Одесская Юморина в этом году снова не состоится. Но можно поностальгировать о тех временах, когда первоапрельский карнавал взрывал достаточно серую советскую обыденность фонтаном меткого остроумия, ошеломительной изобретательности и хорошего вкуса. Одними из отцов-основателей Юморины стали одесские карикатуристы.

О том, как все начиналось, и что происходит с одесской карикатурой сегодня, «Одесская жизнь» вспоминает вместе с президентом Ассоциации одесских карикатуристов Виктором Джевагой.

Как в Одессе «Юморину» придумали?

Как известно, создали Юморину одесские кавээнщики, после того, как власти прикрыли популярнейшие в народе турниры Клуба веселых и находчивых. Именно тогда, в 1972 году, команда «Одесских джентльменов» выиграла всесоюзное первенство и получила золотую медаль. И неунывающие одесситы решили придумать собственный фестиваль юмора.

Кавээнщики дали ему название «Юморина», а эмблему — веселого Морячка — придумал художник «золотой» одесской сборной КВН Аркадий Цыкун (его рисунок – на заглавном фото). Образ симпатичного парнишки в тельняшке понравился всем и сразу. Более сорока лет он гордо возглавлял карнавальное шествие. А хваткие одесские предприниматели «в хвост и в гриву» использовали символ Юморины: его изображение тиражировалось на афишах, сувенирах, значках. В советское время понятием «авторское право» не заморачивались. Морячок, по словам, Аркадия Цыкуна, «принадлежал народу». А в дальнейшем иммигрировавший в Израиль художник не стал судиться за свои права.

Ранее мы рассказывали об особенностях Юморины в Одессе и вспоминали об авто на Потемкинской, «одесских деньгах», эмблеме Юморины и «живом» Гоголе на празднике смеха в Одессе.

Как карикатура завоевала одесситов

С первой же Юморины карикатуристы стали полноправными участниками карнавального действа. Веселая толпа не только поминутно взрывалась смехом, читая — вместо привычных «Слава КПСС» — смачные лозунги праздничной колонны, но и хохотала у витрин на Дерибасовской, где были выставлены хлесткие карикатуры.

И в дальнейшем одесский праздник смеха невозможно было представить без злободневных и смешных работ карикатуристов. Со временем их выставки стали устраивать на Приморском бульваре. Причем работы присылали сюда не только со всего постсоветского пространства, но и из-за рубежа.

А Клуб одесских карикатуристов — КОК — появился в 1983 году. Сначала собирались в студии у Аркадия Цыкуна в ДК политеха. А затем «под свое крыло» карикатуристов взяло Объединение молодежных клубов.

— Тогда у нас было очень много выставок: в Доме ученых, во Дворце моряков, в Литературном музее и Музее западного и восточного искусства, ДК Леси Украинки и политеха, — вспоминает Виктор Джевага. — Организовывал их президент КОКа Петр Сигута. Он тогда очень успешно публиковался во всесоюзных газетах, и я смотрел на него как на звезду карикатуры. А когда ближе познакомились, оказалось, что он очень добрый человек, великолепный товарищ. К сожалению, пять лет назад он ушел от нас.

Что нужно, чтобы стать карикатуристом?

Для того чтобы стать хорошим карикатуристом, профессиональным художником быть вовсе не обязательно, убежден Виктор Джевага.

У Петра Сигуты, к примеру, было экономическое образование. Мэтр карикатуры Леонид Левицкий преподавал на кафедре станкостроения Одесского политеха. Один из основателей КОКа океанолог Валентин Стоянов ходил на научных судах. И настоящим «человеком-оркестром» был Александр Митник — создатель клуба карикатуры «Линия» и «деликатеса» Юморины, консервов «Одесский воздух».

Конечно, минимальное умение рисовать необходимо. Но главное условие — чувство юмора и своеобразное, парадоксальное восприятие жизни. Как говорит Виктор Джевага, «чтобы мозг был набекрень».

И обязательно — способность создавать уникальные образы. В противном случае не обойдется без казусов, подобных случившимся на организованном одесскими карикатуристами конкурсе «Брызги шампанского». Тогда со всего постсоветского пространства прислали 58 карикатур с изображением летящего на пробке от шампанского Мюнхгаузена.

Ну а «высший пилотаж» — когда под карикатурой и поясняющий текст не нужен. И с ее помощью можно выразить то, что не всегда передашь словами. Вероятно, потому и «звездный час» карикатуры пришелся на «эпоху застоя», когда высказываться без опаски можно было лишь «эзоповым языком».

Откуда берутся сюжеты?

К тому же у каждого карикатуриста свое видение этого жанра.

— У Валентина Стоянова, например, — две темы: «чернуха» и «порнуха». У кого-то злые карикатуры, у кого-то — добрые, у кого-то на злобу дня — одноразовые. Я же стараюсь жизненные карикатуры делать. А сюжеты найти несложно. Достаточно сесть в трамвай, троллейбус, автобус, проехать от конечной до конечной, и у тебя полный альбом карикатур уже «созрел», — делится «секретами творчества» Виктор.

Кстати, представление о юморе в каждой стране — разное. Порой довольно странное.

Похожее чувство юмора, считает Виктор, у нас разве что с французами. Значит, утверждение одесситов «Одесса — маленький Париж» не совсем «притянуто за уши»?

А вот юмор Бельгии и Голландии, к примеру, нам, по мнению Виктора Джеваги, не понять. Карикатуристы США любят высмеивать президента и американский образ жизни — но дальше «приколов» над Макдональдсами и хот-догами не идут. А у японцев юмор и вовсе «инопланетный».

— Видел, например, такую работу в каталоге карикатуры: человек со снятой кожей на лице — глаза торчат, зубы торчат. Что в этом смешного, я, честно говоря, не знаю, — недоумевает карикатурист.

Напомним, что мы рассказывали о непростой истории одесской Юморины и собрали все самые важные факты на одной картинке.

«Инопланетный» утенок

Сегодня работы одесских карикатуристов можно увидеть в электронной версии журнала «Фонтан», который издает Валерий Хаит, в прошлом — капитан легендарной команды КВН.

А веселого Морячка — непотопляемый символ Юморины — сменил желтый Утенок.

— Я вообще не понимаю, с какой планеты он свалился, — недоумевает Виктор.

Правда, в мире эта резиновая игрушка входит в десятку самых популярных. И, судя по всему, организаторы Юморины рассчитывали, что смена ее эмблемы поможет Одессе утвердиться на мировом туристическом пространстве. Но вскоре грянула пандемия…

Умирающее ремесло?

К сожалению, сегодня в клубе одесских карикатуристов осталось, по словам президента Ассоциации, «полтора человека» — кто-то иммигрировал, кто-то покинул этот мир. Молодые не приходят — хотя и в 90-х приглашали, и позже, конкурсы объявляли. Может, потому, что применить искусство карикатуриста сегодня по большому счету негде?

В начале 90-х в «Вечерней Одессе» была рубрика «Пятничный коктейль» — каждую неделю там представлялась самая интересная подборка работ одесских карикатуристов. Не раз конкурс карикатуры объявлял и «Одесский вестник».

Правда, гонорары были не очень большие: три-пять рублей за карикатуру.

— Но мы работали не ради гонорара — просто стремились публиковаться, — признается Виктор Джевага.

Живем в карикатуре?

Правда, последние восемь лет, признается карикатурист, он с супругой старается на время Юморины из города уехать. Потому что вместо фестиваля смеха видят замусоренные улицы и слоняющихся пьяных.

— Сегодня остается лишь вспоминать прошлые Юморины, которые действительно были праздником интеллектуального юмора. Не знаю, возможно ли возродить его в век коммерции, — сомневается Виктор.

Последняя выставка одесских карикатуристов состоялась в 2018 году — к 35-летию клуба. Но почему? Может, жизнь сегодня — не для карикатур?

Нет. На самом деле нашей обыденности не хватает выставок карикатуристов, заставляющих изумляться и хохотать. А актуальных тем — хоть отбавляй. Иногда кажется, что мы в карикатуре и живем.

Мы также рассказывали о самых распространённый мифах о Юморина в Одессе и узнавали, какие из них правдивы.