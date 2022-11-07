Кровать на передовой — это реально: как помочь бойцам ВСУ спать с комфортом

Отдых защитников и защитниц Украины очень важен для поддержания боевого духа и физического тонуса во время войны. «Кровати для армии» – так называется инициатива фонда BRAVE U Fund.

Основная цель волонтеров — собрать средства на приобретение 10 000 комплектов удобных мобильных кроватей-трансформеров для украинских воинов.

Каждый из комплектов состоит из двух кроватей, так что 20 000 украинок и украинцев, которые защищают нашу землю от российских захватчиков, будут иметь возможность отдохнуть и восстановить силы.

Украинским бойцам приходится отдыхать на полу в помещениях, где организовано место их временной дислокации или на земле в блиндажах. В то время как современные армии мира имеют раскладные кровати и это является стандартом солдатского быта.

К инициативе присоединились украинские звезды. У каждого, кто внесет свой благотворительный вклад, будет шанс выиграть один из 5 уникальных принтов, подписанных участниками группы KALUSH ORCHESTRA.

«Кровати для армии» также поддержали известный украинский футболист Владислав Ващук и наша баскетбольная легенда, двукратный чемпион NBA Слава Медведенко. Команда BRAVE U Fund открыта для всех, кто хочет присоединиться к инициативе.

Сделать свой взнос в инициативу «Кровати для армии» можно такими способами:

Перейти по ссылке на сайт фонда и далее следовать инструкции: https://www.braveu.fund/raffle

Быстрый донат на МОНОБАНКУ: https://send.monobank.ua/jar/2uZYkREkkr

Страницы благотворительного фонда BRAVE U Fund в соцсетях:

В благотворительном фонде отмечают, что каждый вклад каждый репост этой информации приближает общую цель – сохранение здоровья украинских защитников. А потому призывают донатьте и участвовать в благотворительном розыгрыше.