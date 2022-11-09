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Как ищут тела бойцов ВСУ, что делают с погибшими оккупантами: рассказ одесских волонтеров

Как ищут тела бойцов ВСУ, что делают с погибшими оккупантами: рассказ одесских волонтеров

Поисковые группы гуманитарного проекта ВСУ «На щите» ищут тела погибших солдат в Киевской, Херсонской, Харьковской, Николаевской и Донецкой областях.

Об этом на брифинге Украинском медиацентре – Одесса рассказали члены общественной организации «Военно-исторический центр «Память и слава», которые привлечены к проекту.

Леонид Игнатьев, руководитель организации, рассказал, что они находят гораздо меньше тел украинских солдат, чем российских.

Тела солдат врага в дальнейшем обменивают на тела наших погибших защитников.

По словам Леонида Игнатьева, они находят осанки бойцов ВСУ не только погибших на поле боя, но и убитых уже в плену.

«Мы нашли наших мальчиков со следами пыток, со следами выстрелов в голову, даже со следами скотча на конечностях. Но могу сказать, что наших погибших мальчиков мы находим гораздо меньше, чем российских солдат», — сказал волонтер.

«Мы не уполномочены называть количество, потому что война еще продолжается. Но могу сказать, что за время работы миссии сотни украинских защитников вернулись домой, чтобы их похоронили вместе с семьями. Когда мы работаем на передовой областях, мы должны понимать, что не всегда знаем, кого мы найдем — нашего защитника или врага. В своей работе мы должны быть не эмоциональными, а профессиональными», — добавил заместитель Леонида Игнатьева Сергей Судник.

Во время своих миссий волонтеры проекта также подвергают опасности свои жизни и здоровье. Ведь поисковые работы они ведут на территории, где совсем недавно шли бои, поэтому там много неразорвавшихся боеприпасов, мин и растяжек.

Поэтому, если выпадет снег, поисковые работы придется остановить на тех территориях, где не провели разминирования.

Искать тела участникам миссии помогают местные жители, органы власти и военные. А район поисков определяют в Генштабе ВСУ.

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Фото и видео: Украинский медиацентр – Одесса 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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