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Одесские истории: как пьесы Ланжерона ставили в парижском театре

Одесские истории: как пьесы Ланжерона ставили в парижском театре

1 января 1816 года в должность генерал-губернатора Новороссийского края и градоначальника Одессы вступил Александр Ланжерон.

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Родился Александр Федорович в Париже, в семье, принадлежавшей к древнему аристократическому роду. Настоящее имя будущего генерал-губернатора Одессы было Людо­вик-Александр-Андре, граф де Ланжерон, маркиз де ла Косс, барон де Куньи.

Когда он был еще ребенком, цыганка нагадала ему военную карьеру и смерть от неизлечимой болезни. В 16 лет Ланжерон поступил в армию, сначала служил во Франции, потом отправился в Америку и принимал там участие в вой­не за независимость. На русскую службу он попал, когда ему исполнилось 27 лет. Ланжерон принимал участие во всех военных конфликтах, в которых участвовала его новая родина, в том числе воевал с французами во время Отечественной войны 1812 года.

В ноябре 1815 года он получил назначение на пост херсонского военного губернатора, а спустя два месяца стал генерал-губернатором Новороссии и градоначальником Одессы. Молодой южный город Ланжерон благоустроил по европейскому образцу: ввел порто-франко, открыл первую городскую газету, при нем появились заведение минеральных вод, ботанический сад, Ришельевский лицей.

Кроме административной деятельности, Ланжерон занимался творчеством — с юности он много писал для газет, сочинил несколько пьес и одну комедию, которую даже ставили на сцене парижского театра «Амбигу-комик».

Через два года генерал-губернатор­ства Ланжерон попал в немилость к императору, за то что разработал проект об отмене табели о рангах. Вскоре ему пришлось оставить должность одесского градоначальника, а затем и генерал-губернатора края.

Умер Ланжерон в Санкт-Петер­бурге, но завещал похоронить себя в Одессе. Памятуя о предсказании цыганки, свое завещание он начал словами: «Когда я умру от холеры…». Так и получилось — он умер в 1831 году во время холерной эпидемии.

Источники:  iz.ru; Википедия

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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