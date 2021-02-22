С начала года правительство установило фиксированный тариф на электроэнергию на уровне 1,68 гривны за киловатт, отменив льготную цену 90 копеек за первые 100 киловатт. Такой шаг объяснили сдерживанием быстрого роста тарифов. Впрочем, это не исключает вероятность нового повышения в ближайшее время.

Чтобы поднять тариф, надо обосновать

С марта 2017 года по декабрь 2020 года тариф на электроэнергию для населения не менялся, но была возможность экономить за счет льготных киловатт. С 1 января такой возможности нас лишили – теперь все платят по 1,68 гривны за киловатт. Этот тариф будет действовать до 31 марта 2021 года. Какой будет цена электроэнергии с 1 апреля?

В Министерстве энергетики и угольной промышленности (Минэнерго) на этот счет пока ничего не говорят. Но необходимость поднимать тариф для населения назрела давно и нас к этому долго готовили.

Илья Полулях, эксперт в сфере электроэнергетики и один из авторов Закона «О рынке электроэнергии», говорит, что 11 областей Украины вообще не платят за электроэнергию как за товар ни одной копейки, поскольку тариф 1,68 гривны покрывает только услуги по доставке и распределению.

Два варианта нового тарифа на электроэнергию

Эксперт предполагает, что новый тариф может остаться регулированным и одинаковым для всех потребителей, как сейчас, а может быть рыночным. Тогда, в зависимости от региона, тарифы будут разными и значительно больше. Например, только услуга распределения на западе Украины стоит 1,20-1,30 гривны, и это без НДС.

Кроме того, там функционирует Бурштинский энергоостров, на котором оптовая цена на электроэнергию выше, чем в других районах страны, – около 2 гривен за киловатт. При этих составляющих тариф для населения здесь может быть максимальным – 4-4,50 гривны, в Киеве (при тарифе на распределение 40 копеек) – 2,53 гривны, в других городах цена может составить 3-3,50 гривны. И это будет соответствовать стоимости услуг и товара. В подтверждение своих слов Илья Полулях привел составляющие, из которых складывается тариф на электроэнергию:

цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» – 1,80 гривны;

передача электроэнергии – 35 копеек:

распределение электроэнергии – 1,50 гривны;

тариф поставщика – 15 копеек.

При подсчете примерный тариф составляет 3,80 гривны за киловатт. Платить даже за свет будет накладно, а за электроотопление – просто неподъемно. Больше всех обидно потребителям, которые в свое время отказались от газовых котлов в пользу электрических.

Надежда на то, что правительство не решится на «шоковую терапию», все-таки есть. Уж очень болезненно отреагировали на январский рост тарифов во всех регионах Украины: и дороги перекрывали, и митинги устраивали. Сразу же власть пошла на послабления.

К примеру, домохозяйствам с электроотоплением, которых тоже лишили льготной оплаты за первые 3000 кВт, пообещали компенсацию (об этом мы писали в «НП» №4 от 26 января 2021 года). Не стоит забывать, что для всех категорий потребителей есть также возможность экономить, установив многозонный счетчик. Он позволяет за электричество, потребленное в ночное время, платить меньше до 50%. К слову, отмена ночных тарифов, несмотря на слухи, в Минэнерго не рассматривается.

По подсчетам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, одно домохозяйство в среднем расходует в месяц около 170 киловатт электроэнергии на бытовые нужды, более 1000 киловатт электроэнергии – на отопление. (По подсчетам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины)

Ольга Новикова

Фото: eadaily.com

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