должны быть четко регламентированы и обозначены. Полиция и парковочные инспекторы должны наказывать всех нарушителей. Некоторые маршрутки – в основном нелегальные – возможно, надо вынести в другие места города, например, к Центральному автовокзалу. И очень важно сделать все, чтобы скорость трамваев на маршруте «Север – Юг» в районе Привоза и вокзала была максимальной, без каких-либо препятствий. Я буду поддерживать любые меры для скорейшего осуществления этого проекта, – пообещал Петр Обухов.

Ну а одесситам остается надеяться на то, что «Север – Юг» появится, в конце концов. А цены на Привозе не вырастут и из-за того, что торговцам добираться туда станет дороже.

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