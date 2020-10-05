Электронная трудовая: какие преимущества это даст пенсионерам?

Пенсионный фонд активно внедряет в свою работу современные технологии. Обещают, что скоро трудовые книжки отменят, а все пенсии будут назначать автоматически. Разговоры об отмене трудовых книжек идут уже давно. А в начале сентября Верховная Рада сделала к этому очередной шаг. Когда ждать перемен?

Чем хорош электронный учет?

В первом чтении принят «Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в отношении учета трудовой деятельности работника в электронной форме» №3623 от 10 июня 2020 года.

Главные новшества, которые предлагают авторы законопроекта:

– ведение учета трудовой деятельности работника в электронной форме;

– законодательное урегулирование вопроса об автоматическом назначении пенсии по возрасту через личный электронный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В пояснительной записке к проекту отмечается стремительное развитие цифровых технологий. Это в свою очередь требует новых правовых подходов, связанных с учетом трудовой деятельности граждан. Действующие нормативные подходы в этой сфере сформированы еще в 60-70-х годах прошлого века и не отвечают ни современному состоянию законодательства, ни реалиям социально-трудовых отношений.

Реформа учета трудовой деятельности работника заключается в постепенном отказе от бумажных трудовых книжек. Это, по мнению инициаторов законопроекта, в перспективе создаст возможности для уменьшения затрат работодателей на ведение бумажного документооборота. Электронный учет трудовой деятельности упростит доступ к информации о приобретенном стаже работников для назначения социальных выплат. Это же позволит учитывать данные об образовании и квалификации работающего населения, поможет планированию подготовки и переподготовки специалистов по актуальным направлениям.

Документы оцифруют

Бумажную трудовую книжку можно потерять или повредить, в нее можно внести недостоверные данные. Электронный учет трудовой деятельности эти риски устраняет. В конечном итоге учет трудовой деятельности работника в электронной форме обеспечит необходимые условия для внедрения автоматического назначения пенсий.

Проектом предусматривается пятилетний переходный период для включения в Государственный реестр сведений из бумажных трудовых книжек. В течение этого периода будет применяться как бумажная трудовая книжка, так и электронная форма с уже имеющимися сведениями из госреестра.

Сведения о трудовой деятельности будут вноситься в госреестр через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины в виде сканированных или оцифрованных копий документов, предусмотренных законодательством (трудовой книжки, справок и т.п.). Делать это будут работодатели или сами работники с обязательным использованием электронной подписи.

После внесения сведений о трудовой деятельности работника в Государственный реестр работодатель обязан выдать оригинал бумажной трудовой книжки ему на руки под роспись. Но по требованию работника работодатель все равно будет обязан вносить в бумажную трудовую книжку записи о приеме на работу, переводе или увольнении. Кроме этого, при увольнении работодатель должен будет выдать работнику копию соответствующего приказа. А вот сведения о поощрении в трудовую книжку уже вноситься не будут. Их должны будут объявлять приказом (распоряжением) в торжественной обстановке.

И создадут единую базу данных

Автоматическое назначение пенсий прописано в законопроекте отдельными пунктами. Предполагается внесение изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Если изменения примут, то со временем человеку вообще не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд за назначением пенсии. По достижении пенсионного возраста пенсия будет назначаться автоматически, на основании данных о стаже и зарплате, которые будут содержаться в соответствующих госреестрах.

Так или иначе, уже сегодня данные о зарплате, начиная с 2000 года, и данные о стаже, начиная с 2004 года, берутся при назначении пенсий из системы персонифицированного учета. Одна из задач законопроекта – доработать соответствующий госреестр, куда будет вноситься максимально подробная информация о человеке. Кроме прочего, у Пенсионного фонда будет доступ и возможность автоматически учитывать в своей работе информацию не только об уплате страховых взносов. Будет возможность автоматически получать данные из реестра актов гражданского состояния (РАГСов), из единого демографического реестра, из миграционной службы, из госстата, из органов труда и социальной защиты, из центра занятости, из единой электронной базы по вопросам образования и т.п.

К слову, создание сервиса «Электронная трудовая книжка», о которой Пенсионный фонд объявил в начале 2020 года, уже сейчас позволяет назначать пенсию не выходя из дома. Прислать заявление и недостающие документы в Пенсионный фонд можно теперь по Интернету.

В свою очередь ряд экспертов отмечают и некоторые недостатки законопроекта. Например, в будущем при отсутствии бумажной трудовой книжки сложнее будет решать возникающие трудовые споры. Есть вопросы о том, кто и как будет контролировать правильность и своевременность внесения данных в электронный реестр. Вызывает опасение и сохранность персональных данных, кто и как сможет обеспечить защиту электронной формы их учета. Кроме того, те, кто не имеет доступа к Интернету и не владеет компьютером (планшетом, смартфоном), будут вынуждены по-прежнему сталкиваться с бумажной волокитой и бюрократией. Кроме прочего, такие люди не смогут самостоятельно отслеживать сведения о себе, которые уже есть или будут вноситься в соответствующий госреестр. Конечно, указанный законопроект еще не принят, он будет дорабатываться. Но скорее всего, со временем большинство его положений будут реализованы.