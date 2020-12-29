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Как будут работать банки и «Укрпочта» в праздничные дни?

Как будут работать банки и «Укрпочта» в праздничные дни?

В связи с новогодними и рождественскими праздниками произошли изменения и в графике работы банков и “Укрпочты”. На какие дни приходятся выходные?

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Когда в банк идти не стоит?

31 декабря филиалы банков будут работать по сокращенному графику – до 14.00.

В первые рабочие дни нового года – 4-го и 5 января – банковские учреждения будут работать в обычном режиме.

6 января рабочий день будет укорочен.

С 7-го по 10 января банки будут выходными. Обратите внимание, что рабочий день в банках переносится с пятницы 8 января на субботу 16 января.

«Укрпочта» будет работать в выходные

В праздничные дни 1-го и 7 января почтовые отделения будут выходными, и предоставлять почтовые услуги смогут только дежурные отделения «Укрпочты».

Со 2-го по 5 января отделения будут работать по обычному расписанию, а 6 января – по укороченному графику.

С 8 января все почтовые отделения начнут работать в обычном режиме.

Фото: vgorode.ua

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Редакция ПРОФИЛЬ

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