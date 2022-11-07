Кровать на передовой — это реально: как помочь бойцам ВСУ спать с комфортом

Отдых защитников и защитниц Украины очень важен для поддержания боевого духа и физического тонуса во время войны. «Кровати для армии» – так называется инициатива фонда BRAVE U Fund.
Основная цель волонтеров — собрать средства на приобретение 10 000 комплектов удобных мобильных кроватей-трансформеров для украинских воинов.
Каждый из комплектов состоит из двух кроватей, так что 20 000 украинок и украинцев, которые защищают нашу землю от российских захватчиков, будут иметь возможность отдохнуть и восстановить силы.
Украинским бойцам приходится отдыхать на полу в помещениях, где организовано место их временной дислокации или на земле в блиндажах. В то время как современные армии мира имеют раскладные кровати и это является стандартом солдатского быта.
К инициативе присоединились украинские звезды. У каждого, кто внесет свой благотворительный вклад, будет шанс выиграть один из 5 уникальных принтов, подписанных участниками группы KALUSH ORCHESTRA.
«Кровати для армии» также поддержали известный украинский футболист Владислав Ващук и наша баскетбольная легенда, двукратный чемпион NBA Слава Медведенко. Команда BRAVE U Fund открыта для всех, кто хочет присоединиться к инициативе.
Сделать свой взнос в инициативу «Кровати для армии» можно такими способами:
- Перейти по ссылке на сайт фонда и далее следовать инструкции: https://www.braveu.fund/raffle
- Быстрый донат на МОНОБАНКУ: https://send.monobank.ua/jar/2uZYkREkkr
Страницы благотворительного фонда BRAVE U Fund в соцсетях:
- Facebook: https://www.facebook.com/BraveUFund
- Instagram: https://www.instagram.com/braveufund/
- Telegram: https://t.me/braveufund
В благотворительном фонде отмечают, что каждый вклад каждый репост этой информации приближает общую цель – сохранение здоровья украинских защитников. А потому призывают донатьте и участвовать в благотворительном розыгрыше.